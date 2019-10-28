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Картонные копии Дзюбы. Подарок болельщиков «Зенита» и трофей студентов ГУУ

Картонные копии Дзюбы
Евгения Каширина
Картонный Дзюба стал мейнстримом. У футболиста уже несколько своих копий
Пока одна катается на переднем сиденье его автомобиля, другая ходит на лекции в московский университет.
Lifestyle / Город 0

Когда осенью прошлого года поклонники Ольги Бузовой массово забирали из «Пятёрочки» её картонные фигуры, никто не знал, что похожая история настигнет и Артёма Дзюбу. Спустя год к необычному флешмобу присоединились футбольные болельщики. Рассказываем, что такого сделали фанаты, что это вызвало столь бурные обсуждения в сети.

Дзюба на лекции в ГУУ

Случай с картонной статуей Дзюбы произошёл 15 октября на лекции по математике. В этот день один из ребят принёс фигуру футболиста на занятие и поставил на задних партах. По рассказам самого студента, преподаватель не сразу узнал знаменитого игрока и попросил его занять место на первой парте и сообщить свою фамилию. Однако после неоднократного обращения к картонной копии ответа так и не последовало (ещё бы!). Преподавателю пришлось даже привлекать старосту, чтобы узнать, из какой группы этот нерадивый студент.

Сами ребята пояснили, что не собирались издеваться над лектором: они поставили фигуру на задние парты, чтобы та не мешала на занятиях, даже не подумав, что её можно спутать с живым человеком. Дзюба запостил эту историю в своём «инстаграме», но позже удалил фото.

Картонный Дзюба на лекции в ГУУ
Картонный Дзюба на лекции в ГУУ
Фото: https://twitter.com/ilegorov

По словам студентов, картонную статую они получили совершенно легально. Фигура футболиста досталась им благодаря работе в качестве волонтёров на играх сборной России. Они попросили организаторов отдать им реквизит после одного из матчей, и те с лёгкостью разрешили.

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Подарок от фанатов «Зенита»

Болельщики «Зенита» тоже подарили форварду команды его картонную вариацию, однако это уже был настоящий бюст. Вручили его после открытой тренировки питерского клуба на базе в Удельном парке.

Дзюбе подарок сразу полюбился, нападающий даже выделил ему место на переднем сиденье своего автомобиля, чем поделился в «Твиттере» аккаунт ФК «Зенит».

Позже в своём «инстаграме» Артём Дзюба выложил собственный снимок вместе с бюстом, поблагодарив болельщиков за сюрприз: «Спасибо огромное за этот неожиданно-приятный подарок!».

Однако внимание подписчиков привлекла не только трёхмерная фигура. В комментариях отметился главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий, написав: «Тот случай, когда копия намного лучше оригинала».
«Ой, кто это у нас там?))) На вашу бы не хватило картона», — пошутил в ответ Дзюба.
Тренер не остановился и высказался: «Слишком прогнозируемо».
Дзюба в свою очередь никак отреагировал на последний комментарий Леонида, но прокомментировал сообщение пользователя, который предложил изготовить такую же копию Слуцкого. Футболист написал: «Уйдут годы».

Напомним, что в текущем чемпионате России нападающий провел 14 матчей в составе сине-бело-голубых, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. Не говоря уже о его успехах в сборной. Фанатам явно есть за что его так любить.

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