Марадона vs Dolce & Gabbana: победа осталась за экс-футболистом

Коллаборации между модными брендами и знаменитыми спортсменами давно стали частью большого бизнеса. Использование известного имени при создании одежды, обуви или косметики может увеличить прибыль компании в несколько десятков раз. Однако если вы решите воспользоваться популярностью спортсменов без их разрешения, то ближайшие пару лет придётся провести на судебных разбирательствах. Такая ситуация возникла между модным домом Dolce & Gabbana и бывшим футболистом Диего Марадоной.

Почему Марадона подал в суд на Dolce & Gabbana?

Диего Марадона подал в суд на Dolce & Gabbana за использование его имени на показе мод в Неаполе в 2016 году. Одна из моделей появилась на подиуме в футболке в цветах «Наполи» с номером 10 и фамилией Марадоны. Одежда была украшена множеством кристаллов. Как заявил адвокат футболиста Улисс Кореа, дизайн был сделан «без согласия Марадоны и без обсуждения с ним».

Модный дом не просто так использовал имя Диего именно в коллекции. Марадона выступал за местный клуб «Наполи» с 1984 по 1991 год, и для многих болельщиков из этого местечка он остаётся легендарным футболистом.

Основатели Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана высказались по поводу иска. Габбана заявил:

Мы хотели выразить уважение Неаполю и Марадоне. Он великий, мы просто хотели воздать ему должное.

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Итоги суда между футболистом и модным домом

Судебное разбирательство затянулось на три года. Позавчера наконец было вынесено решение: миланский суд встал на сторону аргентинского футболиста. И теперь Dolce & Gabbana придётся заплатить Марадоне € 83 тыс. за незаконное использование его имени. € 70 тыс. достанутся самому футболисту, а € 13 тыс. пойдут на оплату его адвоката. На вердикт не повлияли ни извинения Доменико Дольче и Стефано Габбаны перед Диего, ни отправленный ему лично букет цветов.

В суде модный дом обвинили в попытке «извлечь выгоду из чужой известности». Имя Марадоны является синонимом «футбольного совершенства», и третьи лица не могут «использовать его без согласия владельца» — так объяснил Паола Гандольфи своё решение.

Изначально Диего требовал компенсацию в размере € 1 млн. Суд значительно сократил сумму возмещения ущерба из-за того, что линия одежды с именем Марадоны так и не была запущена. Значит, и коммерческая выгода получена не была. В своём «инстаграме» Марадона написал, что справедливость восторжествовала.

Уважение — это здорово, но я думаю, что дом Dolce & Gabbana должен был запросить разрешение на использование моего имени в показе мод.

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