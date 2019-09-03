Просто посмотрите на своего мужчину и на Терри Крюса, а мы расскажем, в чём его секрет.

Почему актёр из рекламы Old Spice всё ещё в форме, хотя ему уже за 50?

Терри Крюс уже давно вошёл в жизнь большинства российских семей. Каждый день мы видим на экране его мощное накачанное тело в рекламе Old Spice. Однако вряд ли вы знали, что все эти ролики уже довольно старые и были сняты в 2010-2014 годах. Но Терри мог бы сниматься и по сей день, ведь выглядит он в свои 51 всё так же отлично.

Своей отменной физической формой он обязан занятиям американским футболом, в котором он достиг немалых высот. Крюс играл на позиции защитника. Терри был ключевым игроком команды Университета Западного Мичигана, получил множество индивидуальных наград, а затем был выбран в 11-м круге драфта NFL 1991 года командой «Лос-Анджелес Рэмс». В течение шести сезонов в NFL Терри Крюс выступал ещё за три команды: «Сан-Диего Чарджерс», «Вашинтон Рэдскинз» и «Филадельфия Иглз».

Сейчас Крюс поддерживает свою форму регулярными тренировками в зале и периодическим голоданием. Наиболее распространённый вариант такой диеты — питание в течение 8 часов в сутки и голодание в течение 16 часов. Кроме того, звезда ежедневно ведёт дневник питания и анализирует его по истечении определённого периода. Это позволяет ему увидеть «перекосы» и «недоборы» в нужных для правильного рациона элементах. Это не самая простая схема, но результат налицо, а точнее, на тело Терри Крюса.

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Терри не только спортсмен, но и весьма востребованный и известный актёр. После завершения футбольной карьеры в 1999 году он получил свою первую роль в популярном в то время телешоу «Битва Куполов». К настоящему времени у Крюса за плечами уже 58 ролей в кино и сериалах. Широкой публике он наиболее известен по ролям в фильмах «Белые цыпочки», «Неудержимые», «Девичник в Вегасе», «Териминатор 4: Да придёт спаситель», а также в сериале «Все ненавидят Криса».

Фото: https://vk.com/terry_alan_crews

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Таланты Крюса не ограничиваются спортом и актёрством. Терри ещё и хороший иллюстратор. Он создал обложку для журнала Advertising Age, а также рисует эскизы мебели.

Актёр ещё с университетских времён женат на Ребекке Кинг-Крюс, у них пятеро детей и внук.

Терри Крюс не боится рассказывать о своих ошибках и слабостях. В 2014 году он выпустил автобиографическую книгу «Мужество: как стать лучшим человеком или просто жить с таким», в которой он описал свою борьбу с зависимостью от порнографии, серьёзно повлиявшей на его повседневную жизнь и брак. Терри удалось преодолеть болезнь в 2009-2010 годах после курса реабилитации.

Фото: https://vk.com/terry_alan_crews