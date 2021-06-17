Почему наши предки спали дважды за ночь?

Если верить статистике, каждый третий страдает бессонницей. Ночные пробуждения часто становятся поводом для беспокойств, но в этом нет ничего страшного. Об этом говорят историки и психиатры. Наши предки спали дважды за ночь и никаких проблем со сном не испытывали. Откуда тогда взялся непрерывный восьмичасовой сон? Разберёмся вместе с сомнологом Дарьей Лебедевой и врачом Оксаной Садыковой.

Как раньше спали люди?

В том, что нужно спать восемь часов, никто не сомневается. Но исследования показывают, что природа предусмотрела для человека иной цикл отдыха и бодрствования. Наши предки разделяли сон на две части с перерывом на 2-3 часа в полночь. Такая практика называется сегментированный или двухфазный сон. Cо временем все об этом благополучно забыли.

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В 2005 году об этой фишке напомнил историк Роджер Экирх. Тему сегментации сна он изучал в течение 16 лет. Конечно, у него не было машины времени, чтобы подсмотреть за жизнью в прошлом, но он изучил 500 различных источников. Историк собрал сотни документальных свидетельств о полифазном сне и опубликовал их в книге At Day's Close: Night in Times Past.

Все источники в его работе — медицинские, исторические и литературные — указывают на привычку людей в доиндустриальные времена и до изобретения электричества спать с перерывом. Наши предки уходили на боковую примерно через два часа после наступления темноты. Где-то в полночь они просыпались, а спустя несколько часов засыпали снова — уже до самого утра. То есть «спать как убитыми» им было несвойственно. Чёткого графика у них не было — всё по желанию. Ночные пробуждения их нисколько не смущали. Как выяснил Экирх, древние люди проводили это время с пользой: молились, занимались сексом, курили табак, общались, размышляли и посещали друзей.

Когда стала исчезать привычка спать два раза за ночь?

Роджер Экирх пришёл к выводу, что в 1920 году идея первого и второго сна исчезла. Но предпосылки к новому распорядку можно отследить уже в конце XVII века. От дробления сна тогда стали отказываться европейцы. С появлением электричества не было смысла рано ложиться.

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Такой график сна стал «нормой» и в период промышленной революции. Тогда начали массово появляться круглосуточные кофейни. Всплеск заведений, которые работали всю ночь, вынудил городских жителей пересмотреть свои привычки.

Отчасти склонность спать несколько раз в сутки сохранилась и сейчас: тот самый послеобеденный сон и сиеста тоже считаются подвидом двухфазного сна. Вздремнуть во второй половине дня любят многие, но чаще это делают жители Испании, Италии и Греции.

Дарья Лебедева сомнолог Наш организм очень умный и умеет адаптироваться к новым условиям. Сейчас мы проводим много времени в офисе, работаем по 12 часов в сутки, собираем детей в детский сад или школу – у древних людей всего этого не было. Но как именно спали наши предки, никто точно не знает.



Вообще полифазный сон (который разбивается на несколько периодов в течение суток) больше характерен для животных, чем для современного человека. Дело в том, что непрерывный сон — это риск быть съеденным. Безопаснее спать короткими периодами. В этом случае можно куда-то спрятаться. Поэтому у нас сохранилась привычка просыпаться посреди ночи — то есть это абсолютно нормально. Ночные пробуждения нужны нам, чтобы перевернуться на другой бок и проверить обстановку вокруг. Так сложилось эволюционно, что спать мы можем только в ощущении полной безопасности.

Полезен ли полифазный сон?

С одной стороны, знание о сегментированном сне — отличный способ не переживать насчёт внезапных ночных пробуждений. Согласно исследованию психиатра Уолтера Брауна, если не воспринимать ночные пробуждения как проблему, то справиться с ними будет гораздо проще. С другой стороны, исследований о пользе двухфазного сна практически нет. А вот мнений на этот счёт много.

Дарья Лебедева сомнолог Сон состоит из циклов, каждый из которых длится по полтора часа. Логично предположить, что спать отрывками менее чем в полтора часа — плохо. Иначе сон будет неполноценным и организм не успеет восстановиться за это время.



Первый цикл характеризуется глубоким сном. В этой фазе мы получаем максимум пользы и энергии. Ближе к утру наступает фаза быстрого сна. В этот период мы видим сновидения, восстанавливаемся эмоционально и укрепляем память. Если вы всё-таки решили спать сегментированным сном, то есть несколько раз в сутки, нужно делать это именно в ночное время. Потому что гормон сна мелатонин вырабатывается в основном в темноте.



Чтобы набрать необходимую долю глубокого сна, важно помнить про режим сна. Спать желательно в кромешной тьме и не забывать про цикл сна и бодрствования: ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Одни эксперты предполагают, что сегментированный сон — наиболее естественный для человека. Другие считают, что для современного образа жизни разделение сна непрактично и может нанести вред здоровью. Да и работа обязывает нас засыпать и просыпаться в определённые часы. Если не следовать режиму, есть риск зависнуть в телефоне до утра, не успеть на маршрутку, вовремя не добраться до офиса, попросту не выспаться и потратить день впустую. Всё довольно неоднозначно.

Оксана Давыдова врач-сомнолог, психотерапеввт В теории, цель такого режима сна — добиться большего времени бодрствования и улучшения общего самочувствия. На практике же, если мы пойдём против «природы», то получим аффективные расстройства: депрессию, тревогу, панические атаки. Дело в том, что за внутренние биологические часы отвечает супрахиазматическое ядро в гипоталамусе: оно контролирует выработку мелатонина. Поэтому сон зависит в том числе и от времени года. Летом он чуть короче, потому что световой день длиннее, а зимой — наоборот. То есть условная норма сна в восемь часов — это средний показатель.



Кроме того, наши биологические ритмы и внутренние часы взаимосвязаны. Они работают синхронно со сменой дня и ночи. Так сложилось эволюционно, поэтому они гораздо сильнее, чем наши желания.

Что в итоге?

Раньше люди не отвлекались на электрическое освещение, гаджеты или сериалы. И поэтому могли позволить себе засыпать и просыпаться в любое время. Атрибуты современной жизни действительно влияют на сон. В 2017 году соответствующее исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Оксана Садыкова врач-сомнолог, психотерапевт По своей практике могу сказать, что, как только мы с пациентами нормализуем сон, все расстройства исчезают. Считаю, что сон должен быть полноценным с продолжительностью не менее 6-7 часов. Детям нужно спать дольше, а в пожилом возрасте сон становится короче.

У наших предков можно кое-что взять на заметку. Например, тратить бессонные часы не на смартфон, а на медитацию или размышления. И не стоит забывать заниматься спортом, не злоупотреблять кофеином и алкоголем и засыпать и просыпаться в одно и то же время, даже если с утра вам никуда не надо.