Суши, лапша и мороженое из риса. Почему японки такие худые?

Жители Японии живут долго и счастливо. Страна уже давно находится в лидерах по продолжительности жизни в мире. А ещё они практически не толстеют. Вы вообще можете себе представить японскую девушку с лишним весом? Если и можете, то у вас, вероятно, очень яркое воображение. А всё потому, что процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это один из самых низких показателей в мире. А среди женской части населения он ещё меньше.



Очевидно, секрет стройности японок хранится в особенностях питания. Вы, наверное, удивитесь, но местная кухня формировалась в условиях тотальной нехватки продуктов. Дело в том, что в Японии просто очень мало растительного и животного мира. Поэтому приходилось делать акцент на качестве еды и её полезности. Судя по всему, получилось неплохо.

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Рис вместо хлеба

Главный элемент японской кухни. Без риса японцы не могут жить. Кстати, им они заменяют хлеб. Это одна из причин, почему японки сохраняют такую феноменальную стройность. Мучные изделия способствуют полноте, а вот рис, несмотря на высокое содержание углеводов, считается диетическим продуктом. Кстати, именно благодаря ему японские девушки бьют рекорды долголетия. Там нет соли, жиров и холестерина – идеально!

Фото: istockphoto.com

Рыба и овощи

Ещё один важнейший компонент местной кухни – рыба. Японки могут питаться рыбой трижды в день и особенно любят лосось. Существует масса способов его приготовления, большинство из которых не связано с жаркой. Кстати, японцы потребляют примерно десятую часть от всего производства рыбы в мире. Благодаря ей можно стать не только стройной, но и здоровой, ведь при этом сильно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Едва ли менее полезными являются овощи. Любая уважающая себя японка расскажет вам про любые сорта лука, перца, помидоров и баклажанов. Овощи на пару – одно из любимых блюд японок. И, как вы понимаете, невероятно полезное. Ах да, как можно было забыть про водоросли! Японские девушки не представляют свою жизнь без них, так как в них есть витамин С, калий и йод и минимум калорий.

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Соя, лапша и никакого жареного мяса

Другим низкокалорийным элементом местной кухни является соя. Преимущественно её потребляют в качестве мисо супа, тофу и всеми известного соевого соуса, который можно добавить куда угодно и получится очень вкусно. Кстати, соя не исконно японский продукт. Она пришла из Китая вместе с лапшой, приготовление которой японцы довели до настоящего искусства. Японские девушки не признают западную лапшу и макароны, к которым привыкли мы с вами. Для них это дико калорийно и сразу ведёт к набору лишних килограммов. А японкам это совсем не надо.



Жареное мясо – это вообще не про японскую кухню. Впрочем, как и любая жареная пища. В некоторых японских ресторанах вы наверняка найдёте какое-то блюдо в панировке и зажаренное в масле, но это скорее ориентировано на зарубежных туристов. Настоящая японская девушка предпочтёт что-то, приготовленное на пару.

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Зелёный чай круче сакэ

Стройные японки расскажут вам многое про секреты чаепития. В зелёном чае есть антиоксиданты, которые как положительно влияют на фигуру, так и замедляют процесс старения организма. Неплохое комбо, не так ли? Если кто-то до сих пор считает, что главный напиток в Японии это сакэ, то сильно ошибается. Зелёный чай и ничего больше. И как минимум несколько раз в день.

Фото: istockphoto.com

Никаких больших порций!

Теперь мы подошли к главному объяснению, почему в лексиконе японок нет слово ожирение. В Стране восходящего солнца не приняты большие порции, традиционные для США или России, к примеру. В Японии все порции очень скромные, опять же, если мы не говорим о популярных туристических заведениях, которые ориентированы на другую публику. Маленькие порции не связаны с тем, что японцы жадные люди. Это особая культура питания. Главная основа японского здорового питания – есть мало, но часто.



Единственное, что может быть плотным, – это завтрак. Но завтрак для японской девушки – это не круассаны и булочки, как во Франции, например. Это мисо суп с тофу, омлет с водорослями и копчёный лосось. А запить всё надо, конечно, зелёным чаем.

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А как же сладости?

В Японии по сути нет понятия срока годности. Там привыкли есть исключительно свежие продукты. На многих из них даже не написаны даты приготовления и использования, а если и написаны, то речь идёт не о днях, а о часах. Японская девушка никогда не будет варить суп и делать котлеты на неделю вперёд, чтобы потом не заморачиваться с приготовлением пищи. Разогреть еду в микроволновке – дикость.

А как же сладости, спросите вы. Неужели японские девушки не любят сладкое? Конечно любят. Они обожают шоколад, мороженое и различные пирожные, но едят их гораздо реже и в меньших количествах, чем в других странах. Да и в целом японские десерты некалорийны. Что говорить, если даже мороженое они научились делать из риса! Может быть, это не так вкусно, зато никаких лишних кило и великолепная фигура. Есть из чего выбрать.