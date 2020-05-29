Почему суши это не ПП? Разбираем ингредиенты любимого японского блюда

Японская кухня пришла в Россию несколько десятков лет назад и быстро завоевала популярность. Особенно всем полюбились суши и роллы. Порой создаётся впечатление, что раз суши японское блюдо, то оно не вредно для фигуры, ведь в Стране восходящего солнца почти не встретишь полных людей. Да и по сути что там может быть вредного? В составе лишь рис, морепродукты, овощи и нори. Но не всё так просто.

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Рис

Начинка может меняться, но неизменной составляющей суши является рис, который считается диетическим продуктом. В нём немного калорий (115-130 ккал на 100 г) и почти нет белков и жиров, зато много углеводов. Сложные углеводы дают организму необходимую энергию и на долгое время создают ощущения сытости. Кроме того, рис является природным абсорбентом, который выводит из организма лишнюю жидкость, а заодно шлаки и токсины.

Впрочем, некоторые диетологи считают, что полезен только неочищенный коричневый рис, так как именно в шелухе содержатся все витамины и минералы. А белый рис только добавляет блюдам калорийности и способствует набору веса. В любом случае рис нельзя отнести к вредным продуктам, главное – соблюдать меру. Но и краеугольным камнем ПП его не назовёшь.

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Рыба и морепродукты

Их польза неоспорима: в них содержатся жирные кислоты Омега-3 и 6, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Также в рыбе и морепродуктах есть легко усваиваемые белки, витамины А, В, Н и РР, необходимые организму человека минералы, такие как фосфор, кальций, калий, натрий и магний. Всё это характерно для свежей рыбы хорошего качества. Но можно ли быть уверенным в нём, если есть суши в непроверенных и сомнительных местах?

Овощи и водоросли

Так же, как и к рыбе хорошего качества, к овощам нельзя придраться. Для приготовления роллов чаще всего используют огурцы, в которых практически нет калорий, и авокадо – источник жирных кислот, витаминов, калия, меди, железа и многих других минеральных веществ. Получается, овощи — сплошная польза и никакого вреда для фигуры. Высушенные водоросли нори также не представляют никакой опасности: в них много йода, железа, клетчатки.

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Чем вредны суши?

Основные ингредиенты суши довольно безобидны, так в чём же кроется опасность? Дело в том, что суши и роллы в России претерпели заметные изменения по сравнению с оригинальным японским блюдом. У нас наибольшей популярностью пользуются роллы с дополнительными добавками: сливочным сыром, майонезными соусами и даже беконом. Зачастую в суши кладут не свежую, а копчёную рыбу, которая не так полезна, потому что задерживает в организме жидкость. Много роллов обжаривается в подсолнечном масле в специальной панировке – темпуре, это тоже добавляет лишние очки к вредности.

Ещё один нюанс кроется в соевом соусе, васаби и имбире, которые традиционно подают к японским блюдам. Васаби разжигает аппетит, соевый соус содержит много соли, а значит, задерживает в организме воду и приводит к отёкам. Маринад же перечёркивает все полезные свойства имбиря, так как в нём содержится много сахара и уксуса.

Фото: istockphoto.com

Что делать, если очень хочется суши?

Если вы стараетесь придерживаться правильного питания, но не представляете жизни без суши, есть их всё-таки можно, но осторожно. Лучше всего готовить их дома. Это не так уж трудно, просто требует некоторого опыта. А если вы предпочитаете рестораны, то выбирайте только проверенные места с хорошей репутацией. Так вы сможете быть уверенны в качестве ингредиентов.

Отдавайте предпочтение классическим роллам и суши без дополнительных соусов и вредных ингредиентов. Вашим девизом должна быть фраза «чем проще, тем лучше». Используйте малосольный соевый соус и лишь легко обмакивайте в нём суши, а не «купайте» до тех пор, пока кусочек целиком не пропитается.

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Не переедайте: 4-5 суши или не больше одной порции роллов будет достаточно, чтобы насытиться. Если наличие риса для вас непринципиально, то лучше и вовсе ограничиться сашими – определённым образом нарезанной свежей рыбой. Перед главным блюдом можно съесть мисо суп. Это позволит утолить первый голод и не принесёт много лишних калорий. И, наконец, стоит есть суши не чаще одного раза в неделю, так вы сохраните свежесть ощущений от еды и не нанесёте лишнего вреда фигуре.

Самыми низкокалорийными являются простые тонкие роллы с овощами:

огурцом — 90 ккал на 100 г;

маринованной редькой — 46 ккал;

цуккини — 87 ккал.

Одними из самых калорийных считаются:

дракон-маки — 189 ккал на 100 г;

харумаки — 242 ккал;

унаги кани — 277 ккал.

Фото: istockphoto.com

Из суши к самым низкокалорийным относят:

суши с крабом — 25 ккал в одной штуке;

креветкой — 24 ккал;

осьминогом — 22 ккал;

морским гребешком — 23 ккал.

А к самым сытным:

суши с копчёным угрём — 51 ккал в одной штуке;

копчёным лососем — 38 ккал;

икрой тобико — 37 ккал.

От острых и запечённых суши лучше отказаться, в них сплошной майонез и калории.