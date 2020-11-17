Панацея для кожи: зачем нужен массаж сухой щёткой?

Рассказываем, так ли он эффективен в борьбе с целлюлитом и как правильно делать процедуру.

Если вы ухаживаете за собой, то наверняка не раз слышали о пользе брашинга. Для тех, кто не знаком с этой техникой, объясняем: это ежедневный массаж тела сухой щёткой с жёсткой щетиной. Говорят, он помогает шелушащейся коже, улучшает кровообращение, выводит токсины, способствует улучшению пищеварения и даже уменьшает целлюлит. О тонкостях сухого массажа в одном из своих видео рассказала бьюти-блогер Виктория Кузьмина и поделилась личным опытом.

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Какая польза от сухого массажа?

Поддержка лимфатической системы. Она являются важной частью иммунитета и состоит из органов и лимфатических узлов, протоков и сосудов, которые транспортируют лимфу по телу. Многие из лимфатических сосудов расположены близко к поверхности кожи. Сторонники сухого массажа утверждают, что регулярные процедуры помогают стимулировать лимфоток, благодаря чему организм лучше выводит токсины естественным путём.

Фото: istockphoto.com

Отшелушивание. Даже после первой процедуры вы заметите, как кожа стала более мягкой, гладкой и приятной на ощупь. Щётка удаляет омертвевшие клетки, естественным образом отшелушивая эпидермис.

Очищение пор. Дополнительным преимуществом станет очищение пор от жира и грязи. Для лица следует использовать мягкую сухую щётку меньшего размера. Жёсткая щетина, предназначенная для других частей тела, может только навредить.

Многих девушек, которые задумываются о сухом массаже, волнует вопрос: можно ли таким методом избавиться от целлюлита? На самом деле, нет доказательств или исследований, подтверждающих, что процедура способствует исчезновению целлюлита. Однако она положительно сказывается на кровообращении, что, в свою очередь, может помочь в борьбе с апельсиновой коркой.

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Как правильно делать массаж?

Найдите свою кисть

Стоит выбрать жёсткую щетину, но не слишком абразивную. Многим нравится текстура щёток из щетины кабана или свиньи. Но если вы веган, следует подумать о синтетических материалах.

Есть варианты с длинной ручкой или вовсе без неё. Кроме того, можно встретить щётки с ионными медными волокнами, которые, как считается, помогают вывести ещё больше токсинов из организма.

Фото: istockphoto.com

Виктория: При выборе щётки о многом говорит её внешний вид. Ни в коем случае не покупайте щётку, от которой [плохо] пахнет или на которой видны потёки клея. Щётки на длинных ручках более эффективны, чем щётки без них, поскольку для полноценного массажа обязательно надо работать со спиной. Так легче дотягиваться до неё.

Выберите время для процедуры

Лучше всего делать массаж перед душем, так как вы будете счищать омертвевшие клетки кожи, которые стоит смыть сразу после. Кроме того, многие утверждают, что сухой массаж и приятный душ придают энергию. Поэтому, если у вас есть время, брашинг можно сделать частью утренней рутины.

Виктория: Массаж должен быть только по сухой коже! Многие любят рассказывать о том, как здорово и полезно совмещать это со скрабами и другими маслами, но не делайте этого. Так вы травмируете кожу.

Подберите правильные движения

Поглаживания должны быть мягкими – не раздражайте эпидермис. Наиболее правильными будут длинные плавные движения. Прорабатывайте каждый участок тела не более десяти раз. На изгибах (например, под коленями или на локтях) или на небольших участках переключайтесь на более короткие и быстрые движения.

Виктория: Вы можете чередовать длинные плавные и круговые движения, главное – следите за тем, в какую сторону направляете лимфоток.

Фото: istockphoto.com

Начните с ног и двигайтесь вверх

Смысл сухого массажа заключается в том, чтобы поднять лимфу к верхней части туловища и груди, где лимфатическая жидкость снова попадёт в кровоток. Начните с верхней части стопы, затем перейдите на голень, колено и бедро. Когда вы работаете над задней частью бедра, рассматривайте ягодицу как его продолжение и «протягивайте» движение вверх к пояснице.

Проработайте верхнюю часть тела

Здесь стоит начать с рук и постепенно двигаться к сердцу. Помассируйте тыльную сторону рук, проработайте предплечье, а затем сами плечи. Не забывайте уделять внимание подмышкам, так как именно там находится много лимфатических узлов.

Закончите на шее и зоне декольте

Будьте осторожны, так как в этих местах очень нежная кожа. Кроме того, здесь вы отклоняетесь от техники «снизу вверх», поскольку находитесь выше уровня сердца. Начните с линии подбородка и двигайтесь вниз к груди. В заключение сделайте несколько круговых движений над сердцем.

Примите душ

Это поможет очистить тело от омертвевших клеток кожи, которые отделились во время массажа. После процедуры не используйте скрабы и мочалки.

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О чём стоит помнить во время сухого массажа?

Не массируйте тело слишком усердно! Движения должны быть мягкими и плавными. Кожа может слегка розоветь, но покраснений и жжения быть не должно.

Фото: istockphoto.com

Меняйте щётку каждые 6-12 месяцев, поскольку щетина со временем изнашивается. Также не забывайте мыть её, чтобы удалить мёртвые частички эпидермиса. Если же у вас чувствительная кожа или имеются кожные заболевания, стоит воздержаться от брашинга, поскольку в таком случае он только усугубит ситуацию.