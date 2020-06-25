Как быстро сбросить вес после родов? Инструкция от Регины Тодоренко

Лишний вес — это проблема, которая волнует многих девушек и мужчин современности. Существует бесчисленное количество диет, советов, методик по борьбе с избыточными килограммами. Можно сказать, что каждый, кому не лень, уже написал свою программу по похудению. Однако как выбрать из миллионов ту самую, которая поможет тебе? Ответ простой: лучше та система, которая подразумевает как можно больше активности. Именно такую идею продвигает известная телеведущая Регина Тодоренко.

Канадка Келси Бонас ела бургеры четыре раза в день. Теперь она похудела на 76 кг за год А ведь раньше девушка даже не могла пристегнуть себя в самолёте.

Беременность и восстановление за 5 месяцев

Регина родила первенца в декабре 2018 года. Сейчас сыну Тодоренко и Топалова полтора года: ребёнок умеет ходить и ведёт активный образ жизни, как и мама. Во время беременности ведущая поправилась на 18 килограммов и поразительно быстро восстановилась после родов. Уже январе следующего года она рассказала, что скинула 15 килограммов — всего за два месяца! К тому времени девушка успела вернуться к занятиям спортом и танцам.

Спустя ещё три месяца Регина смогла удивить поклонников. Она снялась в рекламе купальников, и все пришли в восторг от того, насколько быстро можно возвратить себе прежнюю форму. Сама девушка уверяет, что главный способ сохранить стройную фигуру после родов — не терять её.

Когда до родов ты ведёшь активный образ жизни, занимаешься спортом, а во время беременности хотя бы гуляешь по десять километров в день, то прийти в форму после рождения ребенка будет гораздо проще.

«Много съел — много занимаешься»

Система похудения Тодоренко заключается в четырёх словах: «Много съел — много занимаешься». Ведущая открыто говорит о том, что может добавлять в рацион всё что угодно: будь то джанк-фуд или просто не самая полезная для организма пища. Но после того, как ты позволил себе лишнего, нужно идти сжигать калории — конечно же, не прям сразу.

Совет для будущих мам от Регины: есть можно всё и в любых количествах. Главное — много заниматься. Любая физическая активность поможет вам справиться с ожирением и лишним весом.

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Натуральные продукты и блюда на пару

После родов Регина питалась по пять раз в день маленькими порциями, стараясь съесть всё самое вкусное в первой половине дня и никогда не пропуская завтрак. А в первый месяц после рождения сына девушка придерживалась сбалансированного плана питания. Он включал в себя диетическое мясо, ограниченное употребление кисломолочных продуктов, сыра и хлеба. От продуктов красного цвета Регина в тот период отказалась. Вероятно, потому что они могут вызвать аллергию, что небезопасно для кормящей мамы и ребёнка.

Телеведущая старалась готовить на пару, а ингредиенты для блюд заказывать с фермы. Пожалуй, не все могут себе это позволить, но всё же будущим и новоиспечённым мамам стоит обращать особое внимание на качество того, из чего они готовят.

Пожалуй, методика Регины — одна из лучших по борьбе с лишним весом. Если, конечно вам не противопоказаны физические нагрузки.