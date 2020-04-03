«От нас скрывали правду». 6 фильмов, которые предсказали пандемию коронавируса

Смертельные вирусы часто становились основой сюжета голливудских и не только фильмов. Некоторые из них был настолько реалистичными, что после просмотра становилось не по себе от того, что это может случиться с тобой. Есть полное ощущение, что сценаристы кинокартины «Заражение» знали что-то заранее. Уж больно происходящее в этом фильме напоминает тот мир, в которым мы все с вами живём и пандемию коронавируса. У них что, был какой-то дар?



В нашей подборке от «Чемпионата» мы собрали для вас самые интересные, самые пугающие и самые реалистичные фильмы про эпидемии и глобальные катастрофы. Свободного времени у всех сейчас появилось больше, а это значит, что можно постепенно осилить все фильмы из списка.

Что посмотреть в выходные? Подборка фильмов с актрисами со сногсшибательной фигурой Эти кинозвёзды точно замотивируют вас поддерживать форму и на карантине.

«Заражение»

Год выхода: 2011

Девушка возвращается из командировки домой, где её ждут муж и дети. Однако возвращение испорчено серьёзной простудой, которое внезапно перерастает в лихорадку и заканчивается смертью. Муж не может поверить, что обычная простуда закончилась трагедией и требует объяснения у врачей. Вскрытие показало шокирующее изменение внутренних тканей. Врачи в панике, они такого ещё не видели. Смертельный вирус способен за короткое время навредить значительной части населения планеты.



Задача – быстро выявить источник заражения, оценить скорость распространения вируса и разработать вакцину. Правительство по каким-то причинам не говорит населению все детали происходящего, сознательно утаивая факты. «От нас скрывали правду», — говорит один из героев фильма. Похоже, что высшее руководство ведёт свою игру и заинтересовано лишь в своей наживе…

«Эпидемия»

Год выхода: 1995

Дастин Хофман, Кевин Спейси, Морган Фриман, Рене Руссо – блестящий актёрский состав принял участие в ещё одном фильме-катастрофе. На этот раз Америка находится под угрозой. Из Африки контрабандисты завезли заражённую обезьяну, которая укусила человека. Он теперь является носителем смертельного вируса. Никто не понимает, насколько быстро вирус может распространяться. Вылечиться без вакцины нет никаких шансов.



Правительство создаёт оперативную группу и выясняет, что для спасения населения необходимо как можно быстрее найти эту обезьяну, чтобы разработать антитела для вакцины. Однако выясняется, что обезьяна убежала в неизвестном направлении. На то, чтобы спасти людей, остаётся несколько часов.

«Я – легенда»

Год выхода: 2007

Пожалуй, один из самых известных фильмов об апокалипсисе. Кино основано на классическом романе Ричарда Мэтисона. Говорят, что попытка экранизировать роман предпринималась ещё в 90-х, и главную роль там должен был сыграть Арнольд Шварценеггер. Зато получилось в 2000-х. Герой Уила Смита остался один на Земле. По крайней мере, ему так казалось.



Весь мир находится под властью вампиров. Днём герой ходит по городу и уничтожает их, а по ночам пытается найти вакцину, которая могла бы снова превратить вампиров в обычных людей. Надежда победить эпидемию постепенно умирает…

«Безумцы»

Год выхода: 2010

На небольшой американский городок падает самолёт ВВС, который перевозил опасный вирус. О падении узнают не сразу, а тем временем вирус попадает в местный водопровод и начинает постепенно заражать жителей. Болезнь ставит под угрозу жизнь не только этого города, но и всей страны, планеты. Для того, чтобы справиться с вирусом, правительство с помощью военной техники вынуждено полностью закрыть город на карантин.

«Явление»

Год выхода: 2008

На севере США резко выросло количество самоубийств. Причём способы покончить с жизнью выбираются самые изощрённые – шпилька для волос, газонокосилка, раненые звери. Кто-то выпустил на свободу страшный и непредсказуемый вирус. Эпидемия стремительно разрастается и никто не может понять, что с этим делать. Ходят слухи о том, что это была биологическая атака.



Главный герой с женой, другом и маленьким ребёнком садятся на поезд, чтобы уехать из большого города как можно дальше от источника вируса. Но по пути поезд неожиданно останавливается и полностью пропадает связь…

«Карантин»

Год выхода: 1968

Отличный советский фильм с максимально актуальным названием. В институте эпидемиологии проводили научный эксперимент, по ходу которого что-то пошло не так. Всё закончилось аварией, из-за чего возникла угроза распространения смертельного вируса. Сотрудники научного центра не могли этого допустить, поэтому всех работников закрыли на строгий карантин. Из-за тотальной изоляции внутри коллектива назревал большой скандал.