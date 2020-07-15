Не для тонкой талии. 6 упражнений, которые мешают похудеть

Спорт, как ни крути, это хорошо, – он укрепляет мышцы, помогает держать тело в тонусе и сохранять физическую силу. Но далеко не все упражнения активно способствуют похудению. Некоторые, наоборот, визуально увеличат ваши пропорции. Рассказываем, с какими тренировками надо быть осторожнее, если ваша цель – осиная талия, а не гора мышц.

Наклоны вбок с гантелями

Если вы хотите уменьшить объём талии, не стоит усердно выполнять это упражнение. Оно прокачивает косые мышцы живота и визуально только увеличивает эту часть тела.

Чем заменить? Можно выполнять это же упражнение, но без весов или с гантелями 1,5-2 кг. Упражнение нужно делать не чаще одного раза в неделю.

Как делать? Установите ноги на ширине плеч, одну руку поставьте на пояс или уберите за голову. Напрягите мышцы пресса и медленно наклоняйтесь в сторону, держа спину прямой. Сделайте 10-15 наклонов в одну сторону, затем поменяйте сторону.

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Также можно выполнять боковую планку – это упражнение даст нагрузку на косые мышцы, но не увеличит их.

Как делать? Лягте на бок и обопритесь на локоть. Держа спину прямо, оторвите бёдра от пола и удерживайте тело в этом положении как можно дольше. Опуститесь на пол и поменяйте сторону.

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Приседания с гантелями

Приседания – основа основ, они считаются одним из самых эффективных упражнений на ягодицы и бёдра. Но людям с лишним весом надо быть осторожными – жировые отложения никуда не денутся, а мышечная масса вырастет и ваши бёдра станут только более объёмными.

Чем заменить? Приседать всё равно можно, только на первых порах стоит обойтись без гантелей и штанг. Начните с 4-5 подходов по 20-30 приседаний.

Как делать? Ноги на ширине плеч, носки в стороны, перенесите вес тела на пятки. Руки можно держать перед собой, скрестить на груди или завести за голову. Опускайтесь до тех пор, пока бёдра не будут параллельны полу (или ещё ниже). Держите спину прямо, не заваливайтесь вперёд. Следите, чтобы колени «смотрели» в ту же сторону, что и стопы. Вставая из приседа, не выпрямляйте ноги до конца.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Это упражнение укрепляет грудные мышцы, трицепсы и трёхглавые мышцы плеча, так что у людей с лишним весом руки и плечи после таких упражнений будут выглядеть ещё толще.

Чем заменить? Планка прорабатывает те же группы мышцы, а заодно укрепляет мышцы живота, но при этом ваши руки не будут визуально расти.

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Как делать? Лягте на живот, затем поднимитесь, упираясь руками и пальцами ног в пол, при этом ладони должны находиться точно под плечами. Ноги и спина должны быть прямыми, лопатки опущены. Не округляйте спину и не выпячивайте ягодицы вверх, смотрите вперёд. Пресс должен быть напряжён, а дыхание – ровным и спокойным. Задержитесь в таком положении как можно дольше.

Фото: istockphoto.com

Упражнения на спину с весами

Укрепление спины – одна из важнейших задач в силовых тренировках, но если заниматься этим часто и использовать большие веса, эта часть тела станет более широкой и менее женственной.

Чем заменить? Выполняйте такие упражнения не чаще раза в неделю и используйте небольшие веса. Можно и вовсе заменить это упражнение гиперэкстензией – она тоже поможет укрепить спину, но без увеличения мышечной массы.

Как делать? Гиперэкстензию можно выполнять в спортзале на специальном тренажёре, но есть и домашний вариант – на полу, скамье или кровати. Рассмотрим вариант упражнения на полу: лягте на живот, ноги сведите вместе, а руки положите на затылок. Вдохните и поднимите корпус как можно выше, не отрывая бёдра от пола. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем опуститесь на пол.

Фото: istockphoto.com

Отведение бёдер сидя

Внутренняя и внешняя поверхности бедёр – одна из проблемных зон у многих людей, желающий сбросить вес. В надежде стать тоньше женщины частенько увлекаются отведением бёдер, сидя на тренажёре. Но это силовая тренировка, которая направлена не на потерю веса, а на укрепление мышц.

Чем заменить? Выпадами вперёд без весов или с гантелями 1,5-2 кг.

Как делать? Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте выпад вперёд и медленно опускайтесь вниз, пока колени не согнутся под углом 90 градусов. Вернитесь в исходную позицию, поменяйте ноги и повторите.

Фото: istockphoto.com

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Скручивания с отягощением

Крайне эффективное упражнение, которое поможет добиться красивых кубиков пресса, но не тонкой талии!

Чем заменить? Лодочкой. Это упражнение прорабатывает не только поверхностные, но и глубокие мышцы спины и быстро убирает выпирающий живот. Кроме того, лодочка поможет избавиться от болей в спине.

Фото: istockphoto.com

Как делать? Лягте на живот, вытяните руки вперёд или вдоль тела. Мышцы кора должны быть напряжены, спина прямой, пятки и носки прижаты друг к другу, взгляд устремлён прямо. Поднимите ноги и плечи, опираясь на зону ягодиц и крестца. Удерживайте тело в этом положении несколько секунд, после чего плавно опуститесь.