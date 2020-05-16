Из качка в толстяка и обратно. Жёсткий эксперимент сделал фитнес-тренера знаменитым

Чужие проблемы часто кажутся нам надуманными и не слишком серьёзными. Вот и инструктор по фитнесу из Австралии Пол Джеймс, обладавший прекрасным рельефным телом, никак не мог понять, почему его клиенты испытывают трудности при борьбе с лишним весом. «Всего-то и нужно, что заниматься спортом и правильно питаться. Неужели это так сложно?», — недоумевал Пол. Невозможность осознать, что именно мешает людям с ожирением привести себя в порядок, не давала парню покоя. И в итоге толкнула его на смелый и экстремальный эксперимент.

Пол на полгода отказался от, как ему казалось, единственно возможного образа жизни, чтобы значительно поправиться и на себе ощутить все проблемы своих клиентов. Атлет был уверен, что затем легко избавится от набранных килограммов и станет наглядным примером для желающих похудеть. Но то, что планировалось как весёлое приключение, едва не обернулось для Джеймса личной катастрофой.

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Отказ от тренировок и куча вредной еды

На первом этапе эксперимента Пол запретил себе ходить в тренажёрный зал, да и вообще старался как можно реже вставать с дивана. Существенная роль в превращении из качка в толстяка отводилась рациону питания. Джеймс, который раньше внимательно относился к тому, что ест, стал налегать на жирное, сладкое и мучное. Теперь он ежедневно съедал большую пиццу, гигантский гамбургер, кучу шоколадного печенья, жареную курицу, макароны с сыром, чипсы и шоколадки.

Запивал всё это экспериментатор литрами пива, сладкой газировки и шоколадного молока. Естественно, овощам и фруктам в таком режиме питания места не нашлось. При этом Пол не только употреблял вредную пищу, но и нарушал все правила здорового питания: ел огромными порциями без какого-либо графика и сознательно наедался перед сном.

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Плюс 45 кг и депрессия

Результат такой «диеты» не заставил себя ждать. Пол, весивший в начале безумного эксперимента 79,5 кг, всего за месяц «пробил» отметку в центнер, а от кубиков на прессе и рельефных мышц не осталось и следа. Спустя полгода издевательств над собственным организмом Джеймс увидел на весах 124 кг, то есть всего за шесть месяцев парень потолстел на 44,5 кг. Интересно, что последние два месяца он не впихивал в себя еду насильно, а просто ел то, что ему хотелось. Таким образом, желудок тренера адаптировался к огромным объёмам пищи и уже воспринимал экстремальную диету как норму.

Изначально Пол думал, что лишние килограммы будут заметны только на весах и в зеркале, однако постепенно смельчак стал ощущать на себе все «прелести» ожирения. Он стал замкнутым, стеснительным и робким, ему было некомфортно общаться с людьми, а любимым местом в мире для некогда активного парня стал диван. Вдобавок ко всему Джеймс напрочь растерял уверенность в себе, стал обидчивым и впервые столкнулся с серьёзной депрессией. На физическом здоровье дикая гонка за весом тоже сказалась весьма значительно: сильно повысились кровяное давление и уровень холестерина в крови, ослаб иммунитет, что приводило к частым простудам.

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Трудное возвращение в форму

Когда врачи диагностировали у спортсмена ожирение первой степени, Пол понял, что первый этап жёсткого опыта над собой успешно пройден. Пришло время возвращаться к правильному образу жизни, но именно на этой стадии и начались проблемы. Упражнения, которые раньше тренер делал без каких-либо усилий, теперь давались неимоверно тяжело, но ещё сложнее было вернуться к правильному питанию, отказавшись от жирного и сладкого. За время эксперимента Джеймс, по сути, стал другим человеком. Новый Джеймс испытывал трудности с силой воли и не раз задумывался, стоит ли тратить столько сил на возвращение в былые кондиции.

Но австралиец всё-таки пересилил себя, нашёл мотивацию и смог довести задуманное до счастливого финала. Благодаря специальному комплексу упражнений, разработанному Полом для самого себя, ему удалось за следующие полгода избавиться от целенаправленно набранных килограммов и вновь увидеть на весах 79,5 кг.

Пол вспоминает, что за первые месяцы второго этапа не раз испытывал страх за своё будущее. Ему казалось, что вернуться в прежнюю форму практически невозможно, а если и получится, то отовсюду будет свисать одрябшая кожа. К счастью, благодаря упорной работе в зале и правильному питанию опасения парня не подтвердились – спустя год после начала марафона он выглядел почти так же, как раньше.

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Растущая популярность и жёсткая критика

Участие в экстремальном эксперименте не только добавило Полу клиентов, впечатлённых его примером, но и помогло обрести мировую известность. Фитнес-тренера стали приглашать на телевидение и радио, на мотивирующие тренинги и на фотосессии для популярных журналов. Об опыте Джеймса даже сняли документальный фильм.

Превращение из качка в толстяка и обратно обернулось гениальным пиар-ходом. Как часто бывает в подобных случаях, Джеймс попал под огонь скептиков. Многие диетологи и тренеры уверены, что человеку, годами страдавшему от ожирения, повторить путь профессионального инструктора просто нереально.

Не исключено, что австралиец действительно немного слукавил в погоне за славой. Но, согласитесь, результат его эксперимента всё равно выглядит впечатляюще и здорово мотивирует. Сам же автор громкого проекта об участии в нём не жалеет, но признаётся, что второй раз подвергать себя таким издевательствам не стал бы.