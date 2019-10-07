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Кто такая Аманда Черни? Блогер и фитнес-модель на Synergy Global Forum 2019

Что нужно знать о фитнес-красотке Аманде Черни?
Полина Иноземцева
Аманда Черни в Санкт-Петербурге. Что нужно знать о фитнес-красотке из соцсетей?
Она выступает на крупнейшем бизнес-форуме, не вылезает из спортзала и может похвастать своим фото на обложке Playboy.
Lifestyle / Фитнес 0

За прошедшие пару дней в Санкт-Петербург съехались, кажется, все известные блогеры, спортсмены и предприниматели. 4-5 октября в Северной столице проходил бизнес-форум Synergy Global Forum 2019. Чтобы поделиться с участниками опытом ведения крупных медиапроектов, из солнечной Калифорнии в Питер прилетела и Аманда Черни. В 28 лет девушка с уверенностью может считать себя профи в бизнесе, преуспевающим блогером и фитнес-гуру. Разбираемся, почему Аманда заслуживает быть воплощением слова «успех».

Публичная карьера Черни началась в октябре 2011 года, когда она стала девушкой месяца американского журнала Playboy и соответственно попала на обложку. Популярность Аманды мгновенно возросла, и она могла бы пойти довольно очевидным и банальным путём фотомодели, но захотела большего. Поэтому американка ушла в социальные медиа и решила создавать авторский контент.

Сейчас на её аккаунт в «Инстаграме» подписаны 26,2 млн человек. Хотя не так давно Аманде казалось безумием, что её видео могут быть интересны хотя бы одному миллиону подписчиков. До этого Черни публиковала скетчи на платформе Vine и с нуля училась монтировать ролики, писать сценарии и придумывать собственные фишки.

Аманда — настоящий фанат фитнеса. Она отводит на тренировки как минимум час в день и делится опытом на своём YouTube-канале, фитнес-аккаунте в «Инстаграме» и в приложении Fitplan. Больше всего Черни любит заниматься по программе жиросжигательных высокоинтенсивных интервальных тренировок с элементами силовых упражнений. Что касается музыкального сопровождения, девушка без раздумий выбирает реггетон и даже завела плейлист на Spotify для походов в спортзал. Он называется Cerny Sauce.

У Аманды есть чёрный пояс по карате. Кроме того, она с большим уважением относится к культуре тхэквондо. Её мама посвятила всю жизнь этому виду спорта и до сих пор продолжает это делать в качестве тренера.

Помимо физических нагрузок, Аманда уделяет внимание правильному питанию. В 2014 году она стала веганом и исключила из своего рациона продукты животного происхождения, фастфуд и рафинированную пищу.

Любимая команда Черни по американскому футболу — «Питтсбург Стилерз». Даже в этом фотомодель остаётся преданной родному городу штата Пенсильвания. В баскетболе Аманда поддерживает клуб «Майами Хит», в бейсболе — «Атланта Брэйвз», а в хоккее — «Детройт Ред Уингз».

Раньше на вопрос «Кем ты хочешь стать?» Аманда с уверенностью отвечала: «Агентом ЦРУ». И это не шутка: девушка абсолютно серьёзно планировала построить карьеру в разведывательном управлении.

К тому же Черни получила прекрасное образование. Она с отличием закончила университет Флориды, подробно изучив дисциплину «Международный бизнес». Это помогло ей создать агентство по поиску и продвижению талантов LivexLive Influencers и успешно руководить им. Вообще, Аманда занимается не только бизнесом, но и благотворительностью и общественной деятельностью в роли посла ООН.

В прошлом году Аманда стала лицом спортивной коллекции Guess Activewear. Спортивные образы от крупного бренда можно заметить и на коммерческих фотографиях Черни, и в реальной жизни. Девушка искренне отдаёт предпочтение тайтсам и бра от этой фирмы при занятиях фитнесом.

В личной жизни у Черни тоже всё складывается на загляденье. Она на протяжении почти трёх лет состоит в отношениях с атлетом, фитнес-тренером Йоханнесом Бартлом. Вместе эти ребята точно смотрятся счастливыми.

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