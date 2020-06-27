Никаких запретов: в чём секрет стройности певицы Глюкозы

Наталья Ионова не отказывает себе в сладостях и остаётся в форме в 34 года.

Наталья Ионова-Чистякова, известная под музыкальным псевдонимом Глюкоза, не перестаёт восхищать поклонников отличной физической формой. Для поддержания тонуса и сохранения пропорций певица придерживается нескольких простых принципов.

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Йога — это внутреннее развитие

Самый любимый вид активности артистки— йога. По словам певицы, на занятия её сподвиг муж. В «инстаграме» Натальи нередко появляются кадры, на которых супруги вместе выполняют необычные асаны. Этот вид спорта называется акройога, он сочетает в себе элементы акробатики и йоги.

Глюкоза призналась, что первое время такая спортивная практика казалась ей скучной и однообразной, но со временем звезда начала получать настоящее удовольствие от процесса. Артистка искренне считает, что йога не только преображает тело, но и вдохновляет, заставляет чувствовать мир по-другому.

Для меня занятия йогой — это, прежде всего, внутреннее развитие, приобретение гармонии внутри себя, из чего затем вырастает хорошее настроение, уверенность в себе и, наконец, ощущение победы над собой.

Баланс в тренировках

Певица всегда соблюдает баланс в тренировках: прислушивается к своим ощущениям и состоянию, следует внутренним биоритмам. Также она говорит о том, что порой может проспать или пропустить занятие, но это случается крайне редко.

Помимо йоги, Наталья долгое время занимается пилатесом, а также регулярно выполняет функциональные и силовые тренировки. Конечно, практики девушка любит больше всего и считает их философией жизни, но и занятия в зале относит к необходимым.

Конечно, не обхожусь без функциональных тренировок, именно они дают хорошую упругость телу и прощают мне сладкое, которое я поглощаю в невероятном количестве. И вроде этого не видно, но только ленивый мне не сказал, что от сахара я быстро состарюсь. А я не боюсь! Главное, чтобы старость была не одинокая.

Ни в чём себе не отказывать

Певица выступает против ограничений в еде и советует всегда прислушиваться к потребностям организма. И несмотря на свою любовь к десертам, Глюкоза всё же предпочитает питаться правильно. Овощи, фрукты, зелень, морепродукты и белое мясо составляют основу рациона звезды. Красное мясо певица предпочитает меньше, но не отказывается от него полностью. Главное для Натальи — это разнообразное питание.



Также артистка отказалась от продуктов, содержащих глютен и молочные компоненты. По её словам, так она чувствует себя более комфортно и легко.

Во время гастролей соблюдать такой режим питания довольно сложно, поэтому Глюкоза всегда с собой носит небольшой набор для перекуса. Он включает различные сухофрукты, орехи, сезонные ягоды и фрукты, порезанные соломкой морковь и огурец. Конечно же, исполнительница не забывает пить достаточное количество воды в день.

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Отдых — лучшее время для тренировок

Во время гастрольных туров многие привычки звезды претерпевают изменения. Всё же певица старается не менее трёх раз в неделю заниматься спортом, несмотря на многочисленные репетиции. Насыщенный событиями московский ритм жизни и усталость тоже порой могут нарушить системность питания и тренировок.

Именно поэтому во время отпуска Глюкоза больше всего времени уделяет спорту. Йогой она занимается каждый день, меняя уровень сложности упражнений, и даже знакомит детей с этой практикой. Так Наталья восстанавливает баланс и силы.

Регулярно публикуя фотографии в своём «инстаграме», артистка не только отслеживает результаты, но и мотивирует совершенствоваться аудиторию.