Как тренироваться дома в паре? Дарья Дмитриева растягивается вместе с возлюбленным

На «Чемпионате» скоро завершится голосование за самую эффектную растяжку от профессиональных гимнасток. Из 10 видео, на которых девушки демонстрирует сногсшибательную гибкость, вы можете успеть выбрать одно и определить обладательницу лучшего шпагата.

10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку Эти девушки точно знают, как использовать свою гибкость.

А мы продолжаем рассказ о роликах и увлечениях красавиц-гимнасток. Сегодня на авансцене — вице-чемпионка Олимпийских игр в Лондоне Дарья Дмитриева. Она успешно совмещает акробатические элементы и тренировки с домочадцами.

Шпагат в условиях карантина

Посмотреть видео можно на «Чемпионате»

Дарья нередко делится с подписчиками в «Инстаграме» своими гимнастическими навыками. В одном из роликов, который участвует в нашем баттле, она выполняет грациозный шпагат в паре с возлюбленным по имени Игорь. Под мелодичную музыку девушка закидывает одну ногу на стену, рядом с которой стоит мужчина, и делает изящный прогиб в спине. В этот момент на обоих героях надеты чёрные маски, что добавляет изюминки на злобу дня. При этом Дмитриева считает, что любовь — лучшее лекарство от всех болезней.

Подписчикам понравилась столь романтическая сцена. «Вы прекрасны. Восхищаюсь Вами», — призналась пользовательница Сети с никнеймом alena_olshevskaya. А одобрительных смайлов под публикацией точно не сосчитать.

Как растяжка может пригодиться в повседневной жизни? Необычный опыт гимнастки Спиридоновой С помощью гибкости Дарья не только завоёвывает золото соревнований, но и облегчает будничный быт.

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Как тренироваться в тандеме? Опыт Дарьи Дмитриевой

Не растерять форму в период самоизоляции Дарье помогает не только собственный стимул, но и семья. Вместе с возлюбленным она исполняет жаркие танцы, участвует в челленджах и устраивает совместные тренировки. Так, в другом видео спутник гимнастки выполняет упражнения с ней вместе. Дмитриева в этот момент выступает в качестве живого утяжелителя и заодно совершенствует растяжку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Планку пара тоже делает совместно. Правда, выполняет её только мужчина, а Дарья, лёжа у него на спине, прокачивает ягодичные мышцы махами ногами в стороны. Поцелуи скрашивают тренировку и, видимо, помогают влюблённым эффективнее заниматься.

Спортсменка на личном опыте доказывает, что даже без специального инвентаря можно провести действенную тренировку в тандеме с домочадцами.

В начале карантина девушка поставила перед собой цель — накачать ягодичные мышцы, поэтому делает на них акцент во время занятий. Выполнить некоторые упражнения Дарье помогают даже дети. Маме полезно, а малышам весело.