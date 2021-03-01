Можно онлайн: почему телемедицина эффективна

Это давно не только советы Малышевой с экрана.

Работа на дистанционке, сервисы по доставке еды и интернет-кинотеатры уже успели стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Онлайн-сервисы завоевали доверие, однако к некоторым из них ещё остаются вопросы. В частности, это касается медицины. Эффективны ли онлайн-консультации или лучше прийти на очный приём? Насколько правдивы мифы, которые сложились вокруг телемедицины? На эти и другие вопросы отвечает Анастасия Гольцман, врач Европейского Медицинского Центра (ЕМС).

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Миф 1: телемедицинские услуги нельзя считать высокопрофессиональными

Профессионализм консультации определяется не её форматом (очным или удаленным), а тем, кто её проводит. Чтобы телемедицина работала, нужно ответственно подойти к выбору врача. Так же, как мы тщательно выбираем специалиста для очного визита, нужно выбирать и клинику с онлайн-услугами.

Фото: istockphoto.com

Важно помнить, что проведение удалённых консультаций не требует отдельной лицензии. Но в то же время дистанционное общение с врачом возможно только по направлениям, на которые у клиники лицензия есть. Так что вы всегда можете попросить у доктора сертификаты, подтверждающие его квалификацию, и проверить документы медицинской организации (эта информация обычно есть в открытом доступе).

Миф 2: телемедицина снимает с врача ответственность за результат

Анастасия: Ответственность врача при оказании услуг онлайн остаётся той же, что и на очном приёме. Специалист должен быть уверен, что пациент точно понял рекомендации и то, какими должны быть его дальнейшие действия. Если он видит, что ситуация требует очного присутствия, то организует выезд на дом или приезд пациента в клинику и обязательно проконтролирует оказание необходимой помощи в экстренной ситуации.

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Миф 3: телемедицина позволяет всю жизнь лечиться онлайн

Лечиться онлайн, может быть, и можно долго, но только телемедицинскими услугами обойтись не получится. Ведь в законе о телемедицине есть одно важное ограничение: врач не может удалённо ставить диагноз. Для этого нужно провести очный осмотр. Но вот назначить лечение, скорректировать его, наблюдать за состоянием в динамике, даже выписать электронный рецепт можно и без личных визитов в клинику.

Фото: istockphoto.com

Миф 4: телемедицина и врачебная тайна несовместимы

Снова вспоминаем, что удалённый прием врача фактически ничем не отличается от обычного. А значит, специалист обязан соблюдать врачебную тайну даже на онлайн-консультации. Только перед приёмом стоит уточнить, по какому каналу будет происходить общение, и убедиться, что персональные данные находятся в безопасности.

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Миф 5: телемедицина доступна только тем, кто хорошо владеет компьютером

Чтобы получать телемедицинские услуги, сегодня не обязательно иметь компьютер, достаточно мобильного телефона. Установив на него специальное приложение, пациент может быть на связи с доктором.

Фото: istockphoto.com

Современные гаджеты максимально расширяют возможности телемедицины. Например, TytoCare, пользующийся популярностью во многих странах Европы, Канаде и США. Этот прибор позволяет доктору полноценно осмотреть пациента на расстоянии. С помощью TytoCare можно измерить сердечный ритм, температуру, а также прослушать бронхи и лёгкие, осмотреть уши, горло и нос. Ещё одна удобная функция прибора – возможность делать фотографии. Это необходимо, когда пациента беспокоит, например, сыпь. Все сделанные TytoCare записи сохраняются, что облегчает процесс отслеживания динамики лечения.

Анастасия: Это настоящий прорыв в медицине. В любой непонятной ситуации — у малыша поднялась температура или заболело горло — родители могут связаться с врачом и понять, нужно ли ехать в клинику или можно спокойно остаться дома. Качество обследования практически не уступает очному.

Скоро такие медицинские технологии станут совсем привычными. Уже сейчас можно сделать ЭКГ, надев специальную футболку с датчиками. А наличие тревожной кнопки для вызова скорой помощи и датчики падения, передающие сигнал докторам, помогают пожилым пациентам или людям с серьёзными заболеваниями чувствовать себя в безопасности.

Фото: istockphoto.com

Телемедицина будет развиваться. Например, в 2020 году Минздрав официально разрешил проводить онлайн-приёмы для пациентов, болеющих ОРВИ, гриппом и коронавирусом, постепенно добавят и другие направления. По прогнозам министерства, объём наблюдений за состоянием пациентов в течение следующих трёх лет вырастет в четыре раза.