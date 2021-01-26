В контакте с собой: разбираем правила жизни Павла Дурова

К 36 годам Павел Дуров – основатель популярной соцсети «Вконтакте», создатель мессенджера Telegram и долларовый миллиардер. В свой день рождения он поделился семью правилами, которых придерживается последние 10 лет. По словам Дурова, именно они помогают ему сохранять молодость и поддерживать здоровье. Разбираем их вместе с нутрициологом и фитнес-тренером Андреем Семешовым.

Отказаться от алкоголя

В целом, алкоголь, как и другие вызывающие привыкание вещества, негативно влияет на здоровье. Лучше вообще не употреблять его или делать это «за редким исключением», считает Дуров.

Андрей: Безусловно, алкоголь для организма человека – это яд. Он не добавляет ни красоты, ни молодости. Однако иногда 1-2 бокала вина или кружка пива могут доставить эмоциональное удовольствие и поднять настроение, что перевешивает негативное влияние. Но перебарщивать не стоит, во всём нужно знать меру, что отмечает и Павел Дуров.

Больше спать

Сон – именно тот период, во время которого тело восстанавливается. Однако очень сложно спать каждый день по восемь часов. Старайтесь хотя бы соблюдать режим, ведь 12-часовой отдых в выходные не компенсирует 5-часовой в будни.

Андрей: Соблюдать чёткий режим легко детям и людям в преклонном возрасте. Остальным можно попробовать хотя бы не красть у себя драгоценное время, которое можно потратить на сон, просмотром сериалов или зависанием в социальных сетях.

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Не переедать

Часто ли бывает: вы уже наелись, но блюдо такое вкусное, что хочется отрезать ещё кусочек. Но делать этого не стоит. Дуров напоминает, что избыточный вес может спровоцировать десяток болезней и делает людей визуально старше. А есть больше трёх раз в день – плохая привычка.

Андрей: Люди как биологический вид не привязаны к режиму: три раза в день есть большие порции или устраивать перекусы шесть раз – кому как удобнее. Ключевое – не переедать. А откровенно лишний вес, как и болезненная худоба, ещё никого не украшали.

Выполнять упражнения

Умеренные регулярные физические нагрузки помогают быть более здоровым и продлить жизнь. Предприниматель предпочитает кардиотренировкам прогулки, поездки на велосипеде и плавание на открытом воздухе.

Андрей: Учитывая наш загруженный, расписанный по минутам день, сложно выполнять полноценные упражнения. Поэтому важно много двигаться и не когда приходит вдохновение и желание, а каждый день.

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Следить за стрессом

Павел Дуров считает, что крайне необходимо контролировать уровень стресса. Это полезно не только для эмоционального состояния, но и для всего организма в целом. Ему в этом помогают стоические техники и прогулки на природе.

Андрей: Безусловно, уровень стресса [сегодня] у всех запредельно высокий, и каждому нужно с ним справляться путём поиска своего пути. Лично для меня это занятия спортом, но наверняка и упомянутые Павлом стоические техники не менее эффективны.

Отказаться от мяса

Выращенное на фермах мясо – именно то, чего стоит избегать. Дуров считает, что нездоровая природа этого продукта связана с тем, как выращивают и убивают домашний скот. На это может повлиять использование гормонов роста, специальных кормов и т. д.

Андрей: Как правило, от мяса отказываются те, кто встаёт на путь здорового образа жизни и правильного питания. Вегетарианцы очень часто вместе с мясом перестают употреблять алкоголь, отдавая предпочтения пробежкам, йоге. Я не вижу в нём [мясе] особой беды. Другое дело, что морепродукты и рыба, доступные в большинстве продуктовых магазинов, вряд ли пройдут даже поверхностный допинг-контроль.

Почему мясо может быть вредным для организма? Исследование показывает, что его потребление небезопасно. Нутрициолог менее категоричен.

Жить в одиночестве

Павел Дуров говорит, что когда человек живёт один, его привычки не зависят от поведения окружающих. Вы можете формировать свой день и окружающую обстановку, не думая об удобстве ближнего. Однако предприниматель допускает, что люди, которые не зависят от нездоровых социальных норм, также независимы и в личной жизни.

Андрей: Человек всё-таки биосоциальное существо, а если он большую часть жизни проводит дома, один, то как восполнить потребность в социуме? Лично я точно не создан для одиночества.