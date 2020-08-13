Неженское дело: почему мужчинам тоже стоит обратить внимание на йогу?

Йога практикуется в Индии уже многие тысячелетия. Она улучшает общее состояние организма и обеспечивает духовный и психологический рост. Изначально эта практика была разработана именно мужчинами. И первые упражнения, дошедшие до нас из древности, были рассчитаны на представителей этого пола.
Однако сегодня занятия в основном посещают девушки. Парни довольно настороженно относятся к йоге, в том числе из-за стереотипа, якобы такие практики исключительно женские. Почему мужчинам всё же стоит обратить внимание на это индийское движение, объясняет профессиональный пауэрлифтер, двукратный чемпион мира Сергей Скольский.
Почему мужчины не любят заниматься йогой?
Среди основных причин можно отметить влияние маркетинга. Практически все студии йоги в рекламе используют женские образы и рассчитывают именно на женскую аудиторию.
Другая причина – в духе соперничества, свойственном многим мужчинам. Нередко йогу воспринимают как и любой другой спорт, в котором надо быть быстрее, выше, сильнее. В то время как по природе парни гораздо менее гибкие, чем девушки. Кроме того, особенности строения скелета – а именно тазобедренного сустава – позволяют дамам выполнять более широкий диапазон асан.
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Большинству мужчин сложно признать, что они недостаточно гибкие. Поэтому они и боятся посещать занятия, не осознавая, что они-то как раз и направлены на развитие пластики и совершенствование тела.
Чем йога полезна для мужчин?
В целом физические упражнения и контроль дыхания позволяют насытить организм кислородом и проработать все группы мышц. К тому же йога помогает расслабиться и отдохнуть головой, отвлекая от насущных проблем.
Борется со стрессом
Сегодня многие регулярно подвергаются воздействию стресса. Это ослабляет иммунитет и становится причиной различных заболеваний.
Причём ежедневным переживаниям одинаково подвержены и женщины, и мужчины. Но у представительниц слабого пола организм при этом вырабатывает гормон окситоцин, подталкивая их к социальным контактам и поиску поддержки. В то время как мужчины, как правило, замыкаются в себе и ищут уединения, в результате чего не получают эмоциональной разрядки.
Фото: istockphoto.com
Исследования доказали, что йога позволяет снизить уровень кортизола – гормона, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Постепенно люди становятся менее восприимчивыми к раздражителям, а организм лучше справляется с воспалительными процессами.
Помогает преодолеть депрессию
Депрессия – состояние крайне неприятное и даже опасное. Мужчины в таких ситуациях становятся озлобленными и агрессивными, их мучает бессонница, головные боли, проблемы с пищеварением, а постоянные переживания провоцируют дополнительный стресс. Обращаясь к врачам, они упоминают разные симптомы, и специалисты не всегда могут поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.
Йога, конечно, вовсе не панацея. Тем не менее она позволяет снизить тревожность и поднять настроение. А благодаря выработке гамма-аминомасляной кислоты значительно улучшается психическое состояние.
Фото: istockphoto.com
Улучшает умственные способности и внимание
Многих мужчин йога отпугивает своей духовной составляющей. Медитативные практики, произнесение мантр, дыхательные упражнения – некоторые считают это чем-то несерьёзным и эзотерическим. Однако они заблуждаются.
Доказано, что медитация улучшает мыслительные способности человека, позволяет ему быстрее принимать решения, а также лучше концентрироваться на задачах. Даже одна тренировка положительно влияет на память. Но чтобы получить долгосрочный эффект, необходимо регулярно выполнять практики.
Снимает боли в спине и улучшает работу сердца
Сидячий образ жизни вкупе с интенсивными нагрузками в тренажёрном зале вредят суставам, что приводит к дискомфорту в шейном отделе и пояснице. Йога же обладает обезболивающим эффектом.
Вместе с высокоинтенсивными интервальными тренировками восточные практики позитивно сказываются на сердечно-сосудистой системе: снижают давление и уровень холестерина в крови и в целом улучшают работу сердца.
Фото: istockphoto.com
Развивает спортивные качества
Упражнения из йоги развивают гибкость, концентрацию и координацию движений.
Эти качества, в свою очередь, помогут достичь лучших результатов в любом виде спорта.
Правила безопасности при занятиях йогой
Поскольку мужчины зачастую крупнее и мощнее женщин, они нередко получают травмы во время первых занятий йогой. Наиболее распространённые повреждения – надрывы связок, вывихи суставов и защемление нервных окончаний.
Для безопасных практик не стоит гнаться за результатом с первых же дней. Необходимо концентрироваться на дыхании и положении тела, прочувствовать каждое движение. Не следует спешить и со сложными асанами – всему своё время.
Если будете стараться, регулярные занятия йогой в конце концов обеспечат вам крепкое тело, гибкость, ясность ума и духовное равновесие.