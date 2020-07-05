Эрнестин Шепард — самая возрастная женщина-бодибилдер. Сейчас ей 84 года

Как часто мы находим себе оправдания, чтобы пропустить очередную тренировку? То колено разболелось, то голова, а то и вовсе появились дела поважнее. Однако сила воли некоторых спортсменов явно не позволяет им делать себе поблажки. Это относится и к Эрнестин Шепард – самой возрастной женщине-бодибилдеру, вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса.
Эрнестин Шепард – кто она такая?
Эрнестин появилась на свет 16 июня 1936 года. В первой половине своей жизни она и не думала, что её судьба будет связана со спортом. Всё изменилось в возрасте аж 56 лет, когда она со своей сестрой Милдред была приглашена на вечеринку у бассейна. Сёстры пошли выбирать купальники и обратили внимание на то, что их тела изменились – они уже не выглядят такими стройными, как это было раньше.
Это обстоятельство очень расстроило сестёр, и каждая из них решила изменить своё тело. Сначала дамы записались в класс аэробики, а когда нагрузки стало недостаточно, они перешли на силовые тренировки в спортзале.
В итоге спорт стал неразрывной частью жизни сестёр, они даже начали принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу. У Милдред была мечта, чтобы они вдвоём попали в Книгу рекордов Гиннесса как первые сёстры-бодибилдеры. Но ей не суждено было сбыться. В 1992 году женщина скончалась, что вогнало Эрнестин в длительную депрессию. Шепард не выходила из неё около пяти лет. Но в 71 год она поняла, что нужно возвращаться к жизни и исполнить желание сестры. Случилось это после того, как Милдред явилась к ней во сне и попросила сестру сдержать слово. Она решила начать ежедневно бегать, а после этого вернулась и к тренировкам в зале.
Программа тренировок бодибилдерши
Каждый день Эрнестин пробегает не меньше 10 километров. Причём делает она это больше для поддержания психологического состояния. На пробежку спортсменка выходит в 4 утра, а просыпается на два часа раньше, чтобы съесть завтрак из 10 яичных белков и орехов. В 8 утра начинается тренировочный процесс с наставником по имени Йонни Шамбургер, который в прошлом выигрывал титул «Мистер Вселенная».
Сейчас при росте 169 сантиметров Эрнестин весит 59 килограммов. Процент жира в организме – от 9 до 10. Основу рациона спортсменки составляют отварные белки, белковый коктейль, рис, куриные грудки и овощи. Шепард каждый день употребляет около 1700 калорий.
Стоит отметить, что из-за пандемии Эрнестин чуть потеряла форму, так как все залы закрылись. Но можно быть уверенным, что как только они откроются, женщина очень быстро вернётся к достигнутым результатам. И это в 84 года.