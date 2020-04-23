«Мне казалось, все смотрят на меня с осуждением». Что чувствуют полные девушки в спортзале

Молодая писательница из Уэльса Полли Гаррисон всю жизнь страдает от лишнего веса. Она задалась целью похудеть и, ещё не переступив порог спорклуба, столкнулась с большой проблемой у себя в голове. О том, как на самом деле женщины в теле чувствуют себя в тренажёрном зале, она рассказала британскому изданию The Sun.
Я слышала неприятные комментарии о моём весе, казалось, все смеются надо мной.
Я стояла на беговой дорожке в окружении накачанных и подтянутых девушек. Сердце выпрыгивало из груди, но не от тренировки. С моим 62-м размером я была самой большой женщиной в зале, и мне казалось, что все смотрят на меня с осуждением.
Я всегда была крупной, потому что много ела и совсем не занималась спортом. В подростковом возрасте я стыдилась своего тела и специально не взвешивалась. В 13 лет я уже носила 50-52-й размер. Родители поддерживали меня, когда я пыталась сбросить вес – готовили мне здоровую пищу, но диеты никогда не помогали.
У меня были близкие друзья, но всё равно я слышала неприятные комментарии по поводу своего веса. Однажды на уроке физкультуры одноклассницы смеялись надо мной. В другой раз один мальчик сказал, что никогда не станет встречаться с такой толстушкой, как я. Эти слова ранили, и каждый раз, когда рядом кто-то смеялся, я думала, что они смеются надо мной. К моменту поступления в университет, когда мне исполнилось 18, я уже носила 56-й размер.
Мне казалось, что когда я захожу в аудиторию, все взгляды устремляются на меня. Я была тихой девушкой, в основном держалась особняком, но пару раз всё же ходила на свидания. И паниковала, потому что думала, что парни осуждают моё тело.
Всякий раз, когда я распускала нюни из-за своего внешнего вида или учёбы, то успокаивала себя едой. Шоколад, конфеты и уличный фастфуд были моей слабостью. При этом из-за веса мне было стыдно даже выйти на пробежку, не говоря о том, чтобы переступить порог спортзала.
Я получила диплом в 2017 году и вернулась в родительский дом, раздавшись до 62-го размера. При росте 170 я весила 165 килограммов – больше, чем когда-либо раньше, ненавидела своё отражение в зеркале и не могла без отдышки даже подняться по лестнице.
Я понимала, что надо худеть, наш семейный врач был со мной согласен. Раньше я пыталась сидеть на новомодных диетах, которые сулили быструю потерю веса, но они не работали. Нужна была физическая активность, тем более я нашла работу администратором и весь день проводила в сидячем положении.
Меня мутило от мысли, что тренажёр развалится под моим весом, но я побежала.
Так что в марте 2019 года я записалась в спортзал. Слава богу, у них там был филиал только для женщин, но всё равно меня бросало в холодный пот от одной мысли о том, что мне придётся туда пойти. Один опрос показал, что я не одна такая – каждая четвёртая женщина избегает спортзалов из-за страха порицания. Я купила новый комплект спортивной одежды для придания уверенности и завела будильник на семь утра.
Зайдя в зал, я опустила глаза, надеясь, что никто не пялится на меня, пока я взбираюсь на беговую дорожку. Меня мутило от мысли, что тренажёр развалится под моим весом, но я побежала.
Фото: Фото из личного архива героини
Все вокруг были худее меня, и я переживала, что люди будут смотреть на мои дряблые руки, но всё равно отзанималась целый час. Мне даже удалось выполнить упражнение на пресс, и никто не рассмеялся мне в лицо, когда я прервалась, чтобы восстановить дыхание. В конце часовой тренировки я чувствовала облегчение и сразу же пошла домой принять душ. Я бы ни за что не смогла переодеться в раздевалке.
На работе в тот день я испытывала гордость за себя, уровень эндорфинов в крови после тренировки зашкаливал. Следующий поход в зал был уже не таким пугающим. Одна девушка даже подошла ко мне и похвалила за старания. Я начала ходить в зал три раза в неделю и теперь стараюсь больше налегать на овощи и фрукты, а не на шоколадки с чипсами.
Теперь я знаю, что нет ничего стыдного в том, что ты самая толстая девушка в спортзале.
Я похудела на 12 килограммов – до 58-го размера, и чувствую себя более подтянутой. Теперь я даже отжимания делаю – раньше думала, что никогда не смогу. Иногда перед тренировкой мне нужно сказать себе что-то ободряющее. Если я чувствую неуверенность, всегда вспоминаю plus size-модель Тесс Холлидей и певицу Лиззо. Они тоже занимаются спортом и успешно строят свои карьеры.
Встреча лицом к лицу со страхом спортзала сотворила чудеса с моей самооценкой. У меня появился парень, мы встречаемся уже девять месяцев. Его зовут Томас, мы познакомились в Интернете, и он меня во всём поддерживает. Ещё я поступила в магистратуру по специальности журналистика и переехала в Ноттингем.
Мои руки всё ещё дряблые и колыхаются при движении, и я легко краснею, но теперь я знаю, что нет ничего стыдного в том, что ты самая толстая девушка в спортзале.