Чек-лист: что взять с собой в бассейн

Не во всех комплексах есть полотенца и шампуни.

Кажется, что для занятия в бассейне необходимо столько всего. Как ничего не забыть? Стоит написать список необходимых вещей заранее.

Пропуск в бассейн

Если у вас есть абонемент, лучше и вовсе не вытаскивать его из сумки, чтобы не переживать понапрасну. Если же это ваш первый визит, необходима медицинская справка из поликлиники или запись на предварительный осмотр у врача непосредственно в плавательном комплексе.

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Купальник или плавки

Конечно, это первая вещь, которую необходимо положить в сумку, собираясь в бассейн. Тем не менее, с этим пунктом иногда возникают затруднения: какой купальник взять? Удобный! Выберите слитный, эластичный и не стесняющий движения вариант. Оставьте красивый раздельный для пляжного сезона!

Шапочка для плавания

Хотя многим кажется, что она только портит внешний вид, хлорка сильно ухудшит состояние волос, да и будет значительно затруднять плавание. Чтобы волосы точно не вылезали из-под шапочки, рекомендуется сначала собрать их в хвост или пучок.

Очки

Убедитесь, что они не сильно давят на глаза, но в то же время достаточно плотно прилегают к лицу и не пропускают воду. В противном случае очки станут лишь поводом к постоянному отвлечению от занятий.

Полотенце

Лучше взять два: одно, чтобы вытереться при выходе из бассейна, другое — после душа. Вытирать чистое тело мокрым после хлорированной воды полотенцем не только неприятно, но и не вполне гигиенично.

Фото: istockphoto.com

Сланцы

Они не должны быть скользкими, так как в бассейне, как правило, мокрые полы. Не стоит брать пляжные модели с перемычкой, которые в любой момент могут слететь с ноги. Отдайте предпочтение более простым, но удобным вариантам.

Принадлежности для душа

Мочалка, шампунь, гель — чтобы эти предметы не занимали много места, можно взять уменьшенные версии продуктов. Пренебрегать ими не стоит: обычная вода не очистит кожу и волосы после хлорированного бассейна.

Фото: istockphoto.com

Вода

Не совсем очевидный пункт, несмотря на то, что в спортзале без неё не обойтись. Чем же отличаются занятия плаванием? Они ничуть не меньше утомляют и пробуждают жажду, хотя организм и не теряет такого количества жидкости, как во время тренировки.

SPF-крем

Если вы занимаетесь в бассейне под открытым небом, стоит предусмотреть защиту от палящих солнечных лучей. В жаркое время года вообще не рекомендуется выходить из дома без нанесения солнцезащитного крема. А если вы будете заниматься под постоянным воздействием солнца, можете и не заметить, как обгорите.

Головной убор

В жаркую погоду солнечный удар можно получить всего за несколько минут. Лучше обезопасить себя дважды. Кепка или шляпа с небольшими полями — отличный вариант.

Фото: istockphoto.com

Шапочка для сауны

Если после занятия в бассейне, вы хотите провести время в сауне, стоит захватить с собой ещё пару вещей. Шапочку для бассейна придётся заменить на войлочную, шерстяную или фетровую. Это убережёт волосы от ломки и перегрева.