Дзюба устроил челлендж с чемпионом мира по волейболу Стояновским

Нападающий и капитан сборной России Артём Дзюба принял участие в необычном челлендже.



Соперником форварда стал чемпион мира по волейболу в составе российской национальной команды Олег Стояновский, ставший триумфатором мирового первенства в этом году. В ходе челленджа спортсмены соревновались с волейбольными и футбольными мячами. Видео доступно на канале сборной России в YouTube.

Сборная России с Дзюбой в составе одержала победу в двух матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Шотландию национальная команда обыграла со счётом 4:0, Кипр — 5:0. Благодаря этим победам россияне обеспечили себе участие в финальной стадии Евро. Ранее это сделала Бельгия, которая в настоящее время лидирует в группе.