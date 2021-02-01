Как попасть на состязания Red Bull, восстановиться после травм и продолжить побеждать

Начать заниматься спортом – сложная задача, когда перед тобой нет цели. Но это не про героя нашего интервью. Дмитрий Мурлычкин катается на коньках с самого детства, а в 23 года стал лучшим среди участников этапа чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross, который в прошлые выходные прошёл в Ленинградской области. Мы решили узнать у него, как от детского увлечения дорасти до чемпионатов мира и что нужно, чтобы стать участником международных соревнований со спонсорами, призовыми, фанатами и прочими атрибутами успешного спортсмена.
Фото: redbullcontentpool.com
– Когда ты впервые увлёкся катанием на коньках?
– На коньки я встал в 3 года, отец мне подарил мне их на новый год или день рождения, и мы сразу опробовали на заднем дворе дачного участка. Мне, честно говоря, не особо понравилось, потому что не получалось. Были слёзы и крики, но отец и крёстный сказали, что я справлюсь, у них ведь тоже когда-то не получалось. Через некоторое время я уже спокойно катался. Я вошёл во вкус – играл в хоккей с отцом, а в школьные годы – за команду. Шайбу гонять было прикольно, но я не получал огромного удовольствия.
– Ты сам выбрал играть в команде?
– У меня отец играет, и я тоже пошёл. В 9 классе я играл в клубе, получил небольшую травму плеча, а как раз ГИА нужно было сдавать. Я выбрал учёбу, начал готовиться, сдал экзамены, поступил в 10 класс, ну и как любитель просто играл в хоккей. Потом поступил в институт, устроился работать в банк. Понял, что начал загибаться, потому что и учёба, и работа, и личное время как бы ещё – всему этому нужно уделять внимание и было некогда разряжаться. Я захотел попробовать что-то новое.
– Тогда ты открыл для себя скоростной спуск на коньках?
– Да, увидел в YouTube как ребята катаются, меня очень впечатлило. Нашёл группу Вконтакте, написал им, и мне сказали: «Парень, отдыхай. Соревнования раз в год в России проходят, и тебе нет 18» (на тот момент ещё не было юниорских чемпионатов). Я подумал: «Ну ладно, не моё». Ровно через год я увидел, что будет чемпионат России на Воробьевых Горах, решил попробовать принять участие. Я получил там небольшую травму – это была первая травма колена – надрыв крестообразных связок. На тот момент я этого не знал. Выступил, но из-за того, что получил травму, снова подумал «спорт не мой». И всё, на следующий день на работу вышел, параллельно учился, и через год мне написал атлет Николай Зимин: «Мы хотим тебя видеть на отборочном этапе чемпионата мира в Австрии».
Фото: redbullcontentpool.com
– И ты решился снова?
– Тогда как раз ввели категорию юниоров, мне было 19 лет. Хотелось попробовать ещё раз. Я не готовился, в мои планы это вообще не входило. Но судьба меня возвращала на этот путь несколько раз. Я решил поехать на соревнования. Как мне казалось, я не очень хорошо выступил. Но потом услышал: «Через месяц ты едешь в Марсель на основную тысячную гонку Ice Cross. Там я выступил в Юниорах, попал в топ-16 по квалификации, сразу в первом раунде. Ещё в мужской категории выступал, там занял 91 место.
Это была ужасно сложная трасса, каждый сантиметр прочувствовал пятой точкой. Но я загорелся после того, как увидел самую большую и самую техничную трассу на самом крупном ивенте. Понял, что это нереально круто и решил попробовать потренироваться, купил ролики.
Это был 2017 год, как раз таки мой первый сезон. На этапе чемпионата мира в России среди русских я занял третье место, встал на подиум вместе с Германом Титовым. Мне понравился дух соперничества. И как-то всё закрутилось-завертелось, уже после своего первого сезона я попал в топ-64 по мужчинам и в топ-10 по юниорам в мире.
Фото: redbullcontentpool.com
– После этого ты стал относиться к спорту серьёзнее?
– На тот момент воспринимал это как хобби, в то же время работал, копил отпуска, а потом тратил их на соревнования. Снова вошёл в замкнутый круг: работа, учёба, тренировки. Тогда я решил тоже как-то отвлечься, купил себе мотоцикл… И разбился на нём, ещё раз надорвал крестообразные связки на колене. Но я через это уже проходил, знал, что нужно быстренько восстановиться и продолжить тренироваться. У меня получилось сделать это за два месяца, уже 1 июля я встал на ролики и основательно стал отрабатывать технику преодоления препятствий для того, чтобы конкурентоспособно выступать на соревнованиях.
У меня не было тренера, вообще никого, то есть всё сам делал. И на тот момент я успешно натренировался. На свой второй сезон попал в топ-5 по юниорам, в топ-32 среди мужчин. Я понял, как это работает, и в прошлом сезоне закончил на пятом месте в мире. Это был тернистый путь от 91 места среди мужчин на соревновании до пятого номера в мире.
Я могу сказать одно: неважно насколько сильны соперники. Кто-то скажет, что у них есть талант, но если посмотреть на мой пример – любой талант разбивается об упорную работу на тренировках.
Я от природы не сильной физической кондиции, не такой крупной комплекции, небольшого роста и на соревнованиях это видно. Я маленький и юркий – это мой плюс. Я увидел его и начал активно использовать. Сейчас я просто обнулился, уволился с работы и решил полностью посвятить себя спорту.
Фото: redbullcontentpool.com
– Сейчас у тебя большие планы на дальнейшее развитие в спорте?
– На самом деле нет. Я никогда не думал, что буду только спортсменом. Но после того, как я уволился с работы, все деньги, которые у меня были, вложил в подготовку, в себя, и это понемногу себя оправдывает. Конечно, нет ещё оплаченных чеков за усилия, за ту кровь и пот, за ту боль, которую мне приходится преодолевать, но опять же – кто на что учился. Моя задача – всё красиво сделать и реализовать все планы, которые я наметил перед собой. А затем у меня уже есть другие цели, со спортом не связанные.
— Слышала, ты порвал всех на квалификации? Это ведь не просто очередная победа для тебя.
– Да, после того, как мы виделись в Японии в последний раз, я порвал связку в колене. Тогда весь свой день рождения просто пролежал в кровати, потому что не мог ходить. Через месяц я сделал операцию и по сегодняшний день у меня был долгий период реабилитации, очень тяжёлый. Я сейчас вспоминаю, как по сантиметру сгибал ногу в колене, каждый раз с адскими болями.
Реабилитационный центр тогда закрылся из-за пандемии, и мне пришлось сидеть дома и заниматься по фейстайму, закачивать ноги. Психологически далось очень тяжело, на самом деле. Физическая – это одна боль, а моральная – совсем другая. Я просто ждал, когда смогу сам стоять, и все эти маленькие шаги были для меня как большая победа. Убрать один костыль, убрать второй костыль, стоять, начать ходить.
В преддверии гонки я думал: «Я много тренировался этим летом, закачивал колено, проделал очень много работы над собой». И выходя на старт на квалификацию, уже понимал, что я – фаворит, потому что это сидело в голове. Я решил: сейчас докажу, что меня ничего не сломит, сейчас возьму, выйду и покажу всё, на что я способен. Во мне есть всё то, что мне нужно сейчас. Я вышел и с таким настроем просто показал лучшую версию себя, привёз две секунды второму месту.
Фото: redbullcontentpool.com
– Ходят слухи, что ты не готов принимать участие в чемпионатах в дальнейшем. Это правда?
– Не совсем. Из-за финансовой неустойчивости не вижу смысла вкладываться. Но если спонсоры продлят контракты, то я, конечно, даже думать не буду. Только благодаря им я езжу сюда.
Сейчас с какой-то частью мне родители помогают, потому что видят, что я горю этим. Есть ресурсы – вторичные – они удовлетворяют определённые потребности. Но не хотелось бы зависеть от условий. Я же готовлюсь по-профессиональному. Но меня это не останавливает. Я сейчас планирую снова на работу выйти, невозможно будет тренироваться полноценно. Если предложат хорошую зарплату, я, не задумываясь, буду работать, продвигаться по карьерной лестнице, а спорт уйдёт на планку хобби.
Но я хочу стать неоспоримым чемпионом – это моя главная цель. Не просто чемпионом, а неоспоримым, чтобы никто не мог усомниться в моей победе. Не сказали бы, что ему просто повезло.
– То есть сейчас это не стоп, а пауза?
– Да это даже не пауза будет, поверьте. Мне нравится кататься, мне нравится выступать, мне нравится показывать хорошее шоу. Немного людей следят за этим, но это те, кто мне нужен. Они смотрят и мне этого достаточно.