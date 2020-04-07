Разбавь атмосферу: танцевальные стили, которые можно разучить дома

Поддерживать хорошую форму можно разными способами, причём необязательно делать это с помощью обыкновенных тренировок. Если многочисленные приседания и планка-челленджи начинают вам наскучивать, не спешите забрасывать физическую активность. Попробуйте заменить рутину танцами! Креатив, интересные движения и музыка не только разнообразят спортивные будни на карантине, но и не дадут расслабиться всем мышцам тела.
В чём плюсы танцевальной тренировки?
Если на время откинуть творческую составляющую танцев, то такая активность — это действенный метод похудения и поддержания тела в тонусе. Энергичные движения так же хорошо сжигают калории, развивают выносливость и укрепляют мышцы, как функциональный тренинг. А некоторые стили требуют и хорошей растяжки. Поэтому увлечение танцами может мотивировать вас дополнительно работать над гибкостью тела, ведь все мы хотим выглядеть гармонично и красиво.
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В отличие от привычных тренировок, танцевальные сильно обогащают нас эмоционально. Они дают возможность прочувствовать музыку, научиться слышать ритм, управлять собственным телом и зарядиться энергией. К тому же творческая активность позволяет нам самовыражаться через движения и, что немаловажно, повышать самооценку за счёт наблюдения за собственным прогрессом.
Какие танцевальные стили можно разучить дома?
Для занятий танцами не нужен инвентарь или специальное оборудование. Поэтому в домашних условиях можно разучить практически любой современный стиль: всё зависит от вашего желания и уровня подготовки.
Хип-хоп
Хип-хоп зародился на улицах города как целая культура, но сейчас этот стиль свободно изучают во всех танцевальный студиях. Движения в нём сопровождаются музыкой одноимённого направления.
Несмотря на то что хип-хоп многие считают брутальным и дерзким, у него много направлений, которые сами по себе самостоятельны. Конечно, в каждом из них присутствуют кач — главный элемент танца — и амплитудные движения. Но если в таком ответвлении, как крамп, эти компоненты приправлены агрессией, то в лирическом хип-хопе сглажены настроением.
Хип-хоп научит вас ощущать свободу движений, почувствовать их пружинистость. Из-за быстрого темпа хип-хоп отлично укрепляет сердечно-сосудистую систему и прокачивает мышцы рук, ног, плечевого пояса и кора.
Вог
Его можно охарактеризовать одним словом — эпатаж. Вог базируется на модельных позах и подиумной походке. Этот стиль активно задействует руки. Ими нужно постоянно выполнять быстрые, жёсткие и иногда геометричные движения, которые не сразу начнут получаться. Они задействуют все мышцы, от плеч до кончиков пальцев. Кроме того, танец включает элементы хип-хопа и акробатику. Так что для эффекта «Вау!» над растяжкой тоже придётся поработать.
Если вас не привлекает вог в чистом виде, его элементы можно совмещать с другими стилями танца. Например, это будет выглядеть вполне гармонично с африканскими и латинскими мотивами.
Экспериментал
По названию нетрудно догадаться, что идея танца заключается в экспериментировании с музыкой, собственными движениями и эмоциями, а также пространством вокруг. Главная отличительная черта экспериментала — отсутствие определённых правил и базы. Поэтому каждый танцор может создавать собственную манеру танца, импровизировать.
Однако чтобы научиться красиво импровизировать, важно владеть собственным телом на высоком уровне — в неподготовленном виде оно у нас крайне неподатливое. Для этого нужно заниматься регулярно, укреплять и чувствовать мышцы, развивать гибкость и растяжку.
High Heels
В переводе на русский язык — танец на каблуках. Умение двигаться на них лежит в основе всего направления. Возможно, с виду стиль может показаться лёгким и непринуждённым, но наличие туфель вдвойне увеличивает нагрузку на мышцы ног и кора, так как они помогают удерживать равновесие.
В High Heels сочетаются движения из разных направлений: от весёлого и зажигательного go-go до манерного и экспрессивного джаз-фанка. Всё вместе это выливается в энергичный и красивый танец. Но при желании на каблуках можно исполнить и лирический номер.