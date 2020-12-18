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Стиль на склоне: как выглядит новая коллекция Dior для лыжников и сноубордистов

Неделю назад Dior впервые в истории представил лыжную капсульную коллекцию, которая включает в себя прет-а-порте (готовую одежду), сноуборды, лыжи и аксессуары. Как французский модный дом, который славится элегантным и изящным стилем, смог создать практичную экипировку для зимнего спорта? А главное – зачем?

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Японский винтаж и яркие цвета

В новую коллекцию Dior вошли тёмно-синие лыжи и сноуборды с белым логотипом бренда, фиолетовые пуховики (предположительно с отстёгивающимися рукавами), металлизированные непромокаемые утеплённые куртки, шлемы, шарфы, перчатки и ярко-жёлтые худи. Также в капсуле есть брюки обтекаемой формы с надёжной подкладкой, которые были разработаны специально для катания на лыжах и сноуборде.

Как заявлено в официальном «инстаграме» модного дома, палитра изысканных и ярких цветов вдохновлена японским винтажем. Эта коллекция ориентирована только на мужчин, но вполне возможно, в будущем Dior создаст линейку и для женщин.

Технологичность и внимание к деталям

Над коллекцией работала команда дизайнеров во главе с креативным директором Dior Кимом Джонсом. Перед создателями стояла непростая задача – разработать стильные и красивые вещи, которые соответствуют эстетике Dior и в то же время отличаются практичностью и технологичностью.

За технические элементы коллекции отвечали японская марка Descente, швейцарская AK Ski и шведская POC. Эти компании – ведущие производители горнолыжной экипировки в своих странах. «Техническая точность пронизана неизменной приверженностью Dior к деталям. Высокие эксплуатационные характеристики сочетаются с акцентом на комфорт и гибкость, с упором на защиту и удобство», – так результаты сотрудничества прокомментировали в Dior.

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Где можно купить вещи из коллекции?

Презентация капсульной коллекции прошла в богемном районе Нью-Йорка Сохо. Сейчас элементы одежды постепенно появляются в бутиках модного дома по всему миру. Скорее всего, в ближайшем будущем коллекция попадёт и на витрины Dior в России.

Зачем Dior спортивная коллекция?

Dior не первый модный дом, решивший выпустить горнолыжную коллекцию. Например, несколько лет назад подобный проект презентовал Emporio Armani. Неудивительно, что бренды всё активнее внедряются в эту нишу: среди любителей лыж и сноуборда немало тех, кто готов покупать брендовую экипировку.

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К тому же для дизайнеров горнолыжная экипировка – новый простор для творчества, где можно дать волю фантазии.