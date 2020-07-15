Конец самоизоляции: как вернуть форму и режим после регулярных подходов к холодильнику

За долгие месяцы режим многих людей в самоизоляции пришёл «в негодность». Поздно ложиться и поздно вставать, заказывать еду на дом, смотреть сериалы в режиме нон-стоп – всё это стало реалиями карантинного времени. Теперь же, когда ограничения отменили практически во всех регионах России, из состояния «диванного королевства» нужно выходить.

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Вернуться к «докарантинному» режиму не так-то просто. Как восстановить форму и снова начать жить в нормальном рабочем ритме, «Чемпионату» рассказал Антон Голоцуцков – российский гимнаст, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, двукратный вице-чемпион Мира, пятикратный чемпион Европы, многократный победитель чемпионатов России, основатель сети профессиональных Академий гимнастики AGGA (в составе Москомспорта) в Москве.

Начните с простых тренировок

После длительного перерыва не стоит сразу пускаться во все тяжкие и спешить в спортзал, чтобы заниматься там часами. В результате даже несложных тренировок вы сможете улучшить кровоснабжение, приведёте мышцы в тонус и будете чувствовать себя лучше и увереннее. Начните с лёгких пробежек и комплекса простых упражнений, которые можно выполнять дома или на улице. Это могут быть приседания, отжимания, классическая планка, упражнения на растяжку.

На выполнение подобной зарядки потребуется не больше 10-15 минут в день. Но даже лёгкая нагрузка даст вам больше энергии и положительно скажется на самочувствии. Эндорфины («гормоны радости»), вырабатывающиеся во время занятий спортом, – удивительная вещь. Настроение улучшается, работоспособность растёт, а тело становится более собранным и «послушным».

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Конечно, такие тренировки не приведут к рельефному прессу на все шесть кубиков или супер-бицепсам. Но зарядка, в первую очередь, рассчитана на восстановление активности – чтобы снова привыкнуть к движению.

Пейте больше воды

Не спешите бежать к холодильнику и перекусывать при малейшем чувстве голода, например, через пару часов после обеда. Возможно, вы хотите пить, а вовсе не есть. Порадуйте свой организм чистой минеральной водой, а для вкуса и ощущения свежести можно добавить кусочек лимона или веточку мяты.

Вода жизненно важна для человеческого организма. Во время самоизоляции многие стали забывать о ней, отдавая предпочтение кофе, чаю, сладким газированным напиткам. Но делать этого не стоит. В день следует выпивать не менее полутора-двух литров именно воды, а не просто любой жидкости. В таком случае самочувствие и настроение станут лучше, а лицо приобретёт более здоровый вид.

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Не спешите есть фаст-фуд

Когда вернётесь к работе в офисе, постарайтесь организовать полноценное и правильное питание. Конечно, всегда есть возможность заказать пиццу, гамбургер или ещё что-то из фаст-фуда. Но такая еда не даёт энергии и не приносит пользы организму. Когда вы сидели дома, дни напролёт лёжа на диване, энергия и не требовалась. А вот на работе она просто необходима. Чувствовать постоянную сонливость и недомогание не хочется никому.

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Чтобы не поддаться соблазну и не заказать что-нибудь вредное, можно готовить полезные блюда заранее и брать их с собой на работу. В интернете есть много простых и интересных рецептов. Что касается перекуса, откажитесь от чашки кофе с конфетой или бутербродом и отдайте предпочтение более полезной альтернативе – например, фруктам и орехам. В таком случае клетчатка и правильные жиры будут работать на вас, а не против.

Не впадайте в апатию, а действуйте

Если во время самоизоляции ваша физическая форма и эмоциональный фон сильно пострадали, не спешите ругать и корить себя. Не все люди одинаково продуктивны и сознательны. Лишний вес от негативных установок не уйдёт, а вот настроение заметно ухудшится.

Будьте последовательны и осознанно подходите к своему режиму. Утром старайтесь не пропускать зарядку, не ленитесь приготовить полезный обед – отварить куриную грудку и нарезать свежие овощи. На ночь не стоит наедаться – вкусности не должны быть вашей наградой за прожитый день. Переключите своё внимание на саморазвитие, общение с близкими, уборку. Есть такое старинное выражение: «Перекинуть думки на хозяйство». Попробуйте. Наверняка есть более важные дела, чем жалеть себя и заедать стресс очередной порцией вредностей.

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Начните засыпать и просыпаться раньше, не засиживайтесь в социальных сетях, пытаясь сравнивать себя с другими, не тратьте время на бесполезные ролики в интернете и прокрастинацию. Вместо этого займитесь собой и собственным здоровьем. И силы, и время найдутся – нужно только захотеть! А правильные, хотя и простые, на первый взгляд, привычки помогут вернуться к нормальному ритму.