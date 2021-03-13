Полезные жиры: какую рыбу выбрать для похудения?

А какую стоит исключить из рациона, если хотите избавиться от лишних килограммов.

Рыба – один из самых подходящих продуктов для рациона худеющего человека. Богатая полезными микроэлементами, витаминами, а также жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, она не только отвечает многим потребностям организма, но ещё и считается лёгким (содержит низкокалорийный белок) и сытным продуктом.

Однако сортов рыбы огромное количество, как и способов её приготовления. Хотя она и полезна, всё же не все её разновидности подходят для снижения веса. Какой стоит отдать предпочтение, а какую – исключить из рациона?

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Чем полезна рыба?

Помимо того, что это легкоусвояемый продукт (переваривается всего за два часа), рыба содержит витамины, в частности, А и Д, кальций, йод, фосфор, фтор, цинк. Она насыщает организм аминокислотами и служит источником натурального протеина.

Фото: istockphoto.com

Жиры рыбы также очень полезны: поддерживают сердце, сосуды, иммунитет, головной мозг, репродуктивную систему, желудочно-кишечный тракт. Улучшают качество ногтей, волос и состояние кожи. Жирные кислоты также очищают организм от вредного холестерина, восстанавливают обмен веществ, стимулируют правильную работу нервной системы и головного мозга.

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Почему худеющим подойдёт не вся рыба?

Разная рыба имеет разный уровень жирности. Соответственно, чем жирнее рыба, тем выше её калорийность. Такие сорта рыбы, как угорь, скумбрия, палтус, сельдь, осётр и сайра, лучше не употреблять при похудении. Процент жира в них превышает 8%. Калорийность этих сортов может достигать 300 ккал на 100 г, что весьма много.

Фото: istockphoto.com

Форель, горбуша, тунец, карп, корюшка, анчоусы – в этих рыбах процент содержания жира колеблется от 4% до 8%. Это относит их к умеренно-жирной категории. Их калорийность варьируется от 100 до 140 ккал на 100 г. Поэтому ими изредка можно разнообразить рацион.

Конечно же, стоит понимать, что и способ приготовления и употребления рыбы влияет на её полезность. Например, при похудении нежелательно есть копчёную, солёную, маринованную или жареную рыбу. Лучше всего запекать её или готовить на пару.

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Какую рыбу выбрать на диете?

Наиболее оптимальным вариантом будет белая рыба. К ней относятся такие виды, как треска, хек, минтай, камбала. Они самые низкокалорийные: содержат до 2% жира.

Треска

Калорийность: 78 ккал / 100 г.

Эта рыба имеет нежный вкус. Полезно употреблять не только её филе, но и печень, в которой сосредоточены жирные кислоты. Треска способствует выведению из организма вредного холестерина и укрепляет центральную нервную систему.

Хек

Калорийность: 86 ккал / 100 г.

В этой рыбе вообще нет углеводов, в то же время много белков. В 100 г этого продукта содержится больше суточной нормы йода, что улучшает функционирование щитовидной железы. Также хек устраняет эндокринные нарушения, снижает уровень глюкозы в крови и помогает бороться с нервными расстройствами.

Фото: istockphoto.com

Минтай

Калорийность: 72 ккал / 100 г.

Улучшает кровообращение, а содержащиеся в нём вещества способствуют выработке основного гормона щитовидной железы – тироксина. Поэтому регулярное употребление минтая положительно сказывается на работе эндокринной системы.

Камбала

Калорийность: 83 ккал / 100 г.

Служит источником полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень липидов в крови, стабилизируют сердечный ритм, кровяное давление и предотвращают появление тромбов в сосудах.

Как правильно приготовить рыбу?

Вот рецепт спинок трески в пикантном кокосовом соусе с лаймом.

Вам понадобятся:

спинки трески – 400 г;

паста для том яма – 3-4 ст. л.;

густое кокосовое молоко – 200 мл;

чеснок – 3-4 зубчика;

лайм – 1 шт.;

соевый соус – 1 ст. л.;

рыбный соус – 2 ч. л.;

кокосовое масло – 15 мл.

Спинки трески размораживаем, нарезаем на кусочки, как на видео. Очищаем и раздавливаем несколько зубчиков чеснока. Обжариваем чеснок на масле на среднем огне. Добавляем кусочки трески и обжариваем по 2-3 минуты с каждой̆ стороны. Затем добавляем кокосовое молоко и пасту для том яма. Тщательно перемешиваем. Держим на огне ещё 2-3 минуты.

Подаём, как на видео, украсив дольками лайма (часть можно выдавить на рыбу) и соусами.