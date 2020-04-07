Разбавь атмосферу: танцевальные стили, которые можно разучить дома

Активность для тех, кто устал от рутинных тренировок.

Поддерживать хорошую форму можно разными способами, причём необязательно делать это с помощью обыкновенных тренировок. Если многочисленные приседания и планка-челленджи начинают вам наскучивать, не спешите забрасывать физическую активность. Попробуйте заменить рутину танцами! Креатив, интересные движения и музыка не только разнообразят спортивные будни на карантине, но и не дадут расслабиться всем мышцам тела.

В чём плюсы танцевальной тренировки?

Если на время откинуть творческую составляющую танцев, то такая активность — это действенный метод похудения и поддержания тела в тонусе. Энергичные движения так же хорошо сжигают калории, развивают выносливость и укрепляют мышцы, как функциональный тренинг. А некоторые стили требуют и хорошей растяжки. Поэтому увлечение танцами может мотивировать вас дополнительно работать над гибкостью тела, ведь все мы хотим выглядеть гармонично и красиво.

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В отличие от привычных тренировок, танцевальные сильно обогащают нас эмоционально. Они дают возможность прочувствовать музыку, научиться слышать ритм, управлять собственным телом и зарядиться энергией. К тому же творческая активность позволяет нам самовыражаться через движения и, что немаловажно, повышать самооценку за счёт наблюдения за собственным прогрессом.

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Какие танцевальные стили можно разучить дома?

Для занятий танцами не нужен инвентарь или специальное оборудование. Поэтому в домашних условиях можно разучить практически любой современный стиль: всё зависит от вашего желания и уровня подготовки.

Хип-хоп

Хип-хоп зародился на улицах города как целая культура, но сейчас этот стиль свободно изучают во всех танцевальный студиях. Движения в нём сопровождаются музыкой одноимённого направления.

Несмотря на то что хип-хоп многие считают брутальным и дерзким, у него много направлений, которые сами по себе самостоятельны. Конечно, в каждом из них присутствуют кач — главный элемент танца — и амплитудные движения. Но если в таком ответвлении, как крамп, эти компоненты приправлены агрессией, то в лирическом хип-хопе сглажены настроением.

Хип-хоп научит вас ощущать свободу движений, почувствовать их пружинистость. Из-за быстрого темпа хип-хоп отлично укрепляет сердечно-сосудистую систему и прокачивает мышцы рук, ног, плечевого пояса и кора.

Вог

Его можно охарактеризовать одним словом — эпатаж. Вог базируется на модельных позах и подиумной походке. Этот стиль активно задействует руки. Ими нужно постоянно выполнять быстрые, жёсткие и иногда геометричные движения, которые не сразу начнут получаться. Они задействуют все мышцы, от плеч до кончиков пальцев. Кроме того, танец включает элементы хип-хопа и акробатику. Так что для эффекта «Вау!» над растяжкой тоже придётся поработать.

Если вас не привлекает вог в чистом виде, его элементы можно совмещать с другими стилями танца. Например, это будет выглядеть вполне гармонично с африканскими и латинскими мотивами.

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Экспериментал

По названию нетрудно догадаться, что идея танца заключается в экспериментировании с музыкой, собственными движениями и эмоциями, а также пространством вокруг. Главная отличительная черта экспериментала — отсутствие определённых правил и базы. Поэтому каждый танцор может создавать собственную манеру танца, импровизировать.

Однако чтобы научиться красиво импровизировать, важно владеть собственным телом на высоком уровне — в неподготовленном виде оно у нас крайне неподатливое. Для этого нужно заниматься регулярно, укреплять и чувствовать мышцы, развивать гибкость и растяжку.

High Heels

В переводе на русский язык — танец на каблуках. Умение двигаться на них лежит в основе всего направления. Возможно, с виду стиль может показаться лёгким и непринуждённым, но наличие туфель вдвойне увеличивает нагрузку на мышцы ног и кора, так как они помогают удерживать равновесие.

В High Heels сочетаются движения из разных направлений: от весёлого и зажигательного go-go до манерного и экспрессивного джаз-фанка. Всё вместе это выливается в энергичный и красивый танец. Но при желании на каблуках можно исполнить и лирический номер.