Учительница ест 6 раз в день и рекомендует отказаться от бега.

43-летняя австралийка Нортон выглядит в два раза моложе. Как этого добиться?

Австралийка Белинда Нортон потрясающе выглядит в свои 43 года. Она работает учительницей физкультуры и разработала свою программу похудения и омоложения, благодаря которой её популярность в «Инстаграме» стремительно растёт. Мама двоих детей рассказала, как ей удалось обратить процесс старения и привести своё тело в идеальную форму.

В чём секрет омоложения?

Еда. Белинда утверждает, что есть нужно в определённые часы. В целом, она советует питаться 5-6 раз в день, а порции должны быть размером в кулак. Например, её завтрак состоит из овсянки с черникой, арахисового масла, маленького капучино на миндальном молоке и двух стаканов воды. Уже в школе, в 9:15, австралийка съедает одну баночку мюсли и кокосовый йогурт с малиной, а также пьёт ещё одну чашку кофе. В 11:30 она ест салат с тунцом и морковный салат, не забывая запивать всё водой. Поздний обед в 15:00 у Белинды состоит из рисовых лепёшек с арахисовым маслом и бананом, а на ужин Нортон готовит тако из лосося Терияки с салатом.

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Нортон полностью отказалась от нездоровой пищи и сахара, заменив их фруктами и овощами. Она рекомендует как можно чаще есть чернику, шпинат, миндаль, лосось и овощи.

Вода. Как вы уже заметили, в рационе Белинды присутствует очень много воды. Она считает, что её нужно принимать в больших количествах не только после изнурительных тренировок, но и во время приёма пищи. Иногда питьевую воду можно заменить на кокосовую.

Физические нагрузки. Нортон рекомендует отказаться от бега на большие дистанции и сделать акцент на силовые тренировки. По её мнению, чрезмерный бег не способствует лучшей форме тела. Она продолжает бегать на короткие дистанции, но больше советует утренние прогулки, которые помогают ей привести себя в чувство.

Досуг. Белинда считает, что отдых так же важен, как и тренировки. В добавок к этому она предпочитает один раз в месяц посещать массажиста.

«Это профилактическая мера, позволяющая избежать травм. Благодаря массажу вы более подвижны, а также он выводит из организма нежелательные токсины, омолаживая тело и кожу», — рассказывает Нортон.

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Она советует еженедельно заниматься йогой для снятия стресса, слушать успокаивающую музыку, принимать ванну, а также спать как минимум 7 часов в сутки.

Уход за кожей. Белинда рекомендует не засыпать с макияжем, а наносить масло шиповника вокруг глаз и на декольте. Также через каждые три месяца она проходит процедуру микродермабразии лица.

Сегодня 43-летняя Нортон выглядит просто отлично. Сумев привести своё тело в идеальную форму, австралийка продолжает делиться своим опытом и секретами со своим подписчиками.