«Железный Арни» уже не тот? Как сейчас живет Шварценеггер

В наше время тяжело найти человека, который бы не знал Арнольда Шварценеггера. Целые поколения росли, растут и будут расти на фильмах этого актёра. Но где же он сейчас, куда пропал бывший губернатор Калифорнии, председатель Президентского совета по физической культуре и спорту, обладатель множества наград?

Как в нынешнее время живёт «Золушка»?

Именно так называли будущего обладателя «Золотого глобуса» в семье. «Железный Арни» не жалуется на здоровье, но возраст берет своё. В конце октября этого года появилась фотография, где Шварценеггер после операции на сердце лежит в своей палате, демонстрируя большой палец на руке – после хирургического вмешательства актёр чувствует себя хорошо.

Конечно, годы сказались и на теле спортсмена. В соцсетях гуляют фотографии Арни на пляже, где всё ещё проглядывается его рельеф, однако совсем не так, как раньше.

Шварценеггер следует за трендами

Актёра утвердили на первую в его карьере главную роль в сериале для стремительно развивающейся развлекательной платформы «Netflix». Известно, что 73-х летний актер станет исполнительным продюсером этого проекта и сыграет международного шпиона, а роль его дочери исполнит звезда сериала «Unreal» Моника Барбаро.

Семейное счастье в жизни «железного Арни»

В августе 2020 Арнольд Шварценеггер стал дедушкой в первый раз. Дочь актера Кэтрин выложила в своём «инстаграме» новость о рождении дочери. Актер на встрече с репортёрами нёс первый подарок для своей внучки.

Сколько стоит имущество Шварценеггера?

Сейчас только недвижимость Шварценеггера оценивается в 100 млн долларов. Например, особняк на западе Лос-Анджелеса стоимостью чуть меньше 12 млн долларов, поместье Pacific Palisades, которое ныне продано за 18 миллионов долларов. Также речь идёт о самолетах за 38 млн долларов и об автопарке за 2,5 миллиона долларов. Помимо этого состоятельными является не только он, но и все члены его семьи. Состояние бывшей супруги Арни оценивается в 100-120 млн долларов.



Но это ещё не всё. Арнольд Шварценеггер в 2012 году написал книгу, и доходы с его книги составили порядка 1 млн долларов. Было бы трудно представить, что книга Арнольда может «не зайти» аудитории.

Удивительно, но факт, что Арнольд, несмотря на свой внушительный возраст, продолжает удивлять нас активной жизнедеятельностью. Следить за Шварценеггером для некоторых стало уже видом хобби, потому что чуть ли не каждый хотел бы проживать его жизнь.