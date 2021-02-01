Как попасть на состязания Red Bull, восстановиться после травм и продолжить побеждать

Начать заниматься спортом – сложная задача, когда перед тобой нет цели. Но это не про героя нашего интервью. Дмитрий Мурлычкин катается на коньках с самого детства, а в 23 года стал лучшим среди участников этапа чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross, который в прошлые выходные прошёл в Ленинградской области. Мы решили узнать у него, как от детского увлечения дорасти до чемпионатов мира и что нужно, чтобы стать участником международных соревнований со спонсорами, призовыми, фанатами и прочими атрибутами успешного спортсмена.

Ice Cross Downhill представляет собой скоростной спуск на коньках по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов. Средняя скорость спортсменов — 40 км/ч, максимальная на некоторых трассах достигает 70 км/ч.

Фото: redbullcontentpool.com

– Когда ты впервые увлёкся катанием на коньках?

– На коньки я встал в 3 года, отец мне подарил мне их на новый год или день рождения, и мы сразу опробовали на заднем дворе дачного участка. Мне, честно говоря, не особо понравилось, потому что не получалось. Были слёзы и крики, но отец и крёстный сказали, что я справлюсь, у них ведь тоже когда-то не получалось. Через некоторое время я уже спокойно катался. Я вошёл во вкус – играл в хоккей с отцом, а в школьные годы – за команду. Шайбу гонять было прикольно, но я не получал огромного удовольствия.

– Ты сам выбрал играть в команде?

– У меня отец играет, и я тоже пошёл. В 9 классе я играл в клубе, получил небольшую травму плеча, а как раз ГИА нужно было сдавать. Я выбрал учёбу, начал готовиться, сдал экзамены, поступил в 10 класс, ну и как любитель просто играл в хоккей. Потом поступил в институт, устроился работать в банк. Понял, что начал загибаться, потому что и учёба, и работа, и личное время как бы ещё – всему этому нужно уделять внимание и было некогда разряжаться. Я захотел попробовать что-то новое.

– Тогда ты открыл для себя скоростной спуск на коньках?

– Да, увидел в YouTube как ребята катаются, меня очень впечатлило. Нашёл группу Вконтакте, написал им, и мне сказали: «Парень, отдыхай. Соревнования раз в год в России проходят, и тебе нет 18» (на тот момент ещё не было юниорских чемпионатов). Я подумал: «Ну ладно, не моё». Ровно через год я увидел, что будет чемпионат России на Воробьевых Горах, решил попробовать принять участие. Я получил там небольшую травму – это была первая травма колена – надрыв крестообразных связок. На тот момент я этого не знал. Выступил, но из-за того, что получил травму, снова подумал «спорт не мой». И всё, на следующий день на работу вышел, параллельно учился, и через год мне написал атлет Николай Зимин: «Мы хотим тебя видеть на отборочном этапе чемпионата мира в Австрии».

Фото: redbullcontentpool.com

Принять участие в первых этапах состязаний Red Bull Ice Cross может каждый желающий. Главное, чтобы вам было больше 16 лет.

– И ты решился снова?

– Тогда как раз ввели категорию юниоров, мне было 19 лет. Хотелось попробовать ещё раз. Я не готовился, в мои планы это вообще не входило. Но судьба меня возвращала на этот путь несколько раз. Я решил поехать на соревнования. Как мне казалось, я не очень хорошо выступил. Но потом услышал: «Через месяц ты едешь в Марсель на основную тысячную гонку Ice Cross. Там я выступил в Юниорах, попал в топ-16 по квалификации, сразу в первом раунде. Ещё в мужской категории выступал, там занял 91 место.

Это была ужасно сложная трасса, каждый сантиметр прочувствовал пятой точкой. Но я загорелся после того, как увидел самую большую и самую техничную трассу на самом крупном ивенте. Понял, что это нереально круто и решил попробовать потренироваться, купил ролики.

Это был 2017 год, как раз таки мой первый сезон. На этапе чемпионата мира в России среди русских я занял третье место, встал на подиум вместе с Германом Титовым. Мне понравился дух соперничества. И как-то всё закрутилось-завертелось, уже после своего первого сезона я попал в топ-64 по мужчинам и в топ-10 по юниорам в мире.

Фото: redbullcontentpool.com

– После этого ты стал относиться к спорту серьёзнее?

– На тот момент воспринимал это как хобби, в то же время работал, копил отпуска, а потом тратил их на соревнования. Снова вошёл в замкнутый круг: работа, учёба, тренировки. Тогда я решил тоже как-то отвлечься, купил себе мотоцикл… И разбился на нём, ещё раз надорвал крестообразные связки на колене. Но я через это уже проходил, знал, что нужно быстренько восстановиться и продолжить тренироваться. У меня получилось сделать это за два месяца, уже 1 июля я встал на ролики и основательно стал отрабатывать технику преодоления препятствий для того, чтобы конкурентоспособно выступать на соревнованиях.

У меня не было тренера, вообще никого, то есть всё сам делал. И на тот момент я успешно натренировался. На свой второй сезон попал в топ-5 по юниорам, в топ-32 среди мужчин. Я понял, как это работает, и в прошлом сезоне закончил на пятом месте в мире. Это был тернистый путь от 91 места среди мужчин на соревновании до пятого номера в мире.

Я могу сказать одно: неважно насколько сильны соперники. Кто-то скажет, что у них есть талант, но если посмотреть на мой пример – любой талант разбивается об упорную работу на тренировках.

Я от природы не сильной физической кондиции, не такой крупной комплекции, небольшого роста и на соревнованиях это видно. Я маленький и юркий – это мой плюс. Я увидел его и начал активно использовать. Сейчас я просто обнулился, уволился с работы и решил полностью посвятить себя спорту.

Фото: redbullcontentpool.com

– Сейчас у тебя большие планы на дальнейшее развитие в спорте?

– На самом деле нет. Я никогда не думал, что буду только спортсменом. Но после того, как я уволился с работы, все деньги, которые у меня были, вложил в подготовку, в себя, и это понемногу себя оправдывает. Конечно, нет ещё оплаченных чеков за усилия, за ту кровь и пот, за ту боль, которую мне приходится преодолевать, но опять же – кто на что учился. Моя задача – всё красиво сделать и реализовать все планы, которые я наметил перед собой. А затем у меня уже есть другие цели, со спортом не связанные.

Вселенная Ice Cross Downhill: самый дикий спорт на льду Экстремальная гонка для тех, кто не испугается скорости. Хоккейный драматизм отдыхает.

— Слышала, ты порвал всех на квалификации? Это ведь не просто очередная победа для тебя.

– Да, после того, как мы виделись в Японии в последний раз, я порвал связку в колене. Тогда весь свой день рождения просто пролежал в кровати, потому что не мог ходить. Через месяц я сделал операцию и по сегодняшний день у меня был долгий период реабилитации, очень тяжёлый. Я сейчас вспоминаю, как по сантиметру сгибал ногу в колене, каждый раз с адскими болями.

Реабилитационный центр тогда закрылся из-за пандемии, и мне пришлось сидеть дома и заниматься по фейстайму, закачивать ноги. Психологически далось очень тяжело, на самом деле. Физическая – это одна боль, а моральная – совсем другая. Я просто ждал, когда смогу сам стоять, и все эти маленькие шаги были для меня как большая победа. Убрать один костыль, убрать второй костыль, стоять, начать ходить.

В преддверии гонки я думал: «Я много тренировался этим летом, закачивал колено, проделал очень много работы над собой». И выходя на старт на квалификацию, уже понимал, что я – фаворит, потому что это сидело в голове. Я решил: сейчас докажу, что меня ничего не сломит, сейчас возьму, выйду и покажу всё, на что я способен. Во мне есть всё то, что мне нужно сейчас. Я вышел и с таким настроем просто показал лучшую версию себя, привёз две секунды второму месту.

Длина специально построенной для этапа чемпионата мира Red Bull Ice Cross ледовой трассы на курорте «Игора» составила 340 метров. Она содержит как техничные элементы, так и быстрые повороты, не прощающие ошибок. Перепад высот на трассе составляет 35 метров. Конфигурация включает в себя пять крутых поворотов, трамплины, а также элементы step-up и wall ride.

Фото: redbullcontentpool.com

– Ходят слухи, что ты не готов принимать участие в чемпионатах в дальнейшем. Это правда?

– Не совсем. Из-за финансовой неустойчивости не вижу смысла вкладываться. Но если спонсоры продлят контракты, то я, конечно, даже думать не буду. Только благодаря им я езжу сюда.



Сейчас с какой-то частью мне родители помогают, потому что видят, что я горю этим. Есть ресурсы – вторичные – они удовлетворяют определённые потребности. Но не хотелось бы зависеть от условий. Я же готовлюсь по-профессиональному. Но меня это не останавливает. Я сейчас планирую снова на работу выйти, невозможно будет тренироваться полноценно. Если предложат хорошую зарплату, я, не задумываясь, буду работать, продвигаться по карьерной лестнице, а спорт уйдёт на планку хобби.

Но я хочу стать неоспоримым чемпионом – это моя главная цель. Не просто чемпионом, а неоспоримым, чтобы никто не мог усомниться в моей победе. Не сказали бы, что ему просто повезло.

– То есть сейчас это не стоп, а пауза?

– Да это даже не пауза будет, поверьте. Мне нравится кататься, мне нравится выступать, мне нравится показывать хорошее шоу. Немного людей следят за этим, но это те, кто мне нужен. Они смотрят и мне этого достаточно.