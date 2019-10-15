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Дзюба устроил челлендж с чемпионом мира по волейболу Стояновским

Дзюба устроил челлендж с чемпионом мира по волейболу Стояновским
Футбол / Сборная России 0

Нападающий и капитан сборной России Артём Дзюба принял участие в необычном челлендже.

Соперником форварда стал чемпион мира по волейболу в составе российской национальной команды Олег Стояновский, ставший триумфатором мирового первенства в этом году. В ходе челленджа спортсмены соревновались с волейбольными и футбольными мячами. Видео доступно на канале сборной России в YouTube.

Сборная России с Дзюбой в составе одержала победу в двух матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Шотландию национальная команда обыграла со счётом 4:0, Кипр — 5:0. Благодаря этим победам россияне обеспечили себе участие в финальной стадии Евро. Ранее это сделала Бельгия, которая в настоящее время лидирует в группе.

Почему у сборной России всё так хорошо? Объясняем на примере Дзюбы
Скорее бы сыграть с бельгийцами.
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