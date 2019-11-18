Может каждый. Как развивается инклюзивный спорт в России?

Каждый человек с рождения имеет право на активную, яркую и в полной мере социальную жизнь. Одним включение в общество даётся с лёгкостью, другие же хватаются за каждую возможность, чтобы не быть от него изолированными.

Спорт — отличный шанс раздвинуть границы возможного и жить полной жизнью. Именно он способен объединить людей, несмотря на их различия. Ведь самая важная черта спорта — инклюзия: в нём есть место абсолютно для всех. В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Coca-Cola в России мы поговорим о развитии инклюзивного спорта, Специальной олимпиаде и расскажем, что каждый из вас может сделать уже сегодня для того, чтобы помочь инклюзивным спортсменам.

Инклюзия: что это и для кого?

Суть инклюзивного общества в том, что оно включает в себя любых людей, ценит и уважает каждого, независимо от социального статуса, взглядов и состояния здоровья. Инклюзия — для всех. Она даёт возможность людям с особенностями физического или интеллектуального развития вести активную жизнь, путешествовать, заниматься спортом наравне и вместе с остальными.

Зачем нужен инклюзивный спорт?

В теории любой человек может заниматься спортом и посещать спортивные секции. На практике ситуация выглядит чуть более печально: людей с физическими или ментальными особенностями зачастую не хотят брать в спортивные школы. Причин много: слишком большая ответственность, проблемы с адаптацией в группе с другими спортсменами — всё это формальности, из-за которых спорт почему-то становится привилегией. Хотя радостные эмоции от командной игры, движение и заряд энергии нужны каждому.

Первой, кто решил изменить положение людей с физическими или ментальными особенностями, стала активистка Юнис Кеннеди Шрайвер — родная сестра президента США Джона Кеннеди. Юнис на личном опыте знала, что такое общение с людьми с особенностями развития. Её старшая сестра Розмари в 23 года перенесла лоботомию по настоянию отца: он надеялся, что это успокоит резкие перепады настроения и буйность дочери. Но после операции ментальные возможности девушки снизились до уровня двухлетнего ребёнка. Она не могла нормально ходить, контролировать себя и разговаривать.

В 1963 году Юнис и её муж Сарджент переделали свой дом в Мэриленде под спортивный лагерь для лиц с задержкой умственного развития. Пара пристально наблюдала за участниками лагеря и изучала их способности. Оказалось, их внутренний потенциал настолько велик, что при поддержке и обучении люди с интеллектуальными нарушениями могут показывать очень высокие результаты в различных областях и особенно в спорте.

Спорт позволяет людям с особенностями реализоваться и формирует характер. Например, в Нижнем Новгороде благодаря инновационному центру «Сияние» был запущен проект «Футбол для детей с синдромом Дауна», в рамках которого сейчас занимаются 16 детей вместе с тренером-педагогом. Одному из игроков, Семёну Комарову, семь лет. У мальчика снижен мышечный тонус — это одно из проявлений диагноза. По словам матери, благодаря занятиям её сын преобразился и теперь играет в футбол наравне с обычными детьми.

Один из важных факторов для развития инклюзивного спорта – наличие соответствующей инфраструктуры. Чтобы у людей с физическими и ментальными особенностями было место, где они могли бы свободно общаться, играть и заниматься спортом вместе со сверстниками, Coca-Cola в России совместно с фондом «Обнажённые сердца» строит 11 инклюзивных игровых парков с футбольными полями. Посетить площадки может каждый, это бесплатно. В этих парках нет бордюров и переходов, по которым невозможно проехать на инвалидной коляске, все тренажёры и игровые элементы оснащены пандусами, а на остальные можно забраться самостоятельно с помощью рук.

Занятия спортом становятся доступнее

Спортсмены с физическими и ментальными особенностями: кто они?

Несмотря на то что таким людям гораздо сложнее реализоваться в жизни, некоторые из них добиваются в спорте немалых высот и своим примером вдохновляют других.

Российский пловец Дмитрий Кокарев доказывает, что всё в жизни возможно, если упорно добиваться цели. Вопреки неутешительному диагнозу «детский церебральный паралич», мальчик ещё в детстве увлёкся плаванием, а в 14 лет попал в паралимпийскую сборную России. Сейчас Дмитрий бьёт один рекорд за другим, является трёхкратным чемпионом Паралимпиады и 13-кратным чемпионом мира!

Кристина Водопьянова впервые пришла на курс иппотерапии 12 лет назад, когда ей было четыре года и она совсем не разговаривала. Сейчас девушка уверенно говорит и вот уже семь лет профессионально занимается конным спортом. В этом году Кристина вернулась из Абу-Даби со Всемирных летних игр Специальной олимпиады с тремя золотыми медалями в личной коллекции и совсем не собирается останавливаться на достигнутом.

Что такое Специальная олимпиада и кто может в ней участвовать?

Специальная олимпиада — это международная благотворительная организация, которая проводит спортивные соревнования для людей с проблемами интеллекта. Её цель — помочь таким людям принимать полноценное и продуктивное участие в жизни общества через спорт. Coca-Cola — партнер-основатель Специальной олимпиады с 1968 года. За это время участниками специального олимпийского движения стали более 3 млн человек из 180 стран мира.

В рамках программ Специальной олимпиады спортсмены могут заниматься как летними, так и зимними видами спорта: начиная от сноубординга и фигурного катания и заканчивая парусным спортом и дзюдо. Примечательно, что на Специальных олимпийских играх участников не разделяют по национальной принадлежности, поэтому командных зачётов между разными странами не существует.

Участвовать в Специальной олимпиаде может каждый

Инклюзивные соревнования: что такое юнифайд-матчи?

Неотъемлемой частью работы Специальной олимпиады является организация инклюзивных соревнований. Они разжигают интерес спортсменов и мотивируют их к достижению лучших результатов. Яркий пример инклюзивных состязаний — юнифайд-матчи. Их уникальность в том, что в одной команде играют люди с особенностями развития и без.

За последние годы в нашей стране прошло более 10 юнифайд-матчей по футболу. Кроме спортсменов, в них участвовали звёзды кино и шоу-бизнеса, представители бизнеса и власти — все, кто хочет привлечь внимание общества к проблеме включения людей с особенностями развития в обычную жизнь.

Помочь людям с особенностями развития: что уже делает Coca-Cola в России?

Coca-Cola в России активно поддерживает движение Специальной олимпиады с 2015 года.

Самый большой блок затрат на социальные инвестиции в 2018 году, то есть 45% от общей суммы, Coca-Cola в России вложила в развитие инклюзивного общества.

При её поддержке создаются инклюзивные парки, а также проводятся футбольные и хоккейные юнифайд-матчи.

В 2018 году традиционный «Рождественский караван» впервые был проведён в инклюзивном формате, и теперь это будет происходить регулярно.

Подробнее с тем, какой вклад Coca-Cola в России внесла в развитие инклюзивного общества и в решение других социальных и экологических проблем, можно ознакомиться в интерактивном отчёте. Выбирайте интересующую вас тему и узнавайте о ней больше.

Чем можно помочь людям с особенностями развития?