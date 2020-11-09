Меньше слов – больше дела: 5 действительно полезных фитнес-блогов

При современном ритме не всегда удаётся регулярно посещать спортзал, а времени на эффективную работу с персональным тренером тем более не хватает. В таком случае неплохим вариантом станут домашние тренировки, но самостоятельно подобрать упражнения и распланировать занятия не так просто. Не спешите расстраиваться и пытаться изобрести велосипед – подходящий вам план занятий наверняка можно найти в Сети. В этом помогут пять фитнес-блогов, в которых вы точно обнаружите что-то, что подойдёт именно вам.

Развиваем гибкость дома: 5 базовых упражнений на растяжку Сет от профессионального тренера особенно пригодится любителям фитнеса.

Юлия Смольная

Танцовщица балета и одна из авторов проекта «Бешеная сушка» делится с подписчиками не только советами по растяжке и рекомендациями по правильному питанию, но и интересными тренировками. Например, упражнениями для проработки всего тела под «Плачу на техно» или пятиминутным жиросжигающим комплексом.

Также Юлия публикует расширенные версии тренировок на YouTube-канале.

Виктория Боровская

С помощью видео из этого блога вы сможете улучшить осанку, научиться делать вакуум и развить гибкость тела. Виктория рассказывает, как восстановить мышцы тазового дна, почему важны занятия МФР (миофасциальным расслаблением) и как сесть на шпагат.

Кроме того, в профиле девушки можно найти советы по здоровому питанию, уходу за кожей и самомассажу для улучшения её состояния.

Хорошо сидим: 5 упражнений для домашней тренировки со стулом Иногда даже самые обычные вещи можно использовать в качестве спортивного инвентаря.

Лина Батурина

Лина 10 лет занималась лёгкой атлетикой, а сейчас учится на тренера и регулярно делится полученными знаниями и личным опытом с подписчиками.

В её профиле IGTV можно найти тренировки на разные группы мышц, а в «сториз» девушка нередко развенчивает распространённые мифы о правильном питании.

Яна Логвина

В 37 лет Яна решила кардинально изменить свою жизнь с помощью простых полезных привычек, а сегодня делится опытом со своими подписчиками. Тренировки, правильное питание, СПА – это всё хорошо. Но Яна уверена, что начинать можно и нужно с малого: утренней зарядки или стакана воды по утрам. Она составила гайд из 101 привычки, который поможет по-новому взглянуть на мир.

В её профиле есть тренировки на разные группы мышц и для разных задач: от развития рельефа до растяжки и гимнастики.

Спортзал на балконе: 7 идей организации пространства для тренировок Иметь просторную лоджию не обязательно.

Евгения Токц

Блог Жени будет полезен тем, кто давно хотел заняться йогой, но никак не мог собраться с духом. Она рассказывает, как научиться делать сложные асаны и на что стоит обращать внимание во время практик.

Женя публикует подборки асан для разных целей: комплексы для развития силы ног, мышц живота, спины и др.