Путь к раскрепощению. Как популярному фитнес-блогеру удалось достичь идеального тела

Практически у каждого из нас есть комплексы. У одних они связаны с излишней скромностью, у других — с недовольством собственным телом. Популярный фитнес-блогер Татьяна Федорищева, более известная как Таня TGYM, столкнулась с обеими проблемами. В определённый жизненный период она боялась смотреть людям в глаза и стеснялась отражения в зеркале. Но благодаря долгой работе над собой девушке удалось справиться с внутренними зажимами и достичь идеальной фигуры.

Как Таня TGYM познакомилась со спортом?

В школьном возрасте Таня была обычным подростком со своеобразным стилем одежды. Жила в Николаеве, городе на юге Украины, и даже не задумывалась о фигуре. По мнению девушки, в то время, когда ей было 13-15 лет, детей намного меньше волновал лишний вес, нежели сейчас.

Это, в первую очередь, было из-за того, что в те времена — боже мой, это было лет 10 назад! — просто не был развит интернет. У меня даже телефона не было. Мой подростковый разум не был захламлён стереотипами, навязанными идеалами фигуры.

В юношеские годы Таня была хоть и стройной, но очень не спортивной девочкой. По её словам, «просто дубовой, как бревно». А физкультура была единственным предметом, который школьница постоянно прогуливала. Вместе с зажатостью тела девушку беспокоила чрезмерная стеснительность. Таня не могла без страха представить, как выступает на сцене перед одноклассниками.

Фото: instagram.com/tanyatgym/

После окончания школы блогер хотела отучиться на профессию дизайнера яхт в местном университете, но не отобралась на бюджет. А учиться на платной основе не было возможности. Поэтому Таня пошла работать официанткой в кафе. Она отчётливо запомнила, что почти весь персонал заведения курил и выпивал в баре, а девушки-работницы страдали лишним весом. Тогда блогер всерьёз задумалась о том, чтобы начать что-то менять в себе и не допустить такого образа жизни, как у коллег. Таня заинтересовалась правильным питанием и тренировками, но не всерьёз.

Я помню, что в дверном проходе этого кафе я просто стояла на приступочке и качала икры (смеётся).

Фото: instagram.com/tanyatgym/

Как стать фитоняшкой: инстаграм-блогер нашла современный идеал красоты Кесси Хо проанализировала 100 популярных аккаунтов и перевоплотилась в звезду социальных сетей с помощью фотошопа.

Как быстро сбросить 14 кг и не испортить здоровье? Блогер Алина Ханыкова рассказывает о неудачном опыте и главных ошибках в похудении.

Борьба с комплексами: переломный момент и начало преображения

В 18 лет Таня познакомилась с будущим мужем Димой. Он сподвигнул девушку получить высшее образование и бросить работу, которая приносила вред здоровью. По словам блогера, после ухода из кафе она была пышечкой без единого намёка на спорт.

Фото: instagram.com/tanyatgym/

Однажды пара поехала к родителям Димы на дачу. Парень сфотографировал девушку в купальнике, когда она сидела на бортике бассейна. Снимок оказался знаковым для Тани. Да и молодой человек аккуратно намекнул возлюбленной на некоторые изъяны её фигуры.

Первое, что пришло в голову Тане, — попробовать диету на яблоках и кефире, в которой девушка вскоре разочаровалась. Она стала тренироваться дома с гантелями: выполнять приседания и наклоны. В то же время блогер ещё больше закомплексовала. Она боялась себя и старалась не смотреть людям в глаза. Чтобы избавиться от серьёзной проблемы, Таня пошла в студию современных танцев. Сначала девушка чувствовала себя некомфортно, но потом подружилась с ровесницами и раскрепостилась.

Фото: instagram.com/tanyatgym/

Только после этого блогер серьёзно подошла к вопросу тренировок. Она начала изучать правильную технику выполнения упражнений, корректировать питание вместе с будущим мужем и разбираться в значении белков, жиров и углеводов. Таня поняла, что может добиться отличного результата в домашних условиях и создала YouTube-канал, чтобы делиться опытом с другими людьми.

Со временем Таня почувствовала, что домашних занятий ей мало. Поэтому они с мужем приняли решение отправиться в спортивный зал. Там девушка узнала, что можно не только худеть, но и наращивать мышечную массу, прибегая к биодобавкам.

7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина Для того чтобы быть в форме, необязательно выходить за порог квартиры.

Эксперимент: как я питалась правильно всего на 2 доллара в день? Личный опыт фитнес-блогера, который доказывает, что питаться правильно совсем недорого.

Чем популярный фитнес-блогер занимается сейчас?

Благодаря упорству, правильному питанию и регулярным тренировкам Таня добилась отличной физической формы. Девушка настолько преобразила своё тело, что пару лет назад выступала на конкурсах фитнес-бикини.

Сейчас Таня и её муж могут назвать себя успешными блогерами. Они вместе ведут тот самый канал, который девушка создала в начале преображения. Теперь за видео-роликами пары следят более миллиона подписчиков на YouTube. Вместе супруги выпустили две книги о тренировках, питании и здоровом образе жизни: «TGym – яркий путь к совершенству» и «Энциклопедия фитнеса. TGYM».

Несмотря на достигнутую цель, девушка продолжает упорно заниматься. Причём как дома, так и в спортивном зале. Она делится с аудиторией тренировками на разные группы мышц и планами питания, а также проводит марафоны по похудению.

Фото: instagram.com/tanyatgym/

Пример Тани говорит нам о том, что преградой на пути к идеальному телу порой может стать не только лишний вес, но и серьёзные психологические проблемы. Но при огромном желании мы в силах справиться со всеми трудностями и препятствиями. Главное — стараться быть лучше для себя и ради себя.

Я соревнуюсь только с собой, с собой вчерашней. Каждый день я стараюсь делать что-то лучше, быстрее, качественнее, чем вчера. И вам я советую соревноваться только со своим отражением в зеркале.

Полную историю похудения Тани TGYM можно посмотреть в видео-ролике.