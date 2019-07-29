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Калистеника до и после. Как накачаться без спортзала

Калистеника — популярный вид силовых тренировок с собственным весом. Результаты этого подхода вдохновляют. Приверженцы этого вида хвастают прорисованным рельефом и идеальным владением собственным телом. Для тренировки по калистенике подойдет любая спортивная площадка. Из-за доступности и впечатляющих результатов у этого вида всё больше поклонников.

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Что такое калистеника

Калистеника — система силовых тренировок и упражнений с собственным весом. Название отсылает к двум древнегреческим словам: «красота» и «сила». Как показывают результаты последователей, с помощью калистеники действительно можно заполучить красивое и сильное тело.

Привлекательность системы в её доступности. Для неё не нужны никакие снаряды, тренажёры и вам нет необходимости тратиться на что-либо. Для тренировок подойдет любая спортплощадка, а вашим единственным снарядом будет собственное тело. Еще спортсмены, практикующие калистенику, любят упоминать, что система позволяет достичь идеального владения каждой мышцей вашего тела. Кроме этого, калистеника снижает риск перегрузить связки или суставы, что делает её менее травмоопасной. Однако при выполнении сложных элементов лучше, чтобы для начала вас кто-то подстраховывал.

Как калистеника меняет тело

Калистеника развивает тело гармонично и имеет множество плюсов. Практически все упражнения задействуют сразу несколько групп мышц, причем в работу включают и самые трудно прокачиваемые мышцы. Также вместе с мышцами развиваются связки и суставы. Тренировки по калистенике включают в себя и силовые, и статичные элементы, развивают как силу, так и выносливость и отлично прорабатывают рельеф. Поэтому спортсмены-калистеники всегда гармонично сложены и отлично владеют своим телом, выполняя самые сложные трюки с собственным весом.

Так подросток из Польши смог изменить свое тело за год тренировок:

Впечатляет не только визуальное преображение, но и уровень упражнений, которые освоил герой видео.

Еще одно видео с очень хорошим результатом автора:

Где узнать больше про калистенику

На Youtube есть большой канал, по калистенике. На канале много обучающих видео и программ тренировок:

Еще один хороший канал с большим количеством упражнений и программ от очень харизматичных атлетов:

Личный канал одного из самых ярких представителей движения калистеники Криса Хериа:

Калистеника может помочь вам получить тело, о которым вы мечтали — пробуйте!

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