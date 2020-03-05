В зоне риска. Какие мероприятия могут отмениться из-за коронавируса

В незавидном положении оказались летняя Олимпиада в Токио и Евро-2020. Чего все боятся?

Вспыхнувшая в декабре 2019 года эпидемия коронавируса продолжает распространяться. Вместе с тем, как растёт число заболевших людей, ужесточаются и меры предосторожности. В какой-то момент они затронули спорт — сферу, которая вынуждена ужимать свои возможности в пользу безопасности. Рассказываем, стоит ли всерьёз бояться нового вируса и как именно он влияет на спортивный мир.

Что такое коронавирус и стоит ли его опасаться?

Впервые так масштабно о заболевании заговорили в декабре 2019 года. Тогда в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом. Впоследствии ему дали официальное название — COVID-19, а эпидемия распространилась и на другие страны.

Фото: istockphoto.com

На сегодняший день короновирусом заразились более 95 тыс. человек, причём из них более 53 тыс. уже выздоровели. Хотя летальных исходов насчитывается около 3,3 тыс., паниковать не стоит. Во-первых, в абсолютном большинстве случаев у погибших были сопутствующие серьёзные заболевания. Во-вторых, особо тяжело переносят болезнь люди в преклонном возрасте и с ослабленным иммунитетом. В конце концов, в России зафиксировано шесть случаев заражения, и, как говорят медики, пациентов изолируют и тщательно следят за их состоянием.

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Профилактика: как обезопасить себя от коронавируса?

Несмотря на то что страх и паника излишни, обезопасить себя от вируса нужно — в пределах разумного. Врач Ксения Машкина рассказала в своём «инстаграме» о том, что мнение о возможности заразиться в нашей стране всё же преувеличено.

Ксения: Заразиться через вещи из Китая очень сложно. Вирус, конечно, может быть живым ещё двое суток вне носителя, но он слабеет с каждым часом. И для развития полноценной клинической картины необходимо много вирулентных агентов (Вирулентность — степень способности вируса заражать организм — Прим. ред.). Кстати, если вы заболеете коронавирусом, то сразу не отличите от обычной простуды. А вот по прошествии нескольких дней, когда, возможно, разовьётся пневмония, станет ясно, «корона» это или банальный насморк. Но до этого лучше не доводить и сразу начинать симптоматическое лечение. В группе риска — маленькие дети и пожилые люди. Хотя они в группе риска по любой инфекции.

Фото: istockphoto.com

Это подтверждает мнение, что следует всегда прислушиваться к собственному здоровью и обращаться за помощью к врачу, если вас беспокоят тревожные симптомы. Среди них высокая температура, кашель, затруднённое дыхание и насморк. Конечно, даже в совокупности они не говорят о том, что у вас однозначно коронавирус. Но ведь грамотно лечиться необходимо даже от простуды.

Защитить себя от заражения можно с помощью профилактики. Врачи рекомендуют:

Поддерживать чистоту рук. Регулярно мыть их с мылом и носить с собой антисептик.

Регулярно мыть их с мылом и носить с собой антисептик. Не касаться рта, носа и глаз грязными руками.

грязными руками. Держать в чистоте поверхности и устройства, с которыми вы часто взаимодействуете.

с которыми вы часто взаимодействуете. Носить с собой одноразовые салфетки. Прикрывайте ими нос и рот, когда чихаете или кашляете, а после выкидывайте.

Прикрывайте ими нос и рот, когда чихаете или кашляете, а после выкидывайте. Всегда проветривать помещения.

Быть осторожным в людных местах. Не касайтесь посторонних поверхностей и предметов, а также не подносите руки к лицу.

Не касайтесь посторонних поверхностей и предметов, а также не подносите руки к лицу. Делиться информацией о профилактике с другими.

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Как коронавирус влияет на спорт?

Переносы или отмены крупных соревнований

Так как спортивные состязания международного масштаба собирают в определённых местах огромное количество людей, эти события попали под угрозу в первую очередь. В настоящий момент отменёнными оказались чемпионаты мира по горнолыжному спорту и шорт-треку, матч Кубка Дэвиса Китай-Румыния, матчи хоккейной Pro League в Чанчжоу, Парижский марафон и несколько масштабных турниров по гольфу, которые должны были пройти Поднебесной.

Перенесли на более поздние даты Гран-при Китая по автоспорту, чемпионат мира по лёгкой атлетике, китайскую Суперлигу, матчи серии А в рамках Евро-2020 и многие другие мероприятия. Есть предположения, что летняя Олимпиада-2020 в Токио тоже может быть отложена до зимы, так как в Японии заразились около тысячи человек.

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Проведение состязаний без зрителей

Ещё один способ сделать состязания более безопасными — проводить их без зрителей. Именно поэтому публика не смогла посетить матч Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец». Также болельщиков не пустят на этап Кубка мира по биатлону в Чехии, матч Кубка Дэвиса Япония — Эквадор и абсолютно все спортивные мероприятия, которые пройдут в Италии до 3 апреля.

Отказ спортсменов от участия

Многие атлеты отказываются от поездок на крупные соревнования из-за коронавируса, который распространяется по Европе. Например, российские и румынские гимнастки не появятся на этапе Гран-при в Чехии. А наши синхронистки не поедут на этап Мировой серии во Франции.

Ограничения для Китая

Поднебесная лишилась как всех внутренних соревнований, так и международных. И если их не отменили или не отсрочили, то сделали местом проведения другую страну. Например, в Китае должны были пройти олимпийские квалификационные турниры по боксу, женскому футболу и баскетболу. Первые два мероприятия вовсе планировали провести в Ухане — центре эпидемии. В итоге организацию турниров доверили Иордании, Сербии и Австралии.

Кроме того, одна из китайских хоккейных команд выступает в КХЛ. Клуб «Куньлунь Ред Стар» в последний месяц регулярного чемпионата был вынужден играть только в гостях.

Китайские бегуны тоже оказались не в лучших условиях. В некоторых городах страны жителям запретили перемещаться по улицам. Поэтому марафонцы, чтобы не терять форму, продолжили тренировки в квартире. Так атлет Пань Шаньцу, которого называют богом бега города Ханчжоу, преодолел 50 километров за пять часов. Он проложил маршрут трассы вокруг своей кровати.