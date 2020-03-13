Чаку Норрису 80. Как профессиональный боец стал звездой Голливуда

Он настолько запомнился публике в амплуа крутого рейнджера, что превратился в героя мемов.

На этой неделе американскому актёру, мастеру боевых искусств и звезде интернета Чаку Норрису исполнилось 80 лет. За эти годы он снялся в десятках легендарных фильмов, но большую известность ему принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер». Благодаря амплуа рейнджера мужчина добился статуса самого сильного представителя Голливуда. Публика с иронией говорит: когда Чак тренируется на тренажёре, тренажёр становится сильнее. А мемы с участием актёра стали отдельным видом искусства в Сети. Рассказываем, как Норрис пришёл в кино и чем он занимается сейчас.

Как Чак Норрис стал спортсменом?

Карлос Рэй Норрис — настоящее имя Чака — родился в 1940 году в Оклахоме в бедной семье. Большой вклад в становление его как личности сыграла армия. В конце 50-х годов он служил в ВВС в Южной Корее, где не только примерил на себя нынешний псевдоним, но и всерьёз увлёкся боевыми искусствами. Да так, что демобилизовался уже с чёрным поясом.

После армии Норрис открыл собственную школу, где стал преподавать каратэ, а спустя год — вторую. Мужчина обучал и знаменитостей: например, жену Элвиса Пресли Присциллу и актёра Стива Маккуина. Кстати, Чак стал одним из первых американцев, который получил чёрный пояс восьмой степени по тхэквондо.

Фото: facebook.com/officialchucknorrispage/

Именно школа боевых искусств открыла Норрису дверь в Голливуд. Там он познакомился c Брюсом Ли и сошёлся с ним в схватке на съёмках культового фильма «Возвращение дракона». Сцена боя стала классикой каратэ-фильмов. В одном из интервью Чак пародировал диалог между ним и Брюсом.

Я владел поясом чемпиона мира по каратэ в тот момент. Решив пошутить, я спросил у Брюса:

— И кто же выиграет нашу драку?

— Ну, конечно, я выиграю. Я же звезда этого фильма!

— Да, я вижу. Вижу, что ты хочешь побить чемпиона мира.

— Нет, я не хочу побить чемпиона мира. Я хочу убить чемпиона мира.

Ван Дамму 59. Кикбоксёр всё ещё садится на шпагат Как дожить до пенсии и выглядеть как Ван Дамм?

Брюс Ли в «Однажды… в Голливуде»: что не так с образом бойца? Рассказываем, в чём суть конфликта вокруг нашумевшей сцены драки, и за что дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино.

Начало профессиональной актёрской карьеры Норриса

В 90-е годы Чак буквально начал новую жизнь на съёмках сериала «Крутой Уокер». Хит растянулся на восемь сезонов: с 1993 по 2001 год Норрис играл борца с преступностью Корделла Уокера. В 2020-м культовое шоу получит ремейк, но в главной роли зрители увидят Джареда Падалеки, более известного как Сэм Винчестер в мистическом сериале «Сверхъестественное».

Фото: facebook.com/officialchucknorrispage/

В начале нулевых Норрис снимался во многих фильмах. Зрителям он особенно запомнился в картинах «Вышибалы», «Человек президента» и «Человек президента: линия на песке». Актёр даже сыграл в ужастике «Обитель дьявола». Для всех ролей мужчина поддерживал отличную физическую форму и регулярно тренировался.

Фото: facebook.com/officialchucknorrispage/

В 2012 году Чак впервые после шестилетнего перерыва появился в фильме «Неудержимые 2». Сильвестр Сталлоне признался, что пригласить актёра в проект было крайне сложно, потому что Норрис долго раздумывал над ответом. Он согласился только после того, как убедился, что будет принимать участие в приключенческом фильме без кровавой бойни. Мужчина сыграл Букера по прозвищу Одинокий волк. Это отсылка к его предыдущей роли в боевике «Хорошие парни ходят в чёрном», где героя звали Джон Т. Букер, и фильму «Одинокий волк Маккуэйд».

Норрис также участвовал в процессе создания кинолент и сериалов как сценарист и продюсер. Например, он продюсировал картину «Война Логана», а его брат Аарон Норрис написал сценарий к фильму. В сериале «Крутой Уокер» Чак тоже числится как сценарист.

Мартин Форд: я могу раскачаться до 500 фунтов, но какой в этом смысл? Он ежедневно посещает зал, чтобы добиться подходящей формы для каждого следующего фильма.

7 фильмов о спорте, которые заслуженно получили «Оскар» Вспоминаем легендарного Рокки и отдаём дань памяти великому Коби Брайанту.

Жизнь Чака Норриса после завершения актёрской карьеры

Сейчас актёрская карьера отошла для мужчины на второй план. На сегодняшний день он является членом многих религиозных организаций и фондов и ведёт раздел на сайте World Net Daily, основная тема которого — пропаганда библейских ценностей и христианства в США.

С 1990 года Чак вместе с супругой создали фонд «Вышиби наркотики из Америки». Организация помогает детям и подросткам избавиться от зависимости благодаря приобщению к боевым искусствам. Через эту школу прошли более 80 тыс. человек.

Фото: facebook.com/officialchucknorrispage/

Кроме того, у Чака активная политическая позиция. Он поддерживает Республиканскую партию. В видеообращении к американскому народу в 2012 году году боец предрёк США катастрофу, если президент Барак Обама будет избран на второй срок.

Звезда Голливуда попробовал себя и в литературе. Он стал создателем бестселлеров «Чёрный пояс. Патриотизм: Как пробудить Америку», «Всем бедам назло» и фантастических произведений «Всадники правосудия» и «Угроза справедливости».

Личная жизнь Чака Норриса

В личной жизни у Чака, кажется, тоже всё хорошо. В 1997-м он познакомился с молодой актрисой Джиной О’Келли, которая через год стала его второй супругой. Первый брак Норриса с Дианой Холечек длился 30 лет.

Сейчас актёр является отцом пятерых детей. Говорят, что спустя двадцать лет Норрис узнал, что у него есть шестой ребёнок — внебрачный сын.

Фото: facebook.com/officialchucknorrispage/

Судя по фотографиям в социальных сетях, Чак мало чем изменился за многие годы. Он продолжает часто ходить в зал и пропагандирует здоровый образ жизни. На своей странице в «Фейсбуке» актёр рассказал, что стареть не намерен.

Нет лучшего времени, чем сейчас, начать борьбу со старостью.

Мемы с Чаком Норрисом

Интернет-фольклор очень полюбил Чака. На просторах Сети за мужчиной закрепился имидж непобедимого сверхчеловека. Мемы и шутки о живучем Норрисе до сих пор мелькают в интернете. Показываем вам некоторые их них.