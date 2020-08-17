До или после: сравниваем, как выглядят звёзды с детьми и без них

Существует распространённое мнение, что рождение ребёнка негативно сказывается на фигуре. А если детей ещё и несколько, шансы вернуть идеальные формы близки к нулю. Однако эти стереотипы постепенно разрушаются. В том числе благодаря звёздам шоу-бизнеса, которые доказывают обратное на личном примере.
Если следить за собой, то можно выглядеть точно не хуже, а иногда и лучше, чем не рожавшие сверстницы.
Глюкоза и Анна Семенович
Фото: instagram.com/ann_semenovich/ instagram.com/glukozamusic/
Сначала сравним, как выглядят две певицы примерно одного поколения – ещё не рожавшая Анна Семенович и мать двух детей Наталья Ионова, более известная как Глюкоза.
Личная жизнь Семенович многие годы оставалось загадкой. Она всегда считалась завидной невестой, но не спешила выходить замуж и заводить детей. Анна признавалась, что иногда просто боялась сглазить, поэтому не разглашала имён своих возлюбленных.
Фигуру Семенович нельзя назвать идеальной в классическом понимании, однако певица нисколько не смущается своих форм. Тем более, что во многом благодаря им она и приобрела такую популярность.
А вот Глюкоза поражает своей физической формой. Рождение двух детей, кажется, не просто не испортило её фигуру, а сделало только лучше. Многие шутят, что она владеет какой-то магией, потому что не могут объяснить прекрасное состояние певицы.
Сама Глюкоза рассказывает, что старается есть часто, но понемногу и просто ведёт активный образ жизни, который и позволяет держать себя в тонусе.
Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images
Дженнифер Энистон уже давно не только известная актриса, но и вообще одна из самых популярных медиаперсон в мире. Удивительно, но столь успешная женщина до сих пор не имеет детей.
Ещё со времён съёмок в сериале «Друзья» она уделяла огромное внимание фигуре и стилю в одежде. В том числе и благодаря этому у неё не было недостатка в ролях. Сейчас Энистон 51 год, и она до сих пор в отличной форме.
Тоже самое можно сказать и про Дженнифер Лопес. Ровесница своей знаменитой тёзки, она и не думает сдавать позиции. Многие сходятся во мнении, что с годами певица становится только сексуальнее. Вот только в отличие от Энистон Джей Ло родила двух прекрасных близнецов и доказала, что и после родов можно выглядеть на все сто.
Патрисия Каас и Джулия Робертс
Фото: Getty Images
Легендарная французская певица Патрисия Каас в свои 53 не имеет детей. Отсутствие семейного счастья француженка сполна компенсирует прекрасной фигурой. Пару лет назад Каас взбудоражила своих подписчиков в «Инстаграме» откровенными фотографиями, на которых отчётливо были видны кубики пресса.
Патрисия нисколько не стесняется своего возраста и уверена, что нужно гордиться тем, как она выглядит.
Её ровеснице, не менее знаменитой Джулии Робертс также есть, чем похвастаться. Хотя у звезды фильма «Красотка» уже трое детей, выглядит она всё так же роскошно. Актриса правильно питается и просто обожает авокадо.
Кэмерон Диаз и Дженнифер Гарнер
Фото: Getty Images
Звезда «Маски» и «Ангелов Чарли» Кэмерон Диаз долгое время не хотела выходить замуж, хотя у неё и было несколько серьёзных отношений. В частности, она встречалась с Джастином Тимберлейком и звездой американского футбола Алексом Родригесом. Кэмерон считала, что брак разрушает любовь.
Однако в 2014 году Диаз всё же изменила мнение и официально зарегистрировала отношения с рокером Бенджи Мэдденом. Правда, детей у пары до сих пор нет.
Зато у Кэмерон отличная фигура. Актриса уверяет, что никаких секретов у неё нет – кроме регулярных походов в тренажёрный зал. Даже диетами звезда кино себя не мучает.
Но и актриса Дженнифер Гарнер практически не выходит из идеальной спортивной формы. А ведь у неё в отличие от Диаз целых трое детей.
Получается, красота фигуры напрямую не зависит от того, есть ли женщины дети. Важно лишь отношение к собственному телу и желание совершенствоваться. Правильное питание и спорт помогут добиться желаемого результата даже после нескольких беременностей.