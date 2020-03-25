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С чего начинать беговые тренировки и как подготовиться к забегу? Советы тренера

С чего начать беговые тренировки?
Андрей Барышников Полина Иноземцева
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Бег в удовольствие. Как сделать первый старт комфортным для новичка
Лайфхаки от опытного спортсмена, которые научат вас наслаждаться бегом.
Lifestyle / Бег 0

С приходом весны традиционно открывается беговой сезон. К сожалению, в этом году его начало пришлось отсрочить из-за сложившейся в мире ситуации. Но карантин — это не время забывать о всех спортивных начинаниях. Ведь в скором времени любители активного образа жизни снова смогут выйти на стартовую линию соревнований. И одно из них — забег «Апрель», который состоится в столице 28 июня.

Конечно, прямо сейчас выходить на улицу и упорно готовиться в местном парке не стоит, так как москвичам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Но заранее разработать тренировочный план, проводить занятия дома и морально настроить себя на дистанцию — вполне разумное решение. Вместе с опытным спортсменом и марафонцем Андреем Барышниковым рассказываем, как правильно начинать беговые тренировки и сделать первый старт наиболее комфортным.

С чего начинать беговые тренировки?

Пока что — с поддержания формы в домашних условиях. В интернете можно найти множество тренировок, для которых не понадобится инвентарь. Регулярные занятия помогут улучшить силовые показатели и выносливость, а они вам пригодятся во время бега.

Фото: Из архива героя

Выбираться на улицу стоит только тогда, когда тренировки на открытом воздухе станут абсолютно безопасными для здоровья. Опытные атлеты рекомендуют начать с пеших прогулок и по возможности заниматься под контролем наставника.

Андрей: Я не шучу — не бойтесь на первых тренировках сочетать бег и пеший шаг. Не нужно сразу же пытаться устанавливать рекорды. Важно, чтобы ваши мышцы и связки окрепли, а тело привыкло к нагрузкам. Если вы планируете участие в соревнованиях, то постарайтесь найти тренера или присоединиться к одному из беговых сообществ. Так вы не навредите себе, а планомерно, под контролем специалиста подготовитесь к первому старту.

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Правильная мотивация. Как сделать бег комфортным для новичка?

На первых порах бег может показаться изматывающим и трудным занятием. Поэтому стоит придерживаться двух простых правил: занимайтесь только в своё удовольствие и не старайтесь прыгнуть выше головы. Не стоит сразу же тренироваться в высоком темпе и выбирать длинные километражи для первого в жизни старта.

Андрей: Не торопитесь с выбором больших дистанций. Сейчас проводятся множество забегов на 5 и 10 км, ограничьтесь пока что ими. Не поддавайтесь на провокации преодолеть полумарафон или марафон. Важно всё делать постепенно, а пробежать свои первые 42,2 км вы всегда успеете.

Фото: Из архива героя

Для того чтобы сделать бег комфортным, важно правильно мотивировать себя. Безусловно, для каждого человека мотивация может быть разной. Наш эксперт советует всегда ставить перед собой реальные цели и вести дневник тренировок.

Андрей: Наверное, проще всего поствить перед собой определённую цель. Например, «я хочу пробежать такой-то старт». Или завести календарь с отметками выполненных тренировок. Это поможет не забыть о том, что вы решили начать бегать.

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Лайфхаки: что нужно знать перед первым стартом?

Дебют на соревнованиях – это всегда волнительно. На самом деле, если вы бежите для себя и уверенно держитесь на тренировках, то всерьёз волноваться не о чем. Но пару лайфхаков стоит узнать прежде, чем вы решите опробовать силы на первом старте.

  1. Регистрируйтесь на забег заранее. Уже сейчас открыта регистрация почти на все соревнования Бегового сообщества. Выбирать старт и подать заявку можно на официальном сайте.
  2. На сам забег тоже приезжайте заранее. Не делайте всё в последний момент, иначе будете опаздывать и всё проклинать. А расшатанные нервы не станут хорошим помощником в беге.
  3. Регулярно тренируйтесь перед стартом и делайте это в удовольствие. Самое время начать!
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