Ритмическая гимнастика: легендарные телетренировки с советскими спортсменками

Пришло время вытряхнуть с антресолей яркие лосины и кислотный купальник. Присоединяемся к «фитоняшкам» 80-х.

Говорят, в СССР много чего не было. И действительно, до падения «железного занавеса» большинство новинок и тенденций не доходили до жителей нашей страны. Но вот с чем у советских людей точно не было проблем, так это с спортом – атлеты, выступающие под красным знаменем, неоднократно завоёвывали первые места и занимали целые пьедесталы на международных соревнованиях.

Любовь к спорту проявлялась не только в профессиональных достижениях – он был неотъемлемой частью жизни каждого. Чего только стоит легендарная «Ритмическая гимнастика» – передача, покорившая даже самые «ленивые» сердца. В назначенное время у экранов собирались не только любительницы ЗОЖ, но и мужчины – чтобы полюбоваться на красавиц-ведущих.

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Для программы отсняли 12 разных комплексов аэробики с выдающимися советскими спортсменками. Выпуски транслировали на центральном телевидении с 1984-го по 1991 год, но они вдохновляли людей ещё долгие годы. «Ритмика» – больше, чем телетренировка, это часть целой культурной революции. Предлагаем вспомнить лучших ведущих программы и потренироваться под ритмы 80-х.

Наталья Линичук

Первый выпуск «Ритмики» вела фигуристка Наталья Линичук. Чемпионка Олимпиады-80, двукратная чемпионка мира и Европы по танцам на льду – вместе со своим партнёром, а в будущем и мужем, Геннадием Карпоносовым, Линичук завоевала множество наград. Она была не только прекрасной спортсменкой, но и харизматичной ведущей.

После завершения спортивной карьеры супруги стали тренерами. В разное время их воспитанниками были такие известные в фигурном катании пары, как Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставинский.

Сейчас Наталья живёт в США, где продолжает работать тренером и воспитывает новое поколение танцоров на льду.

Лилия Сабитова

Второй комплекс «Ритмики» вела балерина Лилия Сабитова. После обучения в Московском хореографическом училище артистка вернулась в родной Ташкент и некоторое время выступала в труппе Узбекского театра оперы и балета имени А. Навои. Однако из-за тяжёлой травмы ей пришлось покинуть балет. Только два года спустя после длительного лечения Сабитова смогла вернуться на сцену и присоединилась к Москонцерту.

В 1981 году она стала солисткой «Камерного балета», созданного её мужем Станиславом Власовым. Природное обаяние, актёрский талант и удивительная пластика сделали её любимицей зрителей по всему миру. И когда в 1985 году Сабитова появилась на советских телеэкранах, никто также не смог остаться равнодушным.

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Елена Букреева

Следующей «телеэстафету» приняла гимнастка Елена Букреева. Художественной гимнастикой она занималась с детства и была одной из ярких представительниц советской спортивной школы. С 1979 года выступала в групповых упражнениях – её команду журналисты газеты «Советский спорт» прозвали «великолепной шестёркой». Девушки дважды подтвердили это звание, завоевав золотые медали на чемпионате Европы в 1982 году и на первом Кубке мира по художественной гимнастике в 1983-м.

Гимнастка была одной из наиболее ярких и запоминающихся ведущих «Ритмики» – её обаяние и грациозность завораживали зрителей всех полов и возрастов. Кроме того, в аэробных комплексах Букреева использовала и собственные разработки – несмотря на эффектность, упражнения были достаточно лёгкими, и выполнять их могли даже домохозяйки, не привыкшие к физическим нагрузкам.

Елена Скороходова

Мастер спорта по фигурном катанию, актриса кино и театра, драматург и журналистка – Елена Скороходова успела примерить на себя множество амплуа. Одним из них стала роль ведущей «Ритмической гимнастики».

В детские годы Елена профессионально занималась фигурным катанием, в 1983 году успешно окончила Щукинское училище и присоединилась к труппе Московского театра имени А. С. Пушкина. Скороходова покоряла зрителей не только прекрасной фигурой, но и природным обаянием.

Фото: Кадр из телепередачи

Елена написала несколько пьес, а также выпустила авторский сборник любовной лирики. Кроме того, сейчас она снова ведёт телепередачу о гимнастике – «Делаем Вместе. Гимнастика. Спустя 35 лет». Так что преданные поклонники ведущей вновь могут увидеть её на экране.

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Наталья Ефремова

Гимнастка Наталья Ефремова стала первой и единственной ведущей «Ритмики», которая снималась в программе вместе со своими детьми. Как шутит сама спортсменка, их просто не с кем было оставить дома.

Очаровательная Наталья быстро завоевала сердца советских телезрителей – письма от поклонников ей приходили целыми мешками, так что даже бегло просмотреть все было невозможно.

В 1990-х гимнастка ждала третьего ребёнка, уехала в Ванкувер и, в результате, там и осталась. Ефремовой быстро предложили должность ведущего тренера национальной сборной Канады по художественной гимнастике. Этим она продолжает заниматься до сих пор.

Сегодня Наталья живёт на три города: Ванкувер, Москву и родной Таганрог. Она активно ведёт социальные сети, где делится с подписчиками своими достижениями и профессиональными планами.

Светлана Рожнова

Тренер по художественной гимнастике Светлана Рожнова стала ведущей нескольких выпусков «Ритмической гимнастики». Но, пожалуй, самым запоминающимся стал первый – он назывался «На море», и съёмки действительно проходили на Черноморском побережье, в Краснодарском крае.

Сегодня Светлана живёт в США. И хотя её история с профессиональным спортом завершилась, от любимой гимнастики она далеко не ушла – экс-тренер ведёт канал на YouTube, где рассказывает об упражнениях пилатеса и растяжки.