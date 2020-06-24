Интересно, что далеко не все из них вредные.

10 наиболее калорийных продуктов, которые могут оказаться в холодильнике

Наш организм накапливает и сжигает калории, которые содержатся в еде, в качестве топлива. А здоровая пища обеспечивает не только энергию, но и важные вещества для построения костей и мышц. Однако нужно помнить, что калорийность — не такой уж объективный показатель полезности. Так, например, среди «тяжеловесных» продуктов могут оказаться как вредные, так и те, которые необходимы для сбалансированного питания.

Рассказываем вам о десяти самых калорийных составляющих нашего рациона и объясняем, в чём же между ними разница.

Кокосовое масло

Энергетическая ценность: 884 ккал на 100 граммов.

В случае с кокосовым маслом не стоит переживать из-за большого количества жиров. В последнее время этот продукт стали именовать суперфудом. Уникальная комбинация жирных кислот оказывает положительное влияние на здоровье – на работу мозга, сердца и, как бы парадоксально это ни звучало, способствует похудению. Каким образом? Жирные кислоты, находящиеся в кокосовом масле, стимулируют процессы жиросжигания и обеспечивают быструю выработку энергии. Они также повышают уровень ЛПВП (липопротеины высокой плотности или, говоря простым языком, «хороший холестерин»), что помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Сало

Энергетическая ценность: 797 ккал.

В таком продукте содержатся жирные кислоты, минеральные соединения и витамины, укрепляющие иммунитет и препятствующие проникновению инфекций. Однако употребление копчёного сала лучше ограничить, поскольку при копчении образуются канцерогенные вещества.

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Орех макадамия

Энергетическая ценность: 718 ккал.

Как и большинство других орехов, макадамия богата питательными веществами, полезными растительными соединениями, жирами, витаминами и минералами. Улучшение пищеварения, здоровое сердце, контроль веса и уровня сахара в крови – эффект, который оказывает на организм этот вкуснейший орех. Макадамия содержит мало углеводов и сахара и умеренное количество клетчатки. Также орешки являются отличным источником антиоксидантов. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызывать повреждение клеток и увеличить риск диабета, болезни Альцгеймера и заболеваний сердца.

Фото: istockphoto.com

Сливочное масло

Энергетическая ценность: 717 ккал.

Несмотря на то, что сливочное масло попало в наш список, по калорийности оно всё же уступает всем растительным. В нём много витаминов разных групп: А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Причём некоторые из перечисленных витаминов усваиваются лучше именно вместе с жирами. Поэтому если есть масло в умеренных количествах — 10-30 г в день, то можно извлечь из него максимум пользы: улучшить здоровье сердца и сосудов, пищеварение, настроение, состояние ЦНС и работу мозга. Кроме того, продукт является отличным источником энергии и снижает вероятность грибковых инфекций. Но помните: жарить на нём не рекомендуется!

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Майонез

Энергетическая ценность: 680 ккал.

К сожалению, он не может похвастаться полезными свойствами. Помимо яичных желтков, растительного масла, соли и лимонного сока, в майонез обычно добавляют сахар, большое количество добавок и усилителей вкуса. Сочетание дешёвых растительных масел (читайте: трансжиров) и сахара – самый короткий путь к набору нежелательных килограммов. Из-за того, что майонез усиливает вкус блюд, человек не контролирует количество съеденного соуса.

К сожалению, лишний вес — не единственный побочный эффект от употребления майонеза. Стабилизаторы и эмульгаторы, которые также входят в состав соуса, неблагоприятно сказываются на микрофлоре кишечника.

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Тёмный шоколад 70-80%

Энергетическая ценность: 604 ккал.

Вы приятно удивитесь, узнав, что тёмный шоколад богат питательными веществами, которые могут положительно влиять на здоровье. Изготовленный из какао-бобов, он является одним из богатейших источников антиоксидантов. Исследования показывают, что именно тёмный шоколад может улучшить здоровье и снизить риск сердечных заболеваний. Качественный продукт с высоким содержанием какао очень питателен и содержит большое количество растворимой клетчатки и минералов, в том числе магния и железа. Однако полезными свойствами обладает только тот шоколад, который не содержит рафинированного сахара. Лучшая альтернатива ему – кокосовый сахар.

Фото: istockphoto.com

Печень трески

Энергетическая ценность: 574 ккал.

Несмотря на то, что печень трески достаточно калорийна, она обладает противовоспалительными свойствами благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот. Они снижают риск сердечных заболеваний, понижают уровень холестерина, нейтрализуют воспалительные процессы в кишечнике, предотвращают развитие артрита и раковых заболеваний. Нельзя забывать, что жирные кислоты жизненно необходимы и для нормальной работы мозга. Также печень трески легко переваривается и отлично усваивается организмом.

Бекон

Энергетическая ценность: 541 ккал.

Бекон, как правило, содержит большое количество натрия и насыщенных жиров. Высокий уровень натрия является фактором риска развития повышенного кровяного давления. Поэтому, употребляя такой продукт, как бекон, стоит знать меру и не переедать.

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Сыр пармезан

Энергетическая ценность: 420 ккал.

Сыр является источником кальция, жира, белка, витаминов А и В-12, а также цинка, фосфора и рибофлавина. Но в состав этого продукта входит молочный сахар — лактоза, которую сложно усвоить людям с индивидуальной непереносимостью. А это 70% населения планеты!

Пармезан — самый калорийный сорт сыра. Как и другие, он насыщен натрием. Пармезан не содержит клетчатки, а чрезмерное потребление пастеризованных молочных продуктов может вызвать аллергические реакции. Поэтому следует отдавать предпочтение «старым» сырам из непастеризованного молока.

Фото: istockphoto.com

Авокадо

Энергетическая ценность: 160 ккал.

Авокадо является крайне питательным фруктом (да-да, авокадо – это фрукт!) и содержит около 20 различных витаминов и минералов. Оно состоит из белков, полезных жиров, клетчатки и относится к низкоуглеводным растительным продуктам.

Далеко не все продукты из нашего списка вредны. Ведь главный критерий полезности – не калорийность, а количество питательных веществ. Самый наглядный пример – это тарелка чипсов и горсть орехов с одинаковой энергетической ценностью. Боятся нужно не страшной цифры на упаковке, а продуктов с низким содержанием необходимых микроэлементов, и избегать так называемых «пустых» калорий.