Выйти из комнаты: как ежедневные прогулки влияют на здоровье

Разгар пандемии коронавируса в России пришёлся на весну 2020 года. Во многих городах нельзя было передвигаться по улице без специальных пропусков, сотрудники офисов перешли на удалённый режим работы. Самоизоляция поначалу казалась пыткой, но постепенно вошла в привычку. Некоторые и сейчас предпочитают вести «закрытый» образ жизни и крайне редко выбираются из дома. Но как это сказывается на здоровье? Вместе с психологом Надеждой Пожаровой рассказываем, чем опасно отсутствие прогулок.

Почему важно иногда выходить на улицу?

По словам психолога, изоляция сильно повлияла на психологическое состояние населения. Лишение свободы передвижения — одно из самых тяжёлых наказаний для человека. Во время ограничений, когда люди не чувствовали себя свободными, многократно повышался уровень тревожности.

Прогулки на свежем воздухе, напротив, позволяют лучше отдохнуть и набраться сил, расслабиться после рабочего дня. Двигательная активность также способствует повышению концентрации. Лучше всего отправляться на прогулку без наушников. Так мы обращаем внимание на шаги, дыхание — это позволяет погрузиться внутрь себя.

Фото: istockphoto.com

Если же вы настолько устали, что хотите провести время в уединении дома, — не стоит идти против своих желаний. Уговаривать себя выйти на улицу нужно далеко не всегда. Если нежелание выходить связано с определённой фазой в жизни, можно выбрать другой вид деятельности дома. Если же говорить о тяжёлом психоэмоциональном состоянии, когда вам уже продолжительное время не хочется покидать квартиру, стоит обратиться к врачу-психологу.

Постоянное нахождение в четырёх стенах неразрывно связано с отсутствием движения. Оно, в свою очередь, позволяет человеку формировать новые нейронные связи и получать опыт контакта с окружающей средой. Когда вы долгое время не взаимодействуете с внешним миром — постоянно проводите время в социальных сетях, играх — теряется ощущение реальности.

Сколько времени необходимо гулять?

Медицинская школа Гарварда подтверждает пользу прогулок и рекомендует гулять не менее 30 минут каждый день. Прогулки подходят абсолютно всем: у них низкая степень интенсивности и незначительный риск травм. Вне зависимости от темпа ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также снижает риски ожирения, диабета, депрессии и даже эректильной дисфункции.

Фото: istockphoto.com

Уже готовы выйти на улицу? Обратите внимание на обувь: она не должна натирать. Прогулки на свежем воздухе хороши именно тем, что для них не требуется специального снаряжения. Однако переусердствовать тоже не стоит. Если в городе опасные погодные условия, отдайте предпочтение другой двигательной активности.