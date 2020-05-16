Как не поправиться во время беременности? Безопасная тренировка для будущих мам

Абсолютному большинству девушек важен их внешний вид и, конечно же, фигура. Но иногда в жизни случаются моменты, когда удержать былую цифру на весах физически невозможно: например, во время беременности. В таком случае прибавка в весе вполне закономерна, ведь каждый день женское тело меняется и грамотно подстраивается под ребёнка. Но даже в этот особенный период можно оставаться в хорошей форме благодаря правильному питанию и тренировкам. Для того чтобы узнать, как это делать правильно и, самое главное, безопасно, мы поговорили с будущей мамой и любительницей фитнеса Алисой Борисик.

К спорту Алиса пришла не так давно, примерно полтора года назад. Она далеко не всегда следила за фигурой, а в 20 лет весила 93 килограмма. Тогда девушка поняла, что необходимо работать над собственным телом, и к 25 смогла постепенно похудеть до 63 кг. С тех пор началось её активное увлечение фитнесом: Алиса могла ходить в зал по пять раз в неделю, заниматься кардио и йогой, а также подключаться к групповым программам. Вместе с тем, как становился виден прогресс, ей хотелось пробовать всё больше нового. Но восемь месяцев назад Алиса с супругом узнали, что ждут пополнения в семье. Поэтому привычный уклад — от рациона до тренировочного плана — пришлось тщательно корректировать.

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Питание: «большинство девушек воспринимают эти девять месяцев как «можно всё»»

С наступлением беременности многие будущие мамы начинают чувствовать изменения в пищевых привычках, так как теперь их организм требует питания «для двоих». Но это не значит, что отныне можно есть всё, что душе угодно, да ещё и в удвоенных количествах. По мнению Алисы, чтобы не поправиться в этот период, нужно стараться следовать принципам правильного питания и следить за суточным калоражем.

Алиса: Конечно, всё очень индивидуально: многое зависит от организма и гормонального фона. Бывают случаи, когда организм сам собой в стрессе набирает лишнюю воду во время беременности. Но большинство девушек воспринимают эти девять месяцев как «можно всё» и начинают много кушать. Из-за этого килограммы набираются быстро. Важно знать, что рацион должен складываться из понятия «кушать для двоих», а не «за двоих». Я и до беременности следила за рационом, поэтому мне было несложно не выходить из режима и питаться правильно. Сейчас восьмой месяц, и моя прибавка в весе — 6,5 кг, что является нормой.

С самого начала беременности Алиса определила для себя рамки потребляемых калорий в сутки. Её организму достаточно 1500 ккал для того, чтобы вместить в эти цифры и вкусное для себя, и полезное для ребёнка. Кроме того, девушка старается не есть после 17:00 — такой график питания можно назвать интервальным голоданием. Как признаётся сама Алиса, её любимый приём пищи — это завтрак, потому что во время него она может позволить себе всё, что захочет: и сладкое, и мучное.

Рацион нашей героини изменился и изнутри. Если раньше она предпочитала есть белковые продукты (мясо, рыбу, творог и яйца), то теперь добавила в ежедневное меню больше овощей и супов. Правда, по словам Алисы, из-за токсикоза в первые три месяца сложно понять, что на самом деле хочет организм, поэтому вкусы и предпочтения меняются на протяжении всей беременности. В том числе может появиться желание попробовать вредную пищу, и порой лучше пойти у этого пристрастия на поводу, чтобы побаловать себя.

Алиса: Если очень хотелось, то я позволяла себе и фастфуд, и сладкое, но только в утренне время и в маленьких объёмах: до 300 граммов за раз. Так сказать, беременный читмил! Но, конечно, время приёма и количество были ограничены.

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Тренировки: «если вы занимались спортом до беременности, то не сможете без него и во время»

Существует мнение, что будущим мамам лучше совсем не напрягаться и отказаться от всяческих нагрузок, к которым относится спорт. Действительно, врачи настоятельно рекомендуют исключить любые нагрузки до 15 недель. Поэтому в первый триместр, один из главных, лучше уделять время только лёгкой ходьбе, чтобы не навредить ребёнку. А потом можно постепенно возвращаться к привычным, хоть и менее интенсивным тренировкам.

Алиса: Если вы занимались спортом до беременности, то не сможете без него и во время, потому что организм привыкает к активности. Конечно, если не было физических нагрузок до беременности, то начинать активно заниматься во время неё опасно. Вообще, беременность — ответственное время в жизни женщины, нужно прислушиваться к организму и делать всё только с разрешения врача. Очень полезны йога для беременных и прогулки на свежем воздухе.

В настоящее время Алиса полностью исключила тяжёлые силовые тренировки с весами. Её стремление направленно на удержание веса и поддержание тела в тонусе. Девушка старается каждый день уделять время кардио-тренингам на элипсе, беговой дорожке или велосипедном тренажёре. Помимо этого, она пару раз в неделю занимается йогой и тренируется с фитнес-резинкой, прорабатывая мышцы рук и ног.

Сейчас Алиса выполняет все упражнения дома, но вплоть до мер самоизоляции продолжала ходить в спортивный зал. А чтобы контролировать уровень активности, она следит за показателями на специальных часах. По словам девушки, в среднем она сжигает около 2100 ккал за весь день.

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Мотивация и отдых: «главное, найти свой источник энергии»

Для Алисы самой сильной мотивацией является её внешний вид. Как и любой девушке, ей хочется быть в тонусе и хорошо выглядеть. Кроме того, в «инстаграме» она следит за спортсменками, которые во время беременности тоже делятся своими программами тренировок. Но всё же Алиса советует каждой будущей маме находить свой стимул, внимательно слушая собственный организм, и ни в коем случае не изнурять себя нагрузками.

Алиса: Всегда нужно прислушиваться к себе и к организму! Каждому своё: кому-то подходит йога, кому-то — бассейн, кому-то — прогулки по парку. Если спорт вызывает боли и дискомфорт, то, думаю, не стоит себя изнурять. Самое важное во время беременности — это позитивный настрой и хорошее настроение. Главное, найти свой источник энергии.

Безопасная тренировка для поддержаний формы во время беременности

Алиса поделилась с нами комплексом эффективных и безопасных упражнений, которые помогут поддерживать уровень активности во время беременности. Для того чтобы выполнить сет, вам понадобятся коврик, лёгкие гантели и фитнес-резинка.

Приседания с гантелями и фитнес-резинкой

Исходное положение: стоя, ноги чуть шире плеч, носки слегка разведены в стороны. Руки держат гантели перед грудью, спина сохраняет правильные изгибы.

На вдохе аккуратно приседаем, немного не доводя бёдра до параллели с полом. На выходе возвращаемся в исходное положение. Следим за положением спины и стараемся направлять колени в сторону носков стоп.

Косые выпады с гантелью

Исходное положение: стоя, ноги чуть ширине плеч, руки держат гантель перед грудью.

Перенесите вес на одну ногу, а второй сделайте шаг назад и по диагонали в сторону опорной ноги. В это же время присядьте и выпрямите руки с гантелью над головой. Вернитесь в исходное положение и повторите движения, сменив опорную ногу.

Отжимания с колен

Исходное положение: планка на прямых руках с опорой на колени.

Согните руки в локтях, удерживая их близко к корпусу, опуститесь вниз, а затем вернитесь в исходное положение. Беременным не стоит делать глубокие отжимания и стремиться коснуться грудью пола — достаточно выполнять упражнение в половину амплитуды.

Разведение рук в стороны с фитнес-резинкой

Исходное положение: сидя на коленях, руки согнуты в локтях под углом в 90 градусов, ладони перед собой.

Надев на оба запястья фитнес-резинку, старайтесь максимально разводить руки в стороны и растягивать эспандер. Работайте в первую очередь предплечьями, а не локтями.

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Поочерёдные поднятия руки и ноги стоя на коленях

Исходное положение: стоя на коленях, прямые руки упираются ладонями в пол, спина сохраняет правильные изгибы.

Одновременно оторвите от пола и вытяните перед собой правую руку, а сзади — левую ногу. Затем вернитесь в исходное положение и выполните те же движения, только противоположными рукой и ногой.

Круговые движения рук с гантелями

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены и держат гантели.

Поднимите гантели перед грудью, а затем разведите руки в стороны и снова опустите вниз. Повторите круговое движение. Всё это время руки должны оставаться прямыми.

Приседания с поочерёдным поднятием коленей к груди

Исходное положение: стоя, ноги чуть шире плеч, носки слегка разведены в стороны. Руки держат гантель перед грудью, спина сохраняет правильные изгибы.

Медленно приседаем, не доводя бёдра до параллели с полом, и поднимаем гантель над головой. Во время того, как вы выходите из приседа, согните ногу в колене и поднимите его перед собой. Затем вернитесь в исходное положение и повторите те же движения, задействовав другую ногу.