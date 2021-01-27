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Как изменится фитнес после пандемии? Как самоизоляция повлияла на фитнес-индустрию

Каким будет фитнес после пандемии?
Арина Забгаева
Дома лучше? Каким будет фитнес после пандемии
Влияние коронавируса на индустрию оказалось неоднозначным.
Lifestyle / Тренды 0
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Режим самоизоляции не мог не отразиться и на фитнес-индустрии. Весной 2020 года, когда люди оказались в четырёх стенах, многие наконец добрались до тренировок. Но вот незадача – фитнес-клубы и спортзалы в это же время закрылись на карантин.

Постепенно жизнь возвращается на круги своя, но вернуться в допандемическую реальность уже вряд ли получится. Все сферы жизни, в том числе фитнес, претерпели необратимые изменения. Вместе с экспертами этой индустрии разбираемся, как именно она преобразилась, какие перемены ждут сторонников ЗОЖ после пандемии и насколько это хорошо.

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Онлайн-тренировки

Один из несомненных фитнес-трендов на самоизоляции – занятия в онлайне – не забыт и после открытия залов. Конечно, видеотренировки были и до пандемии, но во время самоизоляции они вышли на совершенно новый уровень.

Фото: istockphoto.com

Елена Смирнова
Елена Смирнова
журналист, основатель коммуникационного агентства ProBeauty Agency

Очень важно ввести фитнес в режим, чтобы не возникало вопросов, стоит ли сегодня это сделать: тренируемся через день и точка. Но стоит прервать процесс, наш мозг сразу же начинает судорожно искать причины, чтобы не ходить в зал. То на улице мороз, то самочувствие не очень или дела важные. Пандемия разделила людей ровно на две группы. Одни освоили видеотренировки, и, обладая силой воли и умением довести начатое до конца, стали выглядеть лучше, чем когда занимались в зале с тренером. Многие из них уже не вернутся в фитнес-клуб. Другие – большинство – с чистой совестью забросили физическую активность, опустились на диваны и набрали лишний вес. Они постепенно возвращаются в залы, но тот, кто выбивался из режима, знает – очень сложно вернуться и психологически, и физически, и морально.

Дистанционный тренинг

Во время самоизоляции многим тренерам, даже весьма консервативным, пришлось освоить дистанционный тренинг: групповые или персональные тренировки в режиме видеозвонка.

Ольга Леденева
Ольга Леденева
эксперт в области фитнеса, сооснователь компании Sales Engineering

Это одна из организационных возможностей. Здорово, что прорыв произошёл, думаю, это уже не отомрёт. Но это не заменяет очный тренинг и не конкурирует с ним. С одной стороны, онлайн увеличивает возможности организации тренировок, помогает снять барьеры на пути к фитнесу (плотный график, недостаток времени, трафик, удалённость). Но будем честны, такие тренировки неполноценны.
При онлайне мы теряем точность контроля техники, страховку при выполнении упражнений – можно давать только знакомые клиенту упражнения. Кроме того, важно качество помещения для тренировки: вентиляция, разнообразие оборудования и т. п.

Моё мнение – человеку без опыта тренировок неправильно начинать с онлайна или видеозаписей, так как техника выполнения упражнений критично сказывается на результате и безопасности.

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Групповые занятия на свежем воздухе

Ещё один тренд посткарантинного фитнеса – уличные тренировки. Многие вынужденно попробовали этот формат во время самоизоляции и уже не смогли от него отказаться. Заниматься на открытом пространстве – например, в парке – да ещё и с друзьями – отличная альтернатива спортзалу.

Фото: istockphoto.com

Елена Смирнова
Елена Смирнова
журналист, основатель коммуникационного агентства ProBeauty Agency

Уверена, групповые тренировки outdoor этой весной будут в топе. Вместе, недорого и нескучно. Если компания соберется хорошая, это ещё один повод прийти на тренировку.

Персональный тренер на дом

Раньше одна из причин посещения фитнес-залов были персональные тренировки. Ведь сколько ни занимайся самостоятельно, мнение профессионала ничто не заменит. Однако теперь индивидуальные занятия с тренером можно «заказать» и на дом.

Нина Назарова
Нина Назарова
сооснователь премиального фитнес-консьержа TOBEPERFECT

По нашим первым клиентам мы поняли: мотивация это не всё. Есть ещё психологический барьер: как мне начать приседать в зале на глазах у всех, если я далека от 90-60-90? Заниматься дома самостоятельно не каждый может, к тому же это небезопасно – нужен грамотный наставник. Достаточно двух квадратных метров, чтобы провести функциональную – да и любую другую – тренировку. Тренер привезёт с собой всё необходимое.

TOBEPERFECT – это аналог семейного доктора, этакий семейный зож-специалист. Даже если вы решите добавить другие виды активности – плавание или пробежки в лесу – регулярно посещающий вас тренер сможет отслеживать изменения, корректировать нагрузку и уберечь от травм. Он знает ваши привычки, особенности, на чём вы поправляетесь и что поможет быстро скинуть пару кило к торжественному событию. Это серьёзный конкурент фитнес-клубу, где такое персонализированное внимание клиенту оказать невозможно.

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Фитнес рядом с домом

До самоизоляции фитнес-клубы ориентировались не только на тех, кто живёт неподалёку, но и на сотрудников ближайших офисов. Однако после перехода на дистанционный режим работы этот принцип пришлось пересмотреть.

Фото: istockphoto.com

Ольга Леденева
Ольга Леденева
эксперт в области фитнеса, сооснователь компании Sales Engineering

Сейчас существенные трудности испытывают клубы, которые ориентировались на сотрудников офисов в своей маркетинговой зоне. Введение режима удалённой работы, и сокращённой рабочей недели ощутимо сказалось на продаже карт корпоративным клиентам. Чтобы сохранить этих клиентов в клубе, им надо предложить соответствующий формат карты, учитывающий особенности режима работы.

Персонализированный подход

Чтобы конкурировать с домашними тренировками, фитнес-центрам необходимо пересмотреть подход к клиентам.

Евгений Калошин
Евгений Калошин
сооснователь премиального фитнес-консьержа TOBEPERFECT

Мне кажется, как бы фитнес сети ни работали с персоналом на предмет повышения сервисности и особенно — с индивидуальным подходом к каждому клиенту, достаточного внимания пока добиться не удаётся. Зайдите в любой отдел продаж, что вы увидите? Любыми путями идёт продажа членства, особенно в последнюю неделю месяца. Но к дальнейшему сопровождению каждого клиента зачастую относятся невнимательно. Клубам выгодны люди, покупающие карты, но не посещающие: планы выполняются – клуб не переполняется. На мой взгляд, нужно менять систему, иначе клиентов будет не удержать.

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