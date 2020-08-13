Неженское дело: почему мужчинам тоже стоит обратить внимание на йогу?

Йога практикуется в Индии уже многие тысячелетия. Она улучшает общее состояние организма и обеспечивает духовный и психологический рост. Изначально эта практика была разработана именно мужчинами. И первые упражнения, дошедшие до нас из древности, были рассчитаны на представителей этого пола.

Однако сегодня занятия в основном посещают девушки. Парни довольно настороженно относятся к йоге, в том числе из-за стереотипа, якобы такие практики исключительно женские. Почему мужчинам всё же стоит обратить внимание на это индийское движение, объясняет профессиональный пауэрлифтер, двукратный чемпион мира Сергей Скольский.

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Почему мужчины не любят заниматься йогой?

Среди основных причин можно отметить влияние маркетинга. Практически все студии йоги в рекламе используют женские образы и рассчитывают именно на женскую аудиторию.

Другая причина – в духе соперничества, свойственном многим мужчинам. Нередко йогу воспринимают как и любой другой спорт, в котором надо быть быстрее, выше, сильнее. В то время как по природе парни гораздо менее гибкие, чем девушки. Кроме того, особенности строения скелета – а именно тазобедренного сустава – позволяют дамам выполнять более широкий диапазон асан.

Фото: istockphoto.com

Большинству мужчин сложно признать, что они недостаточно гибкие. Поэтому они и боятся посещать занятия, не осознавая, что они-то как раз и направлены на развитие пластики и совершенствование тела.

Чем йога полезна для мужчин?

В целом физические упражнения и контроль дыхания позволяют насытить организм кислородом и проработать все группы мышц. К тому же йога помогает расслабиться и отдохнуть головой, отвлекая от насущных проблем.

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Борется со стрессом

Сегодня многие регулярно подвергаются воздействию стресса. Это ослабляет иммунитет и становится причиной различных заболеваний.

Причём ежедневным переживаниям одинаково подвержены и женщины, и мужчины. Но у представительниц слабого пола организм при этом вырабатывает гормон окситоцин, подталкивая их к социальным контактам и поиску поддержки. В то время как мужчины, как правило, замыкаются в себе и ищут уединения, в результате чего не получают эмоциональной разрядки.

Фото: istockphoto.com

Исследования доказали, что йога позволяет снизить уровень кортизола – гормона, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Постепенно люди становятся менее восприимчивыми к раздражителям, а организм лучше справляется с воспалительными процессами.

Помогает преодолеть депрессию

Депрессия – состояние крайне неприятное и даже опасное. Мужчины в таких ситуациях становятся озлобленными и агрессивными, их мучает бессонница, головные боли, проблемы с пищеварением, а постоянные переживания провоцируют дополнительный стресс. Обращаясь к врачам, они упоминают разные симптомы, и специалисты не всегда могут поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.

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Йога, конечно, вовсе не панацея. Тем не менее она позволяет снизить тревожность и поднять настроение. А благодаря выработке гамма-аминомасляной кислоты значительно улучшается психическое состояние.

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Улучшает умственные способности и внимание

Многих мужчин йога отпугивает своей духовной составляющей. Медитативные практики, произнесение мантр, дыхательные упражнения – некоторые считают это чем-то несерьёзным и эзотерическим. Однако они заблуждаются.

Доказано, что медитация улучшает мыслительные способности человека, позволяет ему быстрее принимать решения, а также лучше концентрироваться на задачах. Даже одна тренировка положительно влияет на память. Но чтобы получить долгосрочный эффект, необходимо регулярно выполнять практики.

Снимает боли в спине и улучшает работу сердца

Сидячий образ жизни вкупе с интенсивными нагрузками в тренажёрном зале вредят суставам, что приводит к дискомфорту в шейном отделе и пояснице. Йога же обладает обезболивающим эффектом.

Вместе с высокоинтенсивными интервальными тренировками восточные практики позитивно сказываются на сердечно-сосудистой системе: снижают давление и уровень холестерина в крови и в целом улучшают работу сердца.

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Развивает спортивные качества

Упражнения из йоги развивают гибкость, концентрацию и координацию движений.

Эти качества, в свою очередь, помогут достичь лучших результатов в любом виде спорта.

Правила безопасности при занятиях йогой

Поскольку мужчины зачастую крупнее и мощнее женщин, они нередко получают травмы во время первых занятий йогой. Наиболее распространённые повреждения – надрывы связок, вывихи суставов и защемление нервных окончаний.

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Для безопасных практик не стоит гнаться за результатом с первых же дней. Необходимо концентрироваться на дыхании и положении тела, прочувствовать каждое движение. Не следует спешить и со сложными асанами – всему своё время.

Если будете стараться, регулярные занятия йогой в конце концов обеспечат вам крепкое тело, гибкость, ясность ума и духовное равновесие.