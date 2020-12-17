Почему антицеллюлитный массаж не поможет избавиться от «апельсиновой корки»

Целлюлитом называют совсем не то, о чём мы привыкли думать.

Кому-то не по душе интенсивные нагрузки, а у кого-то на полноценные занятия не хватает времени. В таких случаях некоторые предпочитают заменить тренировку антицеллюлитным массажем. Ведь целлюлит и есть лишний жир, а значит, процедура помогает от него избавиться? На первый взгляд, кажется логичным. Но так ли это на самом деле? Разобраться поможет спортивный массажист My Sport Expert Кирилл Бочков.

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В чём особенности подтягивающего массажа?

Начнём с того, что тренировка и массаж – это абсолютно разные вещи. Давайте разберём, что же у них общего, какие есть различия и что работает эффективнее.

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Основа любого подтягивающего (или косметического) массажа – лимфодренаж. Это один из видов массажа, который в косметологии и физической реабилитации предусматривает выведение лишней жидкости. Что, в свою очередь, активирует отток лимфы и улучшает кровообращение. Другими словами, лимфа – это «пылесос» в организме.

В результате такого массажа улучшается питание клеток и ускоряется их обновление, удаляются продукты обмена и усиливается выведение лишней жидкости. Хорошее движение лимфы избавляет от отёков, раскрывает поры и помогает коже дышать.

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Перейдём к антицеллюлитному массажу. Остановимся на слове «целлюлит». На самом деле, так называется флегмона – острое разлитое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки. А то, что мы привыкли считать «апельсиновой коркой», зовётся «липодистрофия». В медицине это структурное изменение в подкожном слое. Оно приводит к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока, а также застойным явлениям в жировой ткани, что и приводит к её дистрофии.

В основном, липодистрофия распространена у женщин: больше жировой прослойки заложено физиологией. У мужчин кожа (эпителий) на 22% богаче коллагеном, что делает её на 24% плотнее. Но при этом уровень такого гормона, как эластин, выше у женщин, поэтому они более гибкие, а их кожа мягче и эластичнее.

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Какой эффект дают тренировки?

Тренировка – это физическая нагрузка, которая может быть направлена на улучшение координации, силовых показателей, выносливости. Также это лучший способ избавиться от лишнего веса и благотворно повлиять на здоровье и иммунитет. Тренировки бывают силовые, интервальные и кардио.

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Силовые тренировки обычно направлены на набор мышечной массы. В упражнениях используется дополнительный вес или отягощения, а количество кислорода сокращается. Как это работает? Вы делаете упражнение на силу, организм в стрессе вырабатывает гормон, который провоцирует мышцы на рост.

Очень важно выполнять такие тренировки правильно, ведь они выстраивают корсет, укрепляют не только мышцы, но и сухожилия.

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Интервальные (круговые) тренировки подразумевают чередование нагрузок высокой и низкой интенсивности, что помогает человеку сжечь большее количество калорий. Это могут быть упражнения на велосипеде (ускорение/свободная езда), в зале или тот же бег. Но не стоит перегружать организм. Такие занятия не стоит проводить больше трёх раз в неделю.

Кардиотренировка – это любая физическая активность, которая ускоряет сердцебиение и учащает дыхание. Такие занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему и, как следствие, улучшают снабжение всех тканей организма кислородом. Также это повышает качество сна и положительно влияет на гормональный фон.

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Если ваша цель – уменьшить жировые отложения, привести мышцы в тонус и убрать «апельсиновую корку», только массаж не поможет. Если вы серьезно нацелены на результат, нужно делать всё в комплексе: заниматься спортом и следить за питанием, а массаж использовать как дополнительный инструмент для улучшения и закрепления результата.