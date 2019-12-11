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Какие футболисты делали себе пластику? Роналду, Марадона, Ибрагимович

Футболисты, которые сделали пластику. Фото
Евгения Каширина
Нет предела совершенству. 6 знаменитых футболистов, сделавших пластику
Трансформация Роналду, омоложение Марадоны и возвращение волос Бэйлу.
Lifestyle / Город 0

Большой спорт уже давно соседствует с шоу-бизнесом. Именитые футболисты востребованы среди спонсоров, а идеальная внешность только увеличивает их доход от рекламы. Поэтому современные чемпионы вынуждены оставаться не только в хорошей физической форме, но и смотреться как минимум привлекательно. Чтобы справиться с этой задачей, некоторые игроки обзавелись личным пластическим хирургом. Кому-то изменения пошли на пользу, а кто-то, по примеру прекрасных дам без чувства меры, уже превратил лицо в восковую маску. Что ж, смотрим и удивляемся.

Криштиану Роналду: из гадкого утёнка в самого привлекательного футболиста

Начиная восхождение к футбольным вершинам, молодой Криштиану явно не дотягивал до звания красавчика. И мы не только о плохой коже и не такой уж стильной причёске. Тогда по внешности Роналду трудно было предположить, что в скором времени он станет настоящим секс-символом современного футбола. Как рассказывает сам игрок:

Я был маленьким, хилым и жирным.

Над лицом португальца пластические хирурги потрудились на славу. Роналду изменил форму носа, челюсти, сделал идеальную улыбку. С помощью контурной пластики спортсмен скорректировал овал лица, ведь от природы его оно круглым. Филлеры создали эффект объёмных скул за счёт гиалуроновой кислоты. Ровные и белоснежные зубы Роналду сделал с помощью эстетической реставрации керамическими винирами. Об этом писал The Sun, но информацию подтвердили и специалисты главных английских клиник. Не будем скрывать, изменения явно оказались футболисту к лицу.

Фото: Getty Images

Секрет молодости Диего Марадоны

В 2015 году журналисты заподозрили аргентинца не только в подтяжке лица, которая вернула молодость известному футболисту, но и в увеличении губ филлерами. В соцсетях даже придумали прозвище для Диего — МАМАдона, которое как бы намекало на то, что теперь лицо спортсмена напоминает женское. На такие жертвы мужчина отважился ради своей возлюбленной – 24-летней Роси Оливы. На тот момент 55-летний Марадона устал, что его то и дело принимают за отца девушки и решил омолодиться.

Фото: Getty Images

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Ринопластика Златана Ибрагимовича

Шведского нападающего ещё со школьных лет дразнили за довольно крупный нос. В автобиографии футболист писал, что был щупленьким шепелявым ребёнком с огромным носом. Но несколько лет назад нос Златана явно стал выглядеть аккуратнее и меньше. Однако ни сам игрок, ни его агент Мино Райола комментировать новость об операции не стали. «Не хочу тратить время на сплетни», — только и заявил Райола. Несмотря на то, что все давно привыкли к изюминке футболиста, новая форма носа спортсмену всё же идёт.

Фото: Getty Images

Гарет Бэйл: больше не «чебурашка»

Уши игрока мадридского «Реала» в течение всей жизни были внушительных размеров. Это вызывало немало насмешек как в детстве, так и во взрослом возрасте, когда Гарет начал профессиональную карьеру футболиста. Поэтому нападающий решился на отопластику. Спортсмен преобразился, и число рекламных контрактов начало стремительно расти. После операции болельщики даже шутили, что с прижатыми ушами парень начал бегать куда быстрее.

Фото: Getty Images

Уэйн Руни: как футболисту вернули волосы

Руни столкнулся с проблемами с внешностью в 25 лет. Быстро растущая площадь залысин стала поводом для насмешек: даже одноклубники прозвали футболиста Бобби Чарльтоном. Да и сам спортсмен был явно расстроен таким изъяном в образе.

Ну куда это годится — я ведь начал лысеть в 25 лет.

Летом 2011-го мужчина решился на пересадку волос. Он доверил прическу и будущее своего имиджа лондонской клинике The Harley Street Hair Clinic.

Операция обошлась более чем в £ 20 тыс. Это серьёзные деньги, к тому же было очень больно и во время процедуры, и потом, когда волосы приживались. Неприятные ощущения.

Несмотря на то, что операция прошла успешно и Уэйн какое-то время выглядел достаточно стильно, понадобилась повторная пересадка. В 2013-м он обратился в ту же клинику, на этот раз процесс занял почти девять часов.

Фото: Getty Images

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Рене Игита избавился от звания «самого страшного колумбийца»

А вот игрок, прославившийся «ударом скорпиона» в матче против сборной Англии, скрывать изменения во внешности не стал.

Если раньше меня называли страшным Игитой, то теперь познакомьтесь с красавчиком Игитой.

Пластика носа, липосакция, удаление морщин, подтяжка лица, силиконовые имплантаты в подбородок и пресс — это неполный список преобразований, которые пережил известный голкипер. К пластическим операциям его сподвигла в большей мере общественность. Ведь в какой-то момент Рене признали самым страшным человеком на родине.

Фото: Getty Images/instagram.com/higuitarene1/

Несмотря на все удачные (или не очень) изменения во внешности, мы всё же любим этих спортсменов за их неординарные способности в футболе. А если пластические операции помогают им чувствовать себя увереннее на поле — то почему бы и нет?

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