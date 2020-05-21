Без диет и голодовки: 11 правил питания Веры Брежневой

Певица уверена, что хорошая фигура — на 70% заслуга её труда, а не генетики.

Не многие поспорят с тем, что 38-летняя Вера Брежнева выглядит отлично. Создаётся ощущение, что она попросту не стареет. В одном из интервью певица раскрыла секрет молодости: «Моя хорошая фигура – это примерно 30% генетики и 70% труда! Я серьёзно работаю над своим телом и считаю, что иначе невозможно. Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий!».

Вера уверена, что если она махнёт на питание рукой и начнёт есть вредную пищу, то через пару месяцев попрощается со спортивной формой и хорошим самочувствием. Поэтому артистка всегда держит в голове поговорку «Ты – то, что ешь». Брежнева даже сформулировала правила питания, которыми поделилась с подписчиками в «Инстаграме».

Прежде чем перейти к советам по составлению рациона, певица обратилась к аудитории с просьбой перестать жалеть себя.

«Очень много и часто слышу: я не могу без кофе, я не могу без сладкого, я не могу без шоколада и т.д. Я скажу сейчас одну важную вещь: человек не может без воздуха, воды, минимальной здоровой еды и любви. Без всего остального человек может! Все эти привычки и зависимости придумываем мы сами себе. Для оправдания, для успокоения совести и бдительности, а главное – из жалости к себе! Так что перестаём себя жалеть, привычки из вредных превращаем в полезные».

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Правило 1. Выбирайте свежие продукты

Вера советует покупать домой свежие, не замороженные продукты и проверять их срок годности на упаковке. А также и употреблять, хранить их согласно этому сроку. С вредной пищей лучше поступать по принципу «с глаз долой – из сердца вон».

Правило 2. Следите за размером порций

Брежнева старается умещать в одной порции столько еды, сколько бы влезло в две ладони. В один приём пищи она включает не более двух порций: это может быть салат с основным блюдом или с супом или суп с основным. Артистка ни в коем случае не рекомендует съедать в один обед всё: и закуски, и гарнир, и десерт с компотом. Желудок не должен растягиваться.

Правило 3. Завтрак — это обязательно

Завтрак должен быть обязательным и любым: лёгким или плотным. «Если не есть завтрак, на ужин обязательно съешь больше, чем нужно,» — рассказывает певица. Обед для неё является самым питательным приёмом пищи, а на ужин девушка ест немного белка, каши или овощей.

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Правило 4. Ешьте минимум три раза в день

Так советует делать не только Вера. Ни завтрак, ни обед, ни ужин нельзя исключать из ежедневного рациона. А между ними артистка рекомендует устраивать перекусы в виде фруктов, йогуртов, овощей или фрэшей — минимум за час до следующего приёма пищи.

Правило 5. Исключите продукты, которые не приносят пользу

К продуктам, которые скорее вредят организму, нежели приносят пользу, Брежнева отнесла фастфуд, сладкие газированные напитки и соусы на основе сливок.

Правило 6. Не голодайте

Чтобы избежать сильного голода, лучше всегда иметь под рукой перекус. «Именно чувствуя голод часто, организм начинает процесс накопления жиров на случай следующей голодовки,» — считает Вера.

Правило 7. Постарайтесь исключить сладкое

Девушка советует исключить из рациона продукты, содержащие сахар, если вы хотите похудеть. Единственный оптимальный для неё вариант — позволять себе есть сладости раз в неделю, причём обязательно до обеда и в объёме не более 250 мл.

Правило 8. Не запивайте еду

На этот счёт существуют разные мнения, но Брежнева не пьёт во время еды. Она считает, что дополнительная жидкость растягивает желудок и разбавляет концентрацию желудочного сока, а это мешает правильному усвоению пищи. Поэтому певица пьёт за 15-20 минут до еды или через 20 минут после.

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Правило 9. Ешьте за несколько часов до сна

«Бывают люди, которые говорят: я ем – и ничего! Во-первых, это исключение. Если у вас так, прекрасно. Для большинства это вредно и чревато,» – говорит Вера. Она обычно заканчивает ужин за четыре часа до сна, чтобы желудок успел переварить еду, но всё-таки рекомендует полагаться на собственные ощущения. К слову, артистка уверена, что отучиться объедаться перед сном можно следующим образом: попробуйте 21 день не есть на ночь, а на 22-й и не захочется.

Правило 10. Сократите употребление хлеба

Брежнева включает в рацион минимальное количество хлеба, ведь для неё ПП –это максимум два куска мучного изделия в день и точно не во время ужина.

Правило 11. Любите себя

И всё же самое главное правило – развивать любовь к самому себе. Не нужно насиловать организм и засорять его вредными продуктами. «Любим себя, кормим вкусно и полезно, не перекармливаем, не убиваем. Мы должны управлять своими желаниями, а не они нами!»