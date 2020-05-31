Меган Фокс и сёстры Кардашьян в восторге. Но у такого рациона есть и побочные эффекты.

Жир для похудения. Что такое кетодиета и почему её выбирают звёзды

Есть жирную пищу и при этом избавляться от лишнего веса? Звучит как что-то фантастическое. Неудивительно, что кетодиета, предполагающая такой подход к составлению рациона, раз в несколько лет выходит на пик популярности. Если можно сбросить калории и при этом избежать сурового голодания и изнурительных занятий спортом, то зачем нужны все остальные методы похудения? Поэтому многие звёзды шоу-бизнеса обожают кетодиету. Но не всё так просто.

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Что такое кетодиета?

Суть кетодиеты заключается в том, что вы исключаете из рациона углеводы. Причём не только быстрые, но и медленные. То есть речь идёт даже об отказе от гречки и овсянки. А дальше происходит обман организма, который без углеводов самостоятельно начинает поиск источника энергии. И находит его в сжигании жира, благодаря чему вес уменьшается.

Ирония в том, что для того, чтобы сжигать жир на кетодиете, вам надо употреблять жир. Именно жиры составляют 75% этого рациона. Рекомендуется есть побольше мяса, бекона, в том числе жареного и солёного. Яйца, растительное и сливочное масло, орехи, грибы, овощи – всё это пойдёт вам в плюс.

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А вот от мучных изделий придётся полностью отказаться. Как и от сахара, который категорически противопоказан при кетодиете. Так что для любителей сладкого это может стать проблемой. Кстати, правила исключают и кукурузу с картофелем. А употребление любого алкоголя необходимо свести к минимуму, в идеале же вычеркнуть из рациона.

Несмотря на ряд запретов, кетодиета позволяет создать самое разнообразное меню для человека. Совершенно необязательно соблюдать принципы раздельного питания при этом подходе, так что жареное мясо вполне можно кушать с грибами и залить яйцом. И, возможно, самое главное послабление – нет чётких рамок по последнему приёму пищи. Нет необходимости ограничивать себя после стандартных 18:00, можно есть и позже. Конечно, в разумных пределах и не за десять минут до отхода ко сну.

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Популярность благодаря сёстрам Кардашьян

Кетодиета стала настоящим хитом благодаря сёстрам Кортни и Ким Кардашьян. Ким активно говорила об этом способе похудения после родов, когда она набрала практически 30 кг. Кетодиета сработала как надо и позволила ей вернуться в форму. Кортни села на диету, когда в её организме обнаружили повышенное содержание свинца и ртути. Девушка предпочитает салат из авокадо, куда добавляет курицу и лосось. Иногда звезда готовит мясо на гриле и добавляет туда брокколи или цветную капусту. Кортни признаётся, что в комбинации с прерывистым голоданием кетодиета даёт максимальный эффект.

Меган Фокс осталась без печенья

Звезда Голливуда с 2014 года подсела на кетодиету и частенько использует её для подготовки к различным съёмкам. Актриса говорит, что секрет успеха заключается исключительно в строгом соблюдении всех норм. Она не позволяет себе никаких послаблений в виде так называемых читмилов, когда можешь себе разрешить одноразово съесть что-то вкусное. Меган отлично мотивирует сама себя:

Никаких печенек, никаких булочек и никаких чипсов.

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Жареный бекон от Ванессы Хадженс

Многие сторонники здорового питания были в шоке, когда узнали, что актриса ест на завтрак. Перед съёмками в фильме «Подари мне убежище» Ванесса каждое утро начинала с жареного солёного бекона, разбавленного авокадо. И потеряла целых 9 кг! На обед Хадженс предпочитала салат с курцией, а последний приём пищи состоял из стейка солидного размера и овощного салата.

Эликсир молодости Холли Берри

Холли является, пожалуй, самой преданной поклонницей кетодиеты. И на это есть причина: у актрисы диабет второго типа, поэтому для неё отказ от углеводов ещё и необходимость. Берри сделала кетодиету образом жизни, а в свои 50 с лишним лет звезда выглядит на 30 и к тому же практически избавилась от любых проявлений болезни.

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«Сушка» Алисии Викандер

Именно Алисия пришла на смену Анжелине Джоли в фильме про расхитительницу гробниц Лару Крофт. Для этой роли Викандер необходимо было сбросить 6 кг. Тренер актрисы предложил ей «сушку» в виде кетодиеты. Алисия использовала рыбу и другие морепродукты в качестве белка, авокадо и кокосовое масло наполняло организм жирами. А ежедневная доза углеводов не превышала 25 граммов.

Побочные эффекты кетодиеты

Всё это звучит слишком идеально. В реальности же у кетодиеты есть ряд побочных эффектов. Во-первых, постоянно сидеть на ней нельзя. Кратковременный эффект действительно выглядит многообещающе, но вдолгую вес может вернуться. Поэтому важно после кетодиеты следовать базовым правилам правильного питания. Во-вторых, фишка кетодиеты в том, что она сжигает в основном жир, поступающий из пищи, а не тот, который вы копили годами. Поэтому, опять же, есть высокая вероятность, что он к вам возвратится.

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Перед тем как вы решитесь похудеть, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Потому что у кетодиеты есть такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, появление почечных камней. Так что это реальная угроза для здоровья. Конечно, далеко не у всех могут проявиться такие симптомы, но важно иметь это в виду и быть на чеку.