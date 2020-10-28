Фитнес-блогер Таня TGYM: удачно сложилось так, что моё хобби получилось монетизировать

Татьяна Федорищева, более известная любителям фитнеса как Таня TGYM, – основательница одного из самых популярных русскоязычных YouTube-каналов о спорте. С 2011 года Татьяна работала фотографом, видеографом, а также фрилансером в интернете — в сфере веб-дизайна, но, как утверждает девушка, именно съёмка видео приносила ей больше удовольствия, чем любая другая деятельность. За восемь лет она смогла заработать доверие более полутора миллионов подписчиков в YouTube и почти полмиллиона в «Инстаграме». На «Чемпионате» мы уже рассказывали Танину историю похудения и увлечения фитнесом, а теперь решили созвониться и лично расспросить о том, как же у неё получилось монетизировать своё хобби. Конечно, не обошлось без разговоров о бодипозитиве, эпохе фитнес-бикини и правильном питании.

Путь к раскрепощению. Как популярному фитнес-блогеру удалось достичь идеального тела Сначала Тане TGYM пришлось бороться с собственными комплексами.

– Таня, сейчас ты популярный блогер. Ежедневно подписчики ждут от тебя новых тренировок и советов. Давай напомним читателям, с чего всё начиналось.

– Начиналось всё в 2012 году, очень-очень давно, в истоках русскоязычного YouTube. Тогда я, после того как какое-то время походила на танцевальные занятия, решила дополнительно усложнить свои тренировки и стала заниматься фитнесом в домашних условиях. То есть без тренеров, без каких-то наставников. Просто брала стопки книг и приседала с ними. У меня не было вдохновляющих примеров и возможности найти всю программу в интернете. В 2012 году не существовало такого понятия, как блогинг. Я начала свои тренировки сама и стала следить за питанием, собирая информацию по крупинкам. Конечно, моим потоком знаний и эмоций хотелось с кем-то поделиться. В какой-то момент я нашла видеоплощадку YouTube и поняла, что там не только видео про котиков – есть люди, которые снимают видео и о чём-то полезном рассказывают. До меня дошло, что можно создать собственный блог и показывать свои тренировки.

Сразу рассказала об идее на тот момент своему парню, теперь уже мужу. А мы если берёмся за дело, то основательно. Сразу же начали снимать тренировки вместе. Он был за камерой, я – на фоне бежевого дивана. Ещё никто не понимал, что нужно делать и как правильно говорить с аудиторией. Вот так всё дошло до того, что у меня на стене висит «золотая кнопка» (выдаётся YouTube-блогерам за преодоление порога в 1 млн подписчиков. — Прим. ред.).

В 2012 году, благодаря совместным усилиям пары, появился канал TGYM, в том же году Татьяна загрузила свой первый бесплатный комплекс домашних тренировок. Вскоре за каналом следили более 100 тыс. подписчиков.

– А как тебе пришла мысль, что надо начать тренироваться?

– Я никогда не была очень толстой, и не было цели похудеть на большое количество килограммов. Мне просто хотелось стать более открытой, уверенной в себе. Я пошла на танцы, чтобы немножко раскрепоститься. И как только я начинала замечать какие-то изменения в своём теле, поняла, что вот оно. Я тащусь от этого, мне нравятся ощущение, что я могу как-то влиять на свои формы, своё питание.

– Расскажи подробнее, как развивался канал.

– Вообще, фитнес-каналы и каналы обучения (когда нужно включить видео и что-то делать) довольно долго развиваются и редко набирают миллион подписчиков, миллион просмотров на видео. Но у них есть своя особенность: например, видео с тренировкой, которое я снимала восемь лет назад, до сих пор могут смотреть. Оно всегда будет актуально.

Но рост был действительно медленным. Люди в основном подписываются в понедельник, перед Новым годом, перед 8 марта. У многих недостаточно мотивации, чтобы тренироваться на постоянной основе. Однако в период самоизоляции, когда нас закрыли по домам, рост канала очень ускорился. Тренажёрные залы закрыты, тренироваться дома – в смысле? Что можно вообще делать дома? А на самом деле оказалось, что можно всё. Очень многие меня нашли именно в этот период.

– Ты говорила, что муж сподвиг тебя к тому, чтобы начать заниматься своим телом. А сам он до вашего знакомства увлекался спортом?

– Да, изначально муж послужил таким толчком, триггером для того, чтобы сбросить вес. Многие девушки очень колко воспринимают фразы вроде «тебе нужно похудеть». Это всё зависит от человека. Кому-то это действительно может показаться обидным, для меня же послужило мотивацией. И на сегодняшний день мы друг друга подкалываем, чтобы быть в тонусе. Для нашей пары это нормальная ситуация.

Муж всегда был спортивным, тренировался в тренажёрном зале, он же и помогал мне изучить технику упражнений. Получилось, что изначально он был моей мотивацией, а сейчас мы мотивируем друг друга.

– Сейчас и он тоже полностью ушёл в интернет?

— Да, мы уже давно занимаемся только этим проектом. Какое-то время работали в IT-дизайне: делали сайты. Но, конечно, когда мы начали свой YouTube-канал, достигли примерно того же уровня дохода от монетизации, в какой-то момент стало бессмысленно заниматься другим делом. И мы направили все силы именно на TGYM, на YouTube и нашу фитнес-сферу.

– Сейчас вы занимаетесь твоим каналом только вдвоём или есть команда?

– Совсем недавно мы стали акцентировать внимание на том, что вдвоём уже никак не получается. Нужно расти в YouTube, в «Инстаграме», а на сегодняшний день, что бы ты ни снимал, как бы качественно ты ни делал, это очень сложно. Мы не знаем, как правильно продвигаться, нужно было снимать видео по запросам, а аудиторию для этого хотелось понять. Поэтому теперь у нас в команде есть несколько человек, которые помогают в этой сфере.

Но съёмки видео, темы для них, содержание – это только я. В это вообще никто не вмешивается. Я только себе могу доверить решить, что конкретно будет в тренировке.

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– А правда, что до этого тебя интересовала профессия дизайнера яхт?

– Я после школы хотела поступить в институт кораблестроения, и там был такой курс «Дизайн яхт». Я очень долго занималась в художественной школе, поэтому больше связана с творчеством. Поступить не удалось, я неуч и абсолютный прогульщик, даже физкультуру прогуливала. Но вот оказалось, что физкультура и будет моей работой.

– А как сейчас себя определяешь? Кто ты?

– Есть такое модное слово – инфлюенсер. Интернет-наставник для людей, который вдохновляет на тренировки, на здоровое питание, на изменения в жизни. Ведь среди моих подписчиков очень много девочек, которые писали нам не только «Спасибо, я похудела на 10 килограммов», но и «Спасибо, что я вдохновилась вами и переехала в другую страну», «Спасибо, что вы помогли понять, что нужно что-то менять в своей жизни, и я ушла с нелюбимой работы, бросила нелюбимого мужа». В общем, вдохновитель – так меня описывают подписчики.

– Помимо основной площадки YouTube у вас есть собственные марафоны и тренировки в «Инстаграме», вы с мужем – авторы двух книг. Что приносит наибольший доход и наибольший интерес?

– Марафоны. Эта тема всегда интересна людям. Классно за небольшой срок добиться лучших результатов, выполнить тренировки, которых нет в YouTube, и последовать питанию, которое расписано только под тебя, да ещё и поучаствовать в борьбе за денежные призы. Кто бы не захотел?

Но, конечно, всегда несколько разных источников складываются в общий доход.

– Не так давно ты выложила в «Инстаграме» свои фотографии в разных формах, в которых ты была за свою жизнь. Можешь сказать, что какая-то из них – твоя идеальная, любимая?

– Не то чтобы есть любимая, я больше по внутренним ощущениям сужу. Мне кажется, та, что на данный момент, вот уже где-то год. Как только я перестала запариваться над постоянными регулярными тренировками, жёсткими ограничениями в питании, наладила внутреннюю гармонию в голове. А визуально для кого-то это слишком неподтянуто, как говорят, нужно похудеть на 2-3 килограмма или, наоборот, ещё добавить. Ты оцениваешь другого человека по своим личным признакам красивого тела. У меня сейчас полностью совпадают две самые важные вещи – внутренняя и внешняя оболочка, поэтому я чувствую себя комфортно.

– У тебя было много ограничений, когда ты занималась фитнес-бикини?

– К счастью, это был не такой длительный период. Буквально 5-6 месяцев. Но я готовилась к выступлению, потому что если у меня есть цель, то я должна к ней основательно подойти (в 2017 году, находясь в США по приглашению, Татьяна в составе команды Midway lab участвовала в Arnold Classic. — Прим. ред.). Это просто был пунктик, рядом с которым я всегда хотела поставить галочку, и не более того. Я не собиралась делать это моей карьерой и выходить на мировые уровни. Я поняла, что могу достичь суперсухой формы, но нужно ли оно мне?

– Не сказался ли такой эксперимент на твоём здоровье?

– В том-то и дело, что длительные ограничения в питании не могут не сказаться. Опять же всё индивидуально, и каждая девушка по-своему это переносит. Естественно, это отразилось на моём женском здоровье. Ничего глобального, но всё-таки я почувствовала разницу. Задумалась – тогда все эти выступления мне вдвойне не нужны. В тот момент я и решила перестать ограничивать себя настолько сильно.

– Мы уже начали говорить о том, что, когда ты начинала заниматься тренировками, интернета с его нынешними возможностями не было. А тебе не кажется, что не было не только примеров для мотивации, но и навязанных стереотипов о том, как должен выглядеть человек? Тебя волнует популярная сегодня тема бодипозитива?

– Допустим, назовём отчётную точку – 2012 год. Это время взлёта фитнеса, фитнес-бикини: тогда эталоном были девушки вроде Екатерины Усмановой. И зарождалось такое видение фигуры, когда ты вроде бы и подтянутый, а вроде бы у тебя и ягодицы есть, и прессик еле-еле. А потом пришло время жёсткого гипертрофирования. Стали популярны более массивные накаченные девушки. Это стало нормой.

Вскоре и это приедается зрителю, а потому мы вдруг видим, что в 2015-16 годы уходит эра фитнес-бикини. В моде спортивные тела в пределах норм, хотя для каждого понятие нормы своё. Позже и такие формы начинают казаться слишком зафотошопленными, слишком идеальными. И приходит 2018 год, когда девушки перестают стесняться показывать свой целлюлит, растяжки, складки, неудачные ракурсы.

Я этому только рада, потому что даже в фитнес-сфере чувствуется давление. На меня как будто наложена обязанность всё время ходить с жёстким прессом и ни в коем случае не иметь целлюлита. И естественно, это немножко заводит в тупик. Да, я за то, чтобы люди, и тем более блогеры, не стеснялись показывать себя сейчас в каких-то натуральных позициях, чтобы люди понимали, что мы все живые и со своими особенностями. Очень интересно наблюдать за тем, как это будет расти дальше. Но сейчас тенденция мне очень нравится.

– То есть ты сама сейчас не стесняешься публиковать такие фотографии в «Инстаграме» и честно рассказывать о недостатках?

– Год назад я выставила пост о том, что ходила на антицеллюлитный массаж, проходила курс. У меня там не то чтобы виден был целлюлит, но формы были точно не идеальные. Тогда меня очень жестоко загнобили. Я уверена, что если бы сейчас, в 2020 году, я выставила это фото, в комментариях было бы: «Таня, наконец-то ты показала, что тоже человек». Люди начинают понимать, что это нормально и адекватно.

– Вы не так давно снова переехали. На этот раз в качестве места жительства выбрали Черногорию. Становится ли сложнее работать с аудиторией, которая смотрит тебя из другой страны, других условий?

– У меня есть большой опыт в сравнении, что происходит со зрителями, когда ты переезжаешь. Потому что мы меняли локации очень часто. Но я не делаю акцента на стране, потому что я не тревел-блогер и не блогер по переездам, это не основа. Картинка меняется, и это очевидно. Чаще всего зрителю становится только приятнее смотреть.

– А сложнее ли придерживаться правильного питания, когда в магазинах много незнакомых продуктов?

– Я сейчас проще начала относиться к питания. Я даю себе время, чтобы попробовать разные продукты и новые блюда. Это всегда интересно, и я же не могу сказать: «Ой, нет, ни в коем случае не буду это есть, потому что это запретно». Спокойно к этому отношусь, потому что понимаю, что это не 100% моего рациона. И это все должны понимать. Мне не нужно задавать себе какие-то аббревиатуры: я на ПП или ИГ и тому подобное. Просто нужно понимать, что основа рациона – это здоровое питание, продукты, которые дадут тебе красивую кожу, волосы. Но в процентном соотношении, например, 20% в день вполне могут составлять любимые вкусняшки. Те же чипсы, батончики или какие-нибудь необычные сладости, которые есть только здесь. Хочется, конечно, попробовать – это нормально. Главное, что основой были здоровые продукты, и тогда не нужно будет как-то обзывать своё питание. Это будет просто обычное питание здорового человека.

– Кем ты видишь себя через 10 лет? Продолжишь заниматься тем, чем занимаешься?

– Я не буду загадывать конкретно 10 лет, но в ближайшие годы планирую продолжать делать то, что я делаю. Возможно, форматы будут меняться, потому что если ты движешься в блогинг-сфере, ты обязан как-то трансформировать свой канал, чтобы аудитории было интересно. Может быть, уйду на TikTok (смеётся), почему бы нет. Пока я очень от этого отстранена.

Но я точно останусь в фитнес-сфере, потому что это то, что мне нравится, и просто удачно сложилось так, что моё хобби получилось монетизировать. Что может быть лучше?