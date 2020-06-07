Есть всё и не толстеть возможно. Учёные нашли ген худобы

В мире есть счастливые люди, которые могут ни в чём себе не отказывать в плане еды. Их немного – всего лишь 1 % населения. У этих людей зафиксированы определённые мутации «гена худобы». К такому выводу пришла международная команда учёных из австрийской академии наук и университета Британской Колумбии.

Что такое ген худобы?

Исследования, которые могут помочь людям в борьбе с лишним весом, учёные ведут уже давно. Одно из последних опубликовано в журнале Cell.

Международная команда светил науки изучила генетическую базу данных эстонского биобанка из более чем 47 тысяч образцов. Все эти пробы были взяты у метаболически здоровых худых людей в возрасте от 20 до 44 лет. Эти образцы сравнивались с данными клинических обследований здоровых людей с нормальным весом.

В результате учёные выявили вариант гена ALK, который назвали также «геном худобы». Его мутация в организме худых людей и позволяет им спокойно есть всё, что душе угодно, и вообще не заботиться о собственном весе. Они точно не смогут потолстеть, и им не нужно для этого сидеть на диетах, ходить в спортзал и считать калории.

Таких людей в мире всего 1%.

На самом деле, ген ALK известен довольно давно, но одна из его мутаций встречается только у худых людей и не обнаруживается при нормальном весе.

Фото: istockphoto.com

Худые мыши: как проводились исследования?

Чтобы подтвердить свою теорию, учёные провели исследования на лабораторных мышах. Грызуны с дефицитом гена ALK быстрее расщепляли жир и сжигали больше калорий.

Мышей кормили обильной жирной пищей, как и их сородичей, над которыми генные эксперименты не ставились. «Обычные» мыши быстро набрали лишний вес, а «генные» грызуны остались в том же весе, что и до начала эксперимента.

По мнению исследователей, ген выражен в головном мозге, он регулирует количество жира в организме. Но эксперименты на людях не проводились. Именно поэтому нельзя однозначно заявлять, что именно ген ALK является причиной худобы, но его варианты точно связаны с низким весом.

Фото: istockphoto.com

Чудо-лекарство – это ЗОЖ

Возможно ли «отключить» или частично блокировать ген у людей, чтобы регулировать ожирение? В теории – да. На практике, как уже было сказано, подобные эксперименты не проводились.

Возможно, именно это исследование станет настоящим прорывом в области генной борьбы с лишним весом. Но стоит ли ждать, когда учёные изобретут чудо-лекарство?

Лучше всё же просто следить за собой и заниматься спортом. Чудес не бывает.