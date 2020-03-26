30 лет спустя. Как сейчас выглядят актёры из «Спасателей Малибу»

Прошло 19 лет с того момента, как завершился один из самых успешных сериалов своего времени — «Спасатели Малибу». Трудно поверить, что с даты выхода первого сезона пролетел аж 31 год. На сегодняшний день некоторым актёрам, которых раньше называли настоящими секс-символами Америки, уже исполнилось 60 лет. Но несмотря на возраст, звёзды Голливуда по-прежнему поддерживают хорошую физическую форму. И, скажем больше, многим это прекрасно удаётся. Рассказываем, чем сейчас занимаются те самые горячие спасатели из Лос-Анджелеса.

Дэвид Хассельхофф

Фото: instagram.com/baywatchtv/davidhasselhoff/

Давид Хассельхофф, сыгравший в сериале Митча Бьюкеннона, активно занимается спортом и поддерживает хорошую форму. Сейчас актёру 67 лет, но он не расстаётся с прежним амплуа. В 2017 году на экраны вышел ремейк «Спасателей Малибу». Правда, в формате фильма, а не сериала. И актёр с радостью присоединился современному проекту, чем порадовал поклонников.

Дэвид старается вести активный образ жизни. В «инстаграме» актёра можно найти фотографии с горным велосипедом, лошадьми и снимки из походов. Также известно, что Хассельхофф увлекается регби и вплотную занимается музыкой.

Памела Андерсон

Фото: instagram.com/baywatchtv/ / Hannes Magerstaedt/Getty Images

В 52 года Памела выглядит очень даже хорошо. Правда, сильная ретушь на фотографиях в «Инстаграме» явно ей в этом помогает. В одном из интервью актриса призналась, что не прибегает к спорту ради заботы о фигуре. Вместо тренировок Андерсон выбирает правильное питание и раз в месяц переходит на вегетарианское меню.

В прошлом году стало известно, что Памела рассталась с французским футболистом Адилем Рами. Некоторых поклонников футбола эта новость расстроила. Возможно, если бы не разрыв отношений, мы могли увидеть актрису на пляжах в Сочи.

Дэвид Чокачи

Фото: instagram.com/therealdavidchokachi/

Американский актёр, сыгравший в сериале Коди Мэдисона, тоже держит свою физическую форму под контролем. К слову, он продолжает сниматься в кино и сериалах. В 2020 году должен выйти в свет фильм ужасов с участием Дэвида. Картина называется Blood Pageant, что в переводе с английского означает «Кровавое зрелище».

В 52 года Дэвид продолжает заниматься сёрфингом, бегом и горными лыжами, а также появляется на различных телевизионных шоу и светских мероприятиях. Но всё же большую часть времени Чокачи старается проводить с семьёй.

Александра Пол

Фото: instagram.com/baywatchtv/alexandra_actress/

Летом этого года актрисе исполнится 57 лет. У Александры от природы стройное телосложение, поэтому её спортивная фигура практически не изменилась за долгие годы. В настоящее время Пол продолжает сниматься в фильмах и телевизионных шоу, пропагандирует здоровый образ жизни, проводит тренировки и даже является велнес-коучем. Актрису можно смело назвать активным гражданином и эко-активистом.

Джейсон Момоа

Фото: Кадр из сериала «Спасатели Малибу» / instagram.com/prideofgypsies/

Джейсон изменился до неузнаваемости. Некоторые фанаты Аквамена и кхала Дрого из «Игры престолов» даже не знают, что актёрская карьера Момоа начиналась со «Спасателей Малибу». Сейчас мужчина находится в отличной для своих 40 лет физической форме и продолжает покорять Голливуд. В «инстаграме» актёра можно найти много фотографий с его музыкальных выступлений и поездок на байке. И, конечно же, снимки с женой и детьми.

Джина Ли Нолин

Фото: instagram.com/genaleenolin/

Джина — любительница путешествовать. Актриса и фотомодель, которой в настоящий момент 48 лет, публикует в социальных сетях снимки, на которых она отдыхает вместе с семьёй у океана, в горах или просто прогуливается в городских в парках.

Про правильный образ жизни Ли Нолин тоже не забывает. В 2013 году она написала книгу «Красивая внутри и снаружи», которая стала бестселлером. В ней девушка рассказала о том, как смогла побороть заболевание щитовидной железы, стать здоровой и счастливой.

Джереми Джексон

Фото: Кадр из сериала «Спасатели Малибу» / instagram.com/jeremyjacksonfitness/

Джереми долгое время боролся с наркозависимостью и успешно справился с недугом благодаря профессиональному спорту. Джексон стал чемпионом по бразильскому джиу-джитсу и ударился в фитнес. Сейчас актёр является квалифицированным персональным тренером и делится с другими людьми личным опытом преображения. Пожалуй, сейчас мужчина находится в своей лучшей форме. И съёмки в кино он, кстати, не забрасывает.

Ясмин Блит

Фото: instagram.com/baywatchtv/ / Steve Grayson/WireImage

За последние годы Ясмин сильно изменилась и набрала в весе. Многие поклонники сериала с трудом бы её узнали. В начале 2000-х актрису задержала полиция и нашла в автомобиле Блит наркотические вещества. После этого девушка провела несколько месяцев в реабилитационной клинике и пропала с радаров СМИ. Ясмин практически 20 лет скрывается от поклонников и не ведёт социальные сети. Сейчас ей 51 год.

Кармен Электра

Фото: instagram.com/baywatchtv/carmenelectra/

Актриса, певица, модель и танцовщица из штата Огайо находится в прекрасной форме и, кажется, с годами не стареет. Хотя в этом ей явно помогают ретушь и косметология. Кармен редко появляется на телеэкранах. Последняя крупная работа с её участием — сериал «Одиноки вместе» — вышла в 2018 году. Зато Электра регулярно делится с аудиторией фотографиями «Инстаграме». Сейчас блог актрисы насчитывает 1 млн подписчиков.