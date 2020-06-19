Чем заняться летом? Список активностей, ради которых не придётся выходить из дома в жару

За время длительной самоизоляции онлайн-формат стал неотъемлемой частью нашей жизни. Вот и сейчас, когда ограничения постепенно снимаются, огромное количество мероприятий продолжает проводиться на просторах Сети. Лекции, тренировки, информационные прямые эфиры — всем этим до сих пор можно разнообразить выходные, если совсем не хочется выходить из дома в жару. Рассказываем, какие интернет-активности ждут нас в ближайшее время.

Трансляция о беге для новичков с Nike

Когда? 20 июня

Nike запускает серию регулярных живых трансляций в своём официальном сообществе во «ВКонтакте». Вместе с друзьями бренда, атлетами и публичными личностями вы сможете тренироваться, изучать инновации и говорить о будущем спорта.

Первый эфир стартует уже завтра, в 16:00. В нём ведущие обещают честно и смешно поговорить о беге для новичков вместе с рэп-исполнителем Big Russian Boss. Но и это не всё! Чтобы в порыве шуток вы совсем не забыли о том, ради чего подключились к трансляции, экспертным мнением о тренировках и стартах поделятся олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике и инструктор Nike Run Club Юрий Борзаковский, а также спортсменка и блогер Мария Малышева.

Бег в удовольствие. Как сделать первый старт комфортным для новичка Лайфхаки от опытного спортсмена, которые научат вас наслаждаться бегом.

Международный день йоги с adidas

Когда? 21 июня

Фото: Пресс-служба adidas

В воскресенье состоится международный день йоги. В честь этого команда adidas и спортивная студия ZARYAD подготовили несколько онлайн-активностей для всех желающих. В их число войдут часовая практика с соосновательницей студии Ульяной Кондратенко и мастер-класс по приготовлению лёгкого смузи-боула, который станет прекрасным завтраком в летний период. А чтобы точно задать дню гармоничный ритм, программа завершится медитацией и саундхилингом с амбассадором бренда Натальей Османн.

Присоединиться к мероприятию можно в аккаунте @adidasrussia в «Инстаграме». Все события будут происходить в прямом эфире. Начало в 10:00, не проспите!

Проект Brain & fitness

Политехнический музей и сеть фитнес-центров World Class объединились, чтобы рассказать вам о спорте с научной точки зрения и, конечно же, вместе потренироваться. На YouTube-канале Политеха регулярно выходят видео-ролики с эффективными упражнениями и лекциями на темы, о которых многие из нас, вероятно, даже не задумывались. Например, догадывались ли вы, почему атлеты стали выше прыгать и быстрее бегать? Как у них получается ставить новые рекорды на состязаниях? О бесконечных способностях нашего тела и технологическом прогрессе расскажут ведущие проекта Brain & fitness.

Не только девочки: 5 знаменитых мужчин, которые практикуют йогу Принять сложные асаны могут бывший бойфренд Шараповой и Железный человек.

Международный олимпийский день

Когда? 23 июня

На следующей неделе поклонники спорта со всего мира отпразднуют Международный олимпийский день. В России будут организованы как онлайн-, так и офлайн-активности. Возле здания Олимпийского Комитета соорудят рампы, баскетбольную площадку и скейт-парк, где пройдут мини-контесты с участием членов сборной. А на официальном сайте ОКР состоится марафон, по правилам которого чемпионы будут отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире, примут участие в тренировках и интеллектуальном квесте, а также наградят самых активных интернет-пользователей.

Кроме того, профессиональная гимнастка и победительница Игр в Рио Маргарита Мамун проведёт онлайн-тренировку на страницах @Olympics и @Olympic_russia в «Инстаграме». Занятие станет частью масштабной международной акции, которая продолжится в течение всего дня. Каждый час атлеты из разных стран будут выходит в прямой эфир и показывать зрителям базовые упражнения для поддержания формы.

Что послушать в свободное время? Мотивирующие подкасты о спорте и ЗОЖ Выбираем выпуски на любой вкус и делаем громче.

Зарядка и кулинария с «Московскими сезонами»

Проект «Московские сезоны» тоже не остался в стороне тренда на онлайн. Ребята каждый день показывают подписчикам своих социальных сетей упражнения из йоги, которые помогут оставаться в тонусе, и проводят кулинарные мастер-классы. Их ведущими становятся опытные шеф-повары, кондитеры и блогеры: Андрей Бунбич, Юрий Книжник, Екатерина Кокорева и Максим Лисицкий. Если вы давно хотели научиться готовить необычные, но при этом не очень сложные блюда, то сейчас самое время попробовать!

Курсы Health & Safety на английском языке

Для уверенных знатоков английского языка Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет ещё в 2012 году основали платформу с онлайн-курсами от ведущих учебных заведений мира. К слову, там же есть раздел Health & Safety, где можно найти программы по направлениям, связанным с физическим и ментальным здоровьем, активным образом жизни. Большая часть курсов абсолютно бесплатна, если только вы не захотите оформить сертификат слушателя — тогда придётся заплатить $ 49.