Первый человек в истории, который пробежал марафон меньше, чем за два часа.

Элиуд Кипчоге. Почему он легенда, даже если его рекорд не засчитают?

Сегодня, 12 октября, в Вене произошло историческое событие. Кенийский бегун Элиуд Кипчоге в рамках программы Ineos 1:59 сумел со второй попытки выполнить заветную цель всей жизни – преодолеть двухчасовой барьер марафонской дистанции в 42,2 км.

Элиуд Кипчоге первым в мире выбежал марафон из двух часов

Кто такой Элиуд Кипчоге?

Легендарный 34-летний спортсмен родился в небольшой деревне Капсисява в Кении. В последнее время эта страна стала настоящим цехом по производству атлетов, которые завоёвывают лидирующие позиции на мировых соревнованиях. Элиуд – младший из пятерых детей, выросший без отца. Кипчоге всегда был уверен, что сможет достичь невероятных результатов в карьере.



С самых ранних лет кениец начал увлекаться бегом.

Работай усердно и уважай людей», — такое наставление дала мама будущему чемпиону — оно до сих пор сопровождает атлета.

Каждый день юноше приходилось бегать по три километра от дома до школы. Позже Элиуд стал бегать в районный центр, доставляя на рынок бутылки с молоком. Все эти «бытовые тренировки», конечно, сказались на спортивной форме Кипчоге, и к 16 годам он превратился в отличного бегуна. Кениец прекрасно осознавал, что останавливаться на достигнутом нельзя, поэтому начал задумываться о профессиональной карьере спортсмена.

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В чём мотивация?

Несомненно, у каждого атлета есть свой кумир, наблюдая за достижениями которого, ты сам повышаешь собственный уровень. Исключением не стал и Элиуд Кипчоге. Большим вдохновением для него был Патрик Санг, бегун кенийского происхождения. Патрик переехал в США, где окончил престижный университет и завоевал медаль на Олимпийских играх. Спортсмен вернулся в родную страну и начал заниматься развитием молодёжного спорта.



В 2001 году на соревнованиях к нему подошёл худой кенийский юноша и попросил программу тренировок. Этим юношей был Элиуд Кипчоге. Будущий рекордсмен мира через несколько месяцев выиграл региональный забег, чем привлёк внимание Санга.

Я был очень удивлен, когда услышал имя Кипчоге. Я сразу вспомнил, что его мама была моей учительницей в детском саду,» — вспоминает Патрик.

У юного бегуна не было даже спортивных часов, поэтому тренер подарил ему свои Timex — и стал готовить Кипчоге к выходу на международную арену.

С того момента Элиуд усердно тренировался, а в 2003 году уже одержал свою первую крупную победу на чемпионате мира по кроссу ИААФ. Там он не только выиграл золото в молодежной категории, но и поставил новый мировой рекорд на дистанции 5000 метров.



Список достижений кенийца увеличивался в геометрической прогрессии, и на данный момент Кипчоге — один из самых титулованных марафонцев планеты: призёр Олимпийских игр 2004 и 2008 годов на дистанции в 5000 метров, нынешний мировой рекордсмен в марафоне (2:01:39) и четырёхкратный победитель Лондонского марафона со вторым лучшим временем в истории.

Берлинская победа с развязанными шнурками

Интересный случай произошёл со спортсменом на Берлинском марафоне 2015 года. Первоначально забег складывался отлично, Элиуд был на лидирующей позиции и стремительно мчался к финишу. Однако к концу гонки у него развязались шнурки, вся стелька была в крови, но бегун все равно пришёл к финишу первым и поставил личный рекорд.

Победа в Берлине: Элиуд Кипчоге установил новый рекорд в марафоне И продолжит бороться за недосягаемый результат: пробежать марафон быстрее двух часов.

Тренировки чемпиона

Как мы знаем, за большими успехами всегда стоит непомерный труд. Когда кениец только принял решение посвятить жизнь спорту, он стал записывать каждую свою тренировку в блокнот. Сейчас в его распоряжении 15 записных книжек — по одной на каждый год профессиональной карьеры. Кипчоге никогда не даёт себе поблажек, именно поэтому тренировочный план марафонца выглядит впечатляюще:

Элиуд просыпается в пять утра и сразу отправляется на пробежку.

Все тренировки Кипчоге проходят на высоте от 2000 м и выше.

Спортсмен отдаёт предпочтение бегу исключительно по грунтовым дорогам, всегда грязным и вязким.

Трассы, по которым бегает Кипчоге, весьма рельефные и обладают высоким уровнем жесткости.

Кипчоге бегает очень длинные быстрые кроссы, которые называются «темповиками». Часто они приводят к травмам и отрицательно влияют на организм спортсмена.

Стоит отметить, что Элиуд никогда не выкладывается на тренировках больше, чем на 80% своего реального потенциала. Максимум, что из него можно выжать на интервалах или длительных кроссах, — 90%.

Я бегаю очень расслабленно», — говорит Элиуд, описывая свои тренировки.

Поэтому, если вы хотите увидеть всю силу кенийского чемпиона, то покупайте билеты на ближайшие соревнования.

Сила в мыслях

Он мог бы стать мотивационным оратором. Мы были на проекте две недели, и я ни разу не слышал, чтобы он произносил одну и ту же речь дважды,» — так отзывается об Элиуде Кипчоге двукратный медалист Олимпийских игр Бернард Лагат.

С ним, безусловно, тяжело поспорить. Кениец прекрасный философ и вдохновитель. Вот несколько его цитат:

«Свободны те, кто придерживается дисциплины. Если вы недисциплинированны, вы становитесь рабами своего настроения и своих страстей».

«Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 25 лет назад. Еще одно лучшее время — прямо сейчас».

«Дело не в ногах, главное — это ваше сердце и разум».

Более того, литературные вкусы Кипчоге просто поражают. Они простираются от Аристотеля до спортивных биографий и самоучителей. Одна из его любимых книг — «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Элиуд предпочитает читать в библиотеке и даже держит возле себя блокнот для пометок. «Я лучше запоминаю, когда записываю что-то на бумагу», — объясняет Элиуд.

Неудачная попытка установления рекорда

В 2017 году в итальянском городе Монце Элиуд Кипчоге в первый раз попытался не только побить собственный мировой рекорд, но и выбежать из 2-х часов. Компания Nike организовала проект Breaking2, чтобы помочь спортсмену выполнить поставленную задачу. Кениец бежал в сопровождении 30 пейсеров — бегунов, задающих темп на средних и дальних дистанциях. Вместе с ним в забеге приняли участие атлеты Зерсенай Тадесе и Лелиса Десиса. Кипчоге без особых проблем одолел соперников и улучшил свой результат, финишировав со временем 2:00:25. И всё же первая попытка преодолеть двухчасовой барьер не увенчалась успехом.

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Исторический момент на Ineos 1:59 Challenge

Настал момент истины в венском парке Пратер — именно это место вошло в историю мирового спорта. Проект Ineos 1:59 Challenge финансировался британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом. Интересно, что марафон был организован исключительно для достижения цели Кипчоге – 42,2 км за 1:59.



Изначально гонку планировали провести в Лондоне, но выбрали Вену и вот, почему:

Трасса прикрыта деревьями от ветра.

Дистанция доступна для зрителей.

Идеальная погода для проведения марафона: 10 градусов и небольшая влажность.

Разница между часовыми поясами сведена к минимуму: между Веной и тренировочным лагерем Кении всего час.

Безусловно, Элиуд Кипчоге в тот момент находился под максимальным давлением, но спортсмен был уверен, что на этот раз всё пройдёт благополучно. В поддержку предстоящего забега организаторы даже выпустили браузерную игру «Доведи Кипчоге до финиша», где нужно с помощью пробела или нажатия на экран телефона поддерживать подходящую скорость бегуна для рекорда. В своих многочисленных интервью кениец говорил, что была проведена колоссальная работа с диетологами и тренерами, которые помогали марафонцу готовиться к забегу. Весь мир с трепетом ждал стартового сигнала. За Ineos 1:59 Challenge зрители с волнением следили по телевидению и интернет-трасляциям.

Однако этот результат не будет засчитан как официальный рекорд, так как марафон не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Оставив финишную черту позади, Элиуд Кипчоге совершил невозможное. Результат кенийца составил 1 час 59 минут 40 секунд. «Теперь могу сказать всем, что человеческие способности безграничны,» — такими словами прокомментировал свою победу марафонец. Он сумел доказать, что любая мечта может воплотиться в жизнь, нужно лишь приложить усилия.